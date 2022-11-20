既能得新知又能學英文，Reddit、9GAG等七大英文論壇報你知
我們想讓你知道的是
英文論壇是透過網路和歐美人士交流的好選擇，本篇將會為大家介紹7個知名的英文論壇。這些論壇不只使用人數眾多，也涵蓋不同的主題，像是內容包山包海的Reddit、或是以迷因梗圖為主的9GAG等，都受到廣泛全齡用戶喜愛。
網際網路的發明使人與人的交流不再受到距離和時間的限制，也帶來了一個可以獲取新資訊、與世界各地的人交流的新管道。現今網路世界充滿了各式各樣「論壇」（forum），這些論壇的設立就是為了可以讓人們有一個可以討論共同話題，或是解答心中疑問的平台。
網路論壇（internet forum）又稱作網路討論室、留言版，是人們可以針對論壇上發布的貼文或是對話在底下進行討論的網路聊天板，通常一個論壇會依照討論主題分成不同主題的看板。
台灣知名的論壇包括PTT、DCard、巴哈姆特等，其實就連我們平時查找資料常用的維基百科（Wikipedia）也是屬於論壇的一種。今天就讓VoiceTube來為大家介紹幾個常見的英文論壇，讓你能夠跟上國際流行資訊以外，又能透過這些論壇來讓自己的英文進步。
Reddit是美國目前最大的論壇，它是一個結合娛樂（entertainment）、社交（social interaction）和新聞等，幾乎什麼話題都能在這個網站找到同好一起聊的論壇。 Reddit 的取名簡稱自發音類似的read it，也就是「讀過了」的意思。
用戶可以在論壇上發布文字或連結，其他用戶則可以針對貼文進行評論（comment）以及好壞投票（vote）。當一篇貼文有愈多人讀過，其好壞就會被愈多人評價，而分數越高的貼文相對來說就受到更多閱聽人的把關，也愈可能是較好的內容（content）。
對於很多用戶來說，Reddit是從網路上獲取資訊的主要管道，因為這裡匯集了十分大量的內容。有別於傳統媒體，Reddit的資訊更即時、具互動性（interactivity）且更加個人化（pesonalize）。
尤其Reddit上還有著所謂「subreddit」（主題分類）的功能，就算是幾年前就已經完結的影集，在subreddit上都還是有可能可以找到其他志同道合的夥伴開版熱烈討論。而如果你喜歡的subreddit不存在 ，也可以自己按下按鈕創造一個來開啟話題。
Quora
Quora是一個線上問答的網站，運作模式類似台灣現在已經停止服務的「Yahoo 奇摩知識+」，用戶可以在Quora上針對各領域的問題發問，而其他使用者則能針對這些問題進行回答或是發表評論，該論壇在2020年更達到單月300億用戶造訪的佳績。
Quora是由Facebook前技術長亞當．安捷羅（Adam D’Angelo）和查理．切沃（Charlie Cheever）於2009年6月創立，創立目標除了是要「挖掘出網路上未有的知識」外，也要讓這些知識有一個社群平台能讓大家互動、討論。安捷羅表示：「我們把Quora當作知識市場，讓人們去分享、學習和展示。」
World Reference
如果你對語言有興趣，那你一定會喜歡這個這個線上字典論壇。World Reference是一個十分龐大的語言資料庫，它不只蒐羅了英文和其他如法、義、德、西、中文等語言字彙的解釋、用法、語源等。
在該站論壇中的各語言分類中，更有高達數十萬筆和語言相關的討論內容。只要你在語言上有任何問題想要問，在論壇上提問，相信社群中的廣大母語使用者們都會很樂意為你解惑。
MacRumors
每年的蘋果秋季發表會是全球「果粉」們引頸期盼的一大盛事，如果你真的等不及想知道蘋果官方今年會公布的產品資訊，推薦你到MacRumors這個論壇先一睹關於新產品的流言（rumors）。
MacRumors網站會針對蘋果發布的相關新聞或是現場活動花絮（behind the scenes）來進行分析（analyze），例如此論壇先前就曾報導蘋果近期將推出全新iPad Pro，隨後蘋果官網果真於18日晚間上架M2版iPad Pro、iPad第10代等新產品。
該站論壇中更聚集了大量蘋果粉絲與專家，用戶會在論壇中針對蘋果的一切，包括從公司營運方向、產品分析到未發布產品的流言進行討論。
SlashDot
SlashDot是知名的部落格式資訊科技網站，其每天都會在首頁發表「社群新聞」，而這些內容都是由用戶們投稿（submit）後，再經網站編輯校閱後發表，內容主要包括科學、科技、電影、書籍和政治等，而在每篇新聞下方，用戶們都可以自由地為文章留下評論。
SlashDot在用戶的等級分配有著一個特殊的人工評論評分系統，用戶可以根據底下留言的實用度來為該用戶進行評價，而經常被打高分的留言用户，道德值（karma）會提高，反之則會下降，後續系統便會自動過濾掉低道德值用戶的留言。
Stack Exchange
Stack Exchange是由一系列不同的問答網站組成，每個網站都有著一個特定主題，在這些網站中，用戶們可以選擇提出或是回答問題，此論壇更主打聲望獎勵系統（reputation system），讓用戶們可以針對問題和回答互相評價，同時網站也會根據使用者的貢獻程度頒發徽章，透過上述機制維持各網站的自我管理。
這套管理系參考自其系列中的第一個網站Stack Overflow，該站以程式設計為主題，截至2021年3月在全球有超過1400萬個用戶，在相關領域是非常知名且重要的存在。
9GAG
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration