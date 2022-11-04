「不張揚」的印度富豪之女：英國首相蘇納克的妻子穆爾蒂是誰？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 阿克沙塔・穆爾蒂（Akshata Murthy）在2022年8月舉行的英國保守黨領袖大會

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的妻子阿克沙塔・穆爾蒂（Akshata Murthy），是印度億萬富豪的千金。她曾在三大洲生活，BBC採訪了一些與她認識的人。

一個星期五晚上，約克郡（Yorkshire）郊區的農民和小店店家聚在一起，等待保守黨籌款抽獎活動的結果。

在前頭，阿克沙塔・穆爾蒂這位富豪女士和她的丈夫抽出獎券，並頒發相對平凡的獎品——一瓶坎帕里酒，和一張咖啡店現金券。

穆爾蒂大部分時間都在美國和印度度過，她父親在印度創立該國最大的科技公司之一——印孚瑟斯技術有限公司（Infosys）。但近年來，她不時都在保守黨活動中現身，支持她丈夫蘇納克在北約克郡選區的工作。

「不張揚」的富家女

當地里奇蒙（Richmond）選區的保守黨員彼得・沃克（Peter Walker）表示，最近一次看到穆爾蒂是參加「聖誕布佳音」活動，他說儘管穆爾蒂有優越的背景，卻「不張揚」，「她與所有人打成一片，每個人都對她讚不絶口」。

沃克是退休副警長，他說過去很長時間裡，他並不知道這對夫婦的財富規模，「我真的是看新聞才了解到他們有多有錢」。

穆爾蒂在「印孚瑟斯」公司持股價值7億英鎊，數月前其丈夫上任財政大臣時，穆爾蒂的商業利益成為報紙頭條和政治辯論的主題。

「印孚瑟斯」公司被發現在烏克蘭遭入侵後，繼續在俄羅斯營運。隨後幾天，她被揭發持有「非定居者身份」（non-dom）身分，沒有在英國為自己的海外收入納稅。「印孚瑟斯」公司後來撤出了俄羅斯，穆爾蒂也承諾為其所有收入繳納英國稅。

富豪家族的「簡樸生活」

這些爭議讓印度一些人感到驚訝，因為穆爾蒂家族向來以簡樸生活聞名。

了解該家族的印度行銷專家蘇海爾・賽斯（Suhel Seth）說：「他們的行為和生活方式非常簡樸，這是他們的DNA。」

穆爾蒂父親納拉亞納・穆爾蒂（Narayana Murthy）是軟體工程師。1981年，女兒一歲的時候，他向妻子借了250美元創辦科技公司「印孚瑟斯」公司。

四十年來，該公司隨著電腦和互聯網普及化，演變成軟體外包巨頭，如今在50個國家有超過30萬名員工，為世界各地的企業和政府提供IT服務，包括在英國。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2010年，穆爾蒂父親納拉亞納・穆爾蒂在印孚瑟斯公司的班加羅爾辦公室會晤了英國前首相卡麥隆（David Cameron）

不過「印孚瑟斯」公司也因為外包做法引發爭議。2013年，該公司支付了3400萬美元（2100萬英鎊），解決美國政府指控其濫用簽證的民事訴訟。該公司當時表示，關於系統性簽證欺詐的說法是「不真實和尚未證實的說法」。

2019年，公司曾就500名員工持有錯誤簽證的指控，與加州總檢察長達成80萬美元的和解，「印孚瑟斯」公司否認有任何不當行為。

穆爾蒂先生憑著「印孚瑟斯」公司成為印度最富有的人之一，該國仍有數億人生活在貧困中，他的支持者說，穆爾蒂一直努力不變成被寵壞的精英階層。

印度行銷專家蘇海爾・賽斯說：「他是印度企業的聖雄甘地，他對所有這些身外物不為所動。」

現年76歲的穆爾蒂先生已經退休，但他退休前一直堅持自己清理廁所。他在2011年告訴BBC，這是從他父親學到的習慣，他父親反對印度的種姓制度，在這種制度下，「所謂的最低階層......就是一群掃廁所的人」。他說堅持自己掃廁所，是為了給後代樹立好榜樣。

為了讓孩子明白 「簡單和節儉的重要性」，穆爾蒂先生還刻意不在家中裝電視。這是他在2013年寫給女兒的公開信中提及到的。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 穆爾蒂也深受母親蘇達・穆爾蒂（Sudha Murty，左）的影響。而為了讓孩子明白「簡單和節儉的重要性」，穆爾蒂先生還刻意不在家中裝電視

工程師母親的影響

穆爾蒂也深受母親蘇達・穆爾蒂（Sudha Murty）的影響。她母親在上世紀八十年代曾是工程師，為了陪伴孩子而放棄在大學的教職，1996年成立「印孚瑟斯」基金會，是一個資助教育和扶貧項目的非營利組織。

母親對工程和教育的熱誠，啟發了穆爾蒂，她2007年住在美國加州時，加入了舊金山探索館（Exploratorium）董事會，該館旨在推動年輕人參與科學和科技。

該館執行董事巴特爾（Dennis Bartels）說，穆爾蒂有種「狂熱的信念」，相信STEM（科學、科技、工程、數學）可以改變人的生活，又指她一直「特別支持一些項目，去增加女性工程師」，也具有「溫柔和慷慨的精神」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 阿克沙塔・穆爾蒂和蘇納克與女兒克里希納和阿努什卡在一起

與蘇納克相識

穆爾蒂在美國加州洛杉磯一帶念本科，就讀克萊蒙特・麥肯納學院（Claremont McKenna College），是私立的文理學院，在那裏修讀經濟學和法語。她其後在一所時裝學院獲得文憑，之後在德勤（Deloitte ）和聯合利華（Unilever）工作，並在史丹佛大學攻讀工商管理碩士（MBA）。

她與蘇納克在史丹佛大學校園相識，兩人畢業了16年，仍與該校教職員保持聯繫，並資助社會企業家的研究。

博爾頓（Derrick Bolton）是他們在史丹佛求學時期的招生處助理處長，他說：「他們跟學生時代一樣，還是很好的人——開明、善良、謙遜，而且非常低調。」

2009年，兩人在穆爾蒂家鄉、印度班加羅爾舉行婚禮，後來又在紐約舉辦結婚派對。博爾頓參加了美國那一場，他憶述穆爾蒂看起來非常漂亮，「在場有很多非常重要的人物，而我不是那些重要人物，她仍抽空過來打招呼，說很高興我來了」。

在畢業後的幾年裡，這對夫婦在加州聖塔莫尼卡生活，擁有一套頂層海景公寓。有兩年時間，穆爾蒂看在風險投資公司Tendris工作，2009年辭職，創辦名為「Akshata Designs」（「阿克沙塔設計」）的時尚品牌。