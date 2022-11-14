秋冬季節多吃時令蔬菜的四個好處與原因，怎麼煮可以避免營養流失？
我們想讓你知道的是
購買當季時令蔬果，無論從質量、風味和營養方面都物超所值。而且，烹飪和享用這些蔬菜的方法無窮無盡，可以烤、烘、慢燉或是用空氣炸鍋，或者就簡單地水煮或清蒸。註冊營養師傑克遜（Sarah Jackson）說，為保存蔬菜中的維生素和礦物質不流失，注意不要烹飪過度或是事前把它們浸泡在水中。
當季蔬菜和水果不僅新鮮美味，往往也富含較高的營養價值、更有利於身體健康。
隨著秋冬季節到來，各種南瓜、胡蘿蔔、歐防風（也稱歐洲防風草parsnip）、黑葉甘藍（cavolo nero）等當季蔬菜紛紛上市。它們富含多種營養素，而且味道也很棒。
秋冬時節的蔬菜品種豐富（雖然南瓜從技術上說應該屬於水果），而且大多是暖色，不僅裝盤上桌好看，營養價值也高。
這裡我們就為你介紹多吃秋冬蔬菜的四大益處。
一、可以幫助我們抵禦感染
冬季是流感和感冒高發季節，因此在這種時候透過飲食加強營養以幫助免疫系統沒有壞處。
羅漢普頓大學註冊營養師兼本科研究負責人李維斯博士（Dr Sue Reeves）解釋說，維生素A是身體保護自己免受感染的眾多營養素之一。
「它可以幫助免疫系統正常工作、保持健康肌膚，對於分泌（諸如口腔黏膜）黏液、保持眼睛健康也不可或缺。」她說。
我們不僅透過進食攝取維生素A，而且還在體內合成製造它，但要做到這一點，我們需要β-胡蘿蔔素（beta-carotene）。
李維斯解釋說，肝臟把這一色素轉化為對身體有益的維生素；而冬季色彩鮮艷的瓜蔬果菜中富含這一色素。
她說，「β-胡羅蔔素這種植物色素在橙色、紅色和黃色蔬果中都可以找得到。其他富含β-胡羅蔔素的蔬果包括胡蘿蔔、紅青椒、紅薯、杏子、芒果，甚至在像菠菜等綠葉蔬菜中也可以找得到。」
此外，在各種南瓜、皺葉甘藍（也稱野甘藍，savoy cabbage）、羽衣甘藍和抱子甘藍等中也都有。
當然，好東西也可能會吃過量。英國官方NHS（全民健康保健系統）指南中說：「應該透過吃多樣和均衡飲食獲得身體所需的維生素A。如果服用含有維生素A的補充劑，不要服用過量，因為可能會對身體有害。」
作為支持免疫系統飲食的一部分，維生素C也很重要，包括幫助保持健康皮膚。
在花椰菜、白菜花以及抱子甘藍等十字花科的蔬菜中有大量維生素C。英國糖尿病協會說，如果以同等重量相比較，那麼所有這些冬季蔬菜中所含的維生素C都多於柳丁。
二、有助改善體能和注意力
鐵在為我們提供能量方面扮演重要角色，因為許多人都精力不足，特別是在冬季。沒有足夠的鐵，負責把氧氣運送到全身細胞和肌肉的紅血球數量就會減少，因此會導致疲勞。
英國飲食協會說，鐵是許多英國人，特別是停經前女性攝入不足的另一營養素。菠菜、羽衣甘藍和花椰菜尤其富含鐵（它在免疫系統中也起到一定作用）。
因此，今年冬天多買點這些正值最佳狀態的蔬菜吧。
跟高麗菜一樣，這些營養豐富的綠葉蔬菜也特別富含葉酸，葉酸對紅血球至關重要，同時，也對孕婦和備孕女性尤其重要。
三、幫助預防嚴重疾病
正如NHS所指出的那樣，飲食中包括富含纖維的食物可以幫助減少患心臟病、中風、第二型糖尿病以及大腸癌的風險，還可以改善你血壓和膽固醇濃度。但大多數人（這裡說的是90％的人）都沒有攝取足夠的纖維。
例如在英國，儘管政府指南建議人們應該攝入30克纖維，但英國成年人每天只吃大約20克纖維。除了數量，還有質量問題，因為纖維有來自不同食物的許多不同類型的纖維。
因此，需要從不同食物中獲取多種纖維才能最佳受益。
好消息是，這些寒冷季節的蔬菜富含多種營養素。實際上，白菜花、花椰菜、甜菜根、馬鈴薯（帶皮）以及抱子甘藍是纖維含量最高的一些蔬菜。
除纖維以外，研究還開始發現某些特定蔬菜對一些危及生命疾病的潛在功效。
紐卡斯爾大學食物與人類營養學高級講師勃蘭特博士（Dr Kirsten Brandt），20多年來一直在研究一種叫聚乙炔的植物化合物的作用，這種化合物存在於秋、冬季蔬菜，例如胡蘿蔔、芹菜、歐防風等其他蔬菜中。
她的研究特別表明，吃胡蘿蔔與癌症之間的相關性，這一聯繫也在眾多其他研究中得到回應。
她說：「針對不同參與者和不同類型癌症的不同研究發現，與不吃或是吃得較少的那組人相比，每周吃4根胡蘿蔔的參與者患癌症的風險有類似程度的降低，大約為17％。」
四、用途廣泛且物超所值
購買當季時令蔬果，無論從質量、風味和營養方面都物超所值。
這意味著，像葉用甜菜（也稱牛皮菜，chard）、塊根芹、蘿蔔以及所有上面所提到的那些蔬菜將，是時下蔬菜水果店貨架上一些最物超所值的食品。
而且，烹飪和享用這些蔬菜的方法無窮無盡，可以烤、烘、慢燉或是用空氣炸鍋，或者就簡單地水煮或清蒸。
註冊營養師傑克遜（Sarah Jackson）說，為保存蔬菜中的維生素和礦物質不流失，注意不要烹飪過度或是事前把它們浸泡在水中。
「如果你更喜歡水煮蔬菜，在烹飪前不要用水泡，把它們切成大塊可以保留一些營養素。」 這樣將確保它們所含的有益化合物不流失，並隨著水被衝進下水道。
如果你喜歡煮蔬菜，蒸可能是一個很好的替代選擇，因為它既可以達到類似效果，又不至於導致營養流失。
用少量油煎或炒，是有助充分保存蔬菜營養不流失的另外一種方法。
「維生素A和β-胡蘿蔔素是脂溶性的，也就是說如果它們與脂肪一起烹調，可能更容易從食物中吸收。」
所以說，秋冬季節一定要多吃這些時令蔬果，以獲得最佳營養。
- 本文是根據蘇珊．洛（Susan Low）為BBC食品節目所撰寫的文章改編。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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