營養師解答：Q10對身體有什麼好處？氧化型、還原型保健食品怎麼吃？

文：鄭晴予（瀚仕生醫營養師）

Q10的命名起源

Q10是我們一般為了方便稱呼的簡寫，全名為「輔酶Q10（co-enzyme Q10）」，在英文中又以ubiquinone來稱呼Q10。這是一個組合而成的詞彙，源自ubiquitous +Quinone，前者有「到處皆是」的含意，後者代表其化學結構－「丙二酮」，這個名稱同時表明了Q10的特色和本質。

之所以說Q10到處皆是， 是因為我們幾乎可以在每個細胞中找到它，它主要作為輔酵素，且大多存在於細胞發電廠──粒線體中，因此在越耗能的器官中，Q10的含量會越高，例如：大腦、肌肉、腎臟、心臟，尤其以心臟為含量之最。

Q10在身體中扮演的角色

協助能量產生的輔酵素

前面有提到，Q10在細胞中扮演輔酵素的角色，首先我們先理解一下「輔酵素」的意義。

在細胞中會產生許多生化反應以維持正常的生理作用，生化反應的進行除了需要原料外，還需要催化劑，催化劑就是我們常看到的「酵素」。但有了酵素還不夠，還有一群幫助酵素維持功能的輔佐官，稱為「輔酵素」，舉凡 CoQ10、維生素B群都是確保生化反應順利進行的輔佐官。

CoQ10主要是參與能量貨幣──ATP的生成。舉凡我們吃喝拉撒睡都需要消耗能量，而能量的化學型式就是ATP。更明確一點的說，Q10主要作為電子的供應者，參與電子傳遞和氧化磷酸化的過程。

具備非常優異的抗氧化能力

許多研究皆指出Q10是一個強抗氧化劑，能夠中和自由基，減少氧化傷害。前面提到Q10大多存在於粒線體中，而粒線體因為氧化還原反應進行激烈，本身就會製造出許多不穩定的自由基。Q10就如同駐守粒線體的衛兵，可以有效中和自由基，降低對粒線體以及細胞的破壞。

另外，Q10與維生素E間有協同作用，這兩者同時存在時會大大提升抗氧化的能力，維生素E能夠有效維持細胞膜和粒線體膜的完整性，兩者皆是體內主要的抗氧化劑。

Q10的其他益處

Q10除了能減緩疲勞感、提升運動表現外，也能緩解短期的壓力，提升體力和精神，讓我們有充足的能量對抗壓力。 在我們的一生中，心臟沒日沒夜的跳動，沒有休息的一刻， 給予心臟滿滿的能量是保護它最好的辦法，因此補充足夠的Q10，是保護心血管健康非常重要的一環。

另外，優異的抗氧化能力讓免疫系統能夠免於自由基傷害，因此有提升整體免疫力的作用。Q10還可以促進牙齦健康，原因在於牙周病是一種免疫系統功能下降導致的疾病，而Q10可以改善身體的免疫功能。

Q10不足的現象

人體可利用左旋酪胺酸和左旋甲硫胺酸這兩種胺基酸來製造CoQ10，但人在過了20歲後，身體自行製造Q10的能力會逐漸衰退，體內Q10含量則隨著年紀增長每況愈下。因此，通常老年人體內的Q10濃度較年輕人低。

當發現自己走路或爬樓梯容易喘、體力變差、全身疲倦無力、異常疲勞或睡飽後依然感到疲累等現象，可能是體內的Q10缺乏發出的警訊，建議可以額外補充Q10來改善症狀。

Q10分氧化型 vs. 還原型，保健食品怎麼吃？

體內同時含有兩種型式的Q10，其一為還原型輔酶Q10（Ubiquinol） ，其二為氧化型輔酶Q10（Ubiquinone）。還原型輔酶Q10主要負責細胞抗氧化任務；氧化型輔酶Q10主要參與細胞能量產生的過程。

市面上販售的Q10保健食品，如未特別標示的話，大多屬於氧化型，原因在於製作還原型Q10其實不容易，且極易在環境中氧化。還原型輔酶Q10因為不需再經體內酵素轉換就可直接吸收，因此被認為生物利用率較氧化型高，價格上也較為昂貴。

不過無論是氧化型或還原型，都建議大家可以補充，畢竟在體內這兩種型式都存在。而若想特別針對抗氧化的部分，建議可以挑選還原型Q10。

Q10屬於脂溶性營養素，需藉由食物中的油脂將其攜入腸道以利吸收，因此最佳的補充時間在飯後30分鐘到一小時內。

加速Q10消耗的元兇

老化是讓體內Q10含量越來越低的主因，而藥物和氧化壓力則會加速消耗Q10。在體內，Q10生合成與膽固醇生合成湊巧的在同一條路徑上，其中HMG-CoA還原酶 （HMG CoA reductase） 是一決定性的酵素，確保膽固醇以及Q10的製造。然而，Statin類的降膽固醇藥物便是利用抑制此酵素的活性，來達到降膽固醇的效果，因此很大的缺點就是同時也會減少體內Q10的生成。

特別要注意的還有服用紅麴保健食品的族群，因為紅麴與Statin類藥物降膽固醇的機制相同，建議同時補充Q10，避免消耗。

體內過高的氧化壓力也會讓Q10在不知不覺中快速流失，身體因此出現疲勞不適感，長久下來容易積勞成疾，建議改變生活作息、飲食和運動習慣並搭配Q10補充來降低氧化壓力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航