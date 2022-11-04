「不張揚」的印度富豪之女：英國首相蘇納克的妻子穆爾蒂是誰？
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在北約克郡的城鎮和郊區，這對夫婦的富裕程度似乎不太受關注，連政治對手都不會拿來做文章。而對於蘇納克的支持者，很多人形容他為「善良的普通人」：「如果你擺架子，是不可能在北約克郡郊區這種農業社區撐太久的。」
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的妻子阿克沙塔・穆爾蒂（Akshata Murthy），是印度億萬富豪的千金。她曾在三大洲生活，BBC採訪了一些與她認識的人。
一個星期五晚上，約克郡（Yorkshire）郊區的農民和小店店家聚在一起，等待保守黨籌款抽獎活動的結果。
在前頭，阿克沙塔・穆爾蒂這位富豪女士和她的丈夫抽出獎券，並頒發相對平凡的獎品——一瓶坎帕里酒，和一張咖啡店現金券。
穆爾蒂大部分時間都在美國和印度度過，她父親在印度創立該國最大的科技公司之一——印孚瑟斯技術有限公司（Infosys）。但近年來，她不時都在保守黨活動中現身，支持她丈夫蘇納克在北約克郡選區的工作。
「不張揚」的富家女
當地里奇蒙（Richmond）選區的保守黨員彼得・沃克（Peter Walker）表示，最近一次看到穆爾蒂是參加「聖誕布佳音」活動，他說儘管穆爾蒂有優越的背景，卻「不張揚」，「她與所有人打成一片，每個人都對她讚不絶口」。
沃克是退休副警長，他說過去很長時間裡，他並不知道這對夫婦的財富規模，「我真的是看新聞才了解到他們有多有錢」。
穆爾蒂在「印孚瑟斯」公司持股價值7億英鎊，數月前其丈夫上任財政大臣時，穆爾蒂的商業利益成為報紙頭條和政治辯論的主題。
「印孚瑟斯」公司被發現在烏克蘭遭入侵後，繼續在俄羅斯營運。隨後幾天，她被揭發持有「非定居者身份」（non-dom）身分，沒有在英國為自己的海外收入納稅。「印孚瑟斯」公司後來撤出了俄羅斯，穆爾蒂也承諾為其所有收入繳納英國稅。
富豪家族的「簡樸生活」
這些爭議讓印度一些人感到驚訝，因為穆爾蒂家族向來以簡樸生活聞名。
了解該家族的印度行銷專家蘇海爾・賽斯（Suhel Seth）說：「他們的行為和生活方式非常簡樸，這是他們的DNA。」
穆爾蒂父親納拉亞納・穆爾蒂（Narayana Murthy）是軟體工程師。1981年，女兒一歲的時候，他向妻子借了250美元創辦科技公司「印孚瑟斯」公司。
四十年來，該公司隨著電腦和互聯網普及化，演變成軟體外包巨頭，如今在50個國家有超過30萬名員工，為世界各地的企業和政府提供IT服務，包括在英國。
不過「印孚瑟斯」公司也因為外包做法引發爭議。2013年，該公司支付了3400萬美元（2100萬英鎊），解決美國政府指控其濫用簽證的民事訴訟。該公司當時表示，關於系統性簽證欺詐的說法是「不真實和尚未證實的說法」。
2019年，公司曾就500名員工持有錯誤簽證的指控，與加州總檢察長達成80萬美元的和解，「印孚瑟斯」公司否認有任何不當行為。
穆爾蒂先生憑著「印孚瑟斯」公司成為印度最富有的人之一，該國仍有數億人生活在貧困中，他的支持者說，穆爾蒂一直努力不變成被寵壞的精英階層。
印度行銷專家蘇海爾・賽斯說：「他是印度企業的聖雄甘地，他對所有這些身外物不為所動。」
現年76歲的穆爾蒂先生已經退休，但他退休前一直堅持自己清理廁所。他在2011年告訴BBC，這是從他父親學到的習慣，他父親反對印度的種姓制度，在這種制度下，「所謂的最低階層......就是一群掃廁所的人」。他說堅持自己掃廁所，是為了給後代樹立好榜樣。
為了讓孩子明白 「簡單和節儉的重要性」，穆爾蒂先生還刻意不在家中裝電視。這是他在2013年寫給女兒的公開信中提及到的。
工程師母親的影響
穆爾蒂也深受母親蘇達・穆爾蒂（Sudha Murty）的影響。她母親在上世紀八十年代曾是工程師，為了陪伴孩子而放棄在大學的教職，1996年成立「印孚瑟斯」基金會，是一個資助教育和扶貧項目的非營利組織。
母親對工程和教育的熱誠，啟發了穆爾蒂，她2007年住在美國加州時，加入了舊金山探索館（Exploratorium）董事會，該館旨在推動年輕人參與科學和科技。
該館執行董事巴特爾（Dennis Bartels）說，穆爾蒂有種「狂熱的信念」，相信STEM（科學、科技、工程、數學）可以改變人的生活，又指她一直「特別支持一些項目，去增加女性工程師」，也具有「溫柔和慷慨的精神」。
與蘇納克相識
穆爾蒂在美國加州洛杉磯一帶念本科，就讀克萊蒙特・麥肯納學院（Claremont McKenna College），是私立的文理學院，在那裏修讀經濟學和法語。她其後在一所時裝學院獲得文憑，之後在德勤（Deloitte ）和聯合利華（Unilever）工作，並在史丹佛大學攻讀工商管理碩士（MBA）。
她與蘇納克在史丹佛大學校園相識，兩人畢業了16年，仍與該校教職員保持聯繫，並資助社會企業家的研究。
博爾頓（Derrick Bolton）是他們在史丹佛求學時期的招生處助理處長，他說：「他們跟學生時代一樣，還是很好的人——開明、善良、謙遜，而且非常低調。」
2009年，兩人在穆爾蒂家鄉、印度班加羅爾舉行婚禮，後來又在紐約舉辦結婚派對。博爾頓參加了美國那一場，他憶述穆爾蒂看起來非常漂亮，「在場有很多非常重要的人物，而我不是那些重要人物，她仍抽空過來打招呼，說很高興我來了」。
在畢業後的幾年裡，這對夫婦在加州聖塔莫尼卡生活，擁有一套頂層海景公寓。有兩年時間，穆爾蒂看在風險投資公司Tendris工作，2009年辭職，創辦名為「Akshata Designs」（「阿克沙塔設計」）的時尚品牌。
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。