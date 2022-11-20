既能得新知又能學英文，Reddit、9GAG等七大英文論壇報你知

網際網路的發明使人與人的交流不再受到距離和時間的限制，也帶來了一個可以獲取新資訊、與世界各地的人交流的新管道。現今網路世界充滿了各式各樣「論壇」（forum），這些論壇的設立就是為了可以讓人們有一個可以討論共同話題，或是解答心中疑問的平台。

網路論壇（internet forum）又稱作網路討論室、留言版，是人們可以針對論壇上發布的貼文或是對話在底下進行討論的網路聊天板，通常一個論壇會依照討論主題分成不同主題的看板。

台灣知名的論壇包括PTT、DCard、巴哈姆特等，其實就連我們平時查找資料常用的維基百科（Wikipedia）也是屬於論壇的一種。今天就讓VoiceTube來為大家介紹幾個常見的英文論壇，讓你能夠跟上國際流行資訊以外，又能透過這些論壇來讓自己的英文進步。

Reddit

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Reddit是美國目前最大的論壇，它是一個結合娛樂（entertainment）、社交（social interaction）和新聞等，幾乎什麼話題都能在這個網站找到同好一起聊的論壇。 Reddit 的取名簡稱自發音類似的read it，也就是「讀過了」的意思。

用戶可以在論壇上發布文字或連結，其他用戶則可以針對貼文進行評論（comment）以及好壞投票（vote）。當一篇貼文有愈多人讀過，其好壞就會被愈多人評價，而分數越高的貼文相對來說就受到更多閱聽人的把關，也愈可能是較好的內容（content）。

對於很多用戶來說，Reddit是從網路上獲取資訊的主要管道，因為這裡匯集了十分大量的內容。有別於傳統媒體，Reddit的資訊更即時、具互動性（interactivity）且更加個人化（pesonalize）。

尤其Reddit上還有著所謂「subreddit」（主題分類）的功能，就算是幾年前就已經完結的影集，在subreddit上都還是有可能可以找到其他志同道合的夥伴開版熱烈討論。而如果你喜歡的subreddit不存在 ，也可以自己按下按鈕創造一個來開啟話題。

Quora

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Quora是一個線上問答的網站，運作模式類似台灣現在已經停止服務的「Yahoo 奇摩知識+」，用戶可以在Quora上針對各領域的問題發問，而其他使用者則能針對這些問題進行回答或是發表評論，該論壇在2020年更達到單月300億用戶造訪的佳績。

Quora是由Facebook前技術長亞當．安捷羅（Adam D’Angelo）和查理．切沃（Charlie Cheever）於2009年6月創立，創立目標除了是要「挖掘出網路上未有的知識」外，也要讓這些知識有一個社群平台能讓大家互動、討論。安捷羅表示：「我們把Quora當作知識市場，讓人們去分享、學習和展示。」

World Reference

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如果你對語言有興趣，那你一定會喜歡這個這個線上字典論壇。World Reference是一個十分龐大的語言資料庫，它不只蒐羅了英文和其他如法、義、德、西、中文等語言字彙的解釋、用法、語源等。

在該站論壇中的各語言分類中，更有高達數十萬筆和語言相關的討論內容。只要你在語言上有任何問題想要問，在論壇上提問，相信社群中的廣大母語使用者們都會很樂意為你解惑。

MacRumors

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每年的蘋果秋季發表會是全球「果粉」們引頸期盼的一大盛事，如果你真的等不及想知道蘋果官方今年會公布的產品資訊，推薦你到MacRumors這個論壇先一睹關於新產品的流言（rumors）。

MacRumors網站會針對蘋果發布的相關新聞或是現場活動花絮（behind the scenes）來進行分析（analyze），例如此論壇先前就曾報導蘋果近期將推出全新iPad Pro，隨後蘋果官網果真於18日晚間上架M2版iPad Pro、iPad第10代等新產品。

該站論壇中更聚集了大量蘋果粉絲與專家，用戶會在論壇中針對蘋果的一切，包括從公司營運方向、產品分析到未發布產品的流言進行討論。

SlashDot

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SlashDot是知名的部落格式資訊科技網站，其每天都會在首頁發表「社群新聞」，而這些內容都是由用戶們投稿（submit）後，再經網站編輯校閱後發表，內容主要包括科學、科技、電影、書籍和政治等，而在每篇新聞下方，用戶們都可以自由地為文章留下評論。

SlashDot在用戶的等級分配有著一個特殊的人工評論評分系統，用戶可以根據底下留言的實用度來為該用戶進行評價，而經常被打高分的留言用户，道德值（karma）會提高，反之則會下降，後續系統便會自動過濾掉低道德值用戶的留言。

Stack Exchange

Stack Exchange是由一系列不同的問答網站組成，每個網站都有著一個特定主題，在這些網站中，用戶們可以選擇提出或是回答問題，此論壇更主打聲望獎勵系統（reputation system），讓用戶們可以針對問題和回答互相評價，同時網站也會根據使用者的貢獻程度頒發徽章，透過上述機制維持各網站的自我管理。

這套管理系參考自其系列中的第一個網站Stack Overflow，該站以程式設計為主題，截至2021年3月在全球有超過1400萬個用戶，在相關領域是非常知名且重要的存在。

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