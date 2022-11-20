牙齦萎縮先找醫師確定病因，臨床上牙周病的治療分為三階段

文：張雅婷醫師（品粹牙醫牙周專科）

牙周病造成的牙齦萎縮

隨著年齡增長，多少會遇到牙齦退縮的問題。尤其牙周病患者會因為牙齦發炎，齒槽骨被破壞而使牙齦萎縮得更多。

牙齦萎縮會帶來一些相關的問題，如：牙根裸露導致敏感酸痛、牙根刷耗或齲齒等，以及殘留的牙菌斑和美觀的問題等。平常，可以藉由自己觀察，牙縫是否變大了？牙縫容易塞食物、牙齒是否變長了？喝冰的食物是否有敏感性牙齦的症狀判斷，可能有牙齦萎縮的問題。建議牙齒定期檢查時可以告知症狀，請醫師鑑別診斷來進一步處置。

如何防止牙齦萎縮惡化？

Photo Credit：品粹牙醫 牙周流失量＝牙根外露＋牙周囊袋深度

牙齦萎縮怎麼辦呢？

首先，先找出牙齦萎縮的病因。包含：不當的刷牙方式、牙根外突、牙齦錯位、薄的牙齦組織、齒顎矯正、下方的骨頭解剖結構、高位繫帶、牙周病等等。醫師會根據牙齦退縮的缺損分類決定處理方式，有些可藉由牙根覆蓋的手術來補救。但若缺損嚴重的情形下，可能只能達到部分效果或是術後效果有限。

因此早期發現、早期治療較有機會重建牙齦回來，否則只能防止牙齦萎縮繼續惡化。而牙周病導致的牙齦萎縮，則需要控制好牙菌斑，並治療牙周病。

臨床上牙周病的治療分為三階段

Photo Credit：品粹牙醫 牙周病治療流程

第一階段：基礎治療

目的在於控制發炎的情況，減少牙菌斑的堆積，包含藉由正確的潔牙方式控制牙菌斑，以及牙齦下牙結石刮除及牙根整平術，也可合併牙周雷射微創治療，效果更會顯著、進而減少進到手術的機會。（延伸閱讀：防疫在家，也能守護牙齦健康 【牙周病居家清潔】）

第二階段：牙周手術

當基礎治療無法改善時，便需要手術治療介入。包含牙周清創手術、牙周再生手術等手術治療，可搭配雷射殺菌、刺激牙周組織幫助骨頭再生。

第三階段：維護支持性治療

定期維護治療，也是完整牙周治療的一部分，通常需3－6個月左右定期回診和保養，以維持治療後的效果。

牙周炎的狀態下，通常牙齦會發炎紅腫，經過治療可能幾天內就消腫了，因此會覺得牙齦稍微萎縮，這是正常的現象。只要後續控制好牙周病，可以避免惡化。定期的維護和牙菌斑控制，才能確保牙周健康並減少牙周病導致的牙齦萎縮。

Photo Credit：品粹牙醫 張雅婷醫師 此患者治療前有明顯牙齦流血、紅腫與膿包等症狀。治療後可看見明顯消腫改善，牙齦因此稍微萎縮，但恢復較健康的粉紅色。由於萎縮的部分包含牙間乳突，重建較困難，若在意牙縫變大，則需諮詢贋復醫師製作假牙改善。（案例提供：品粹牙醫 張雅婷醫師）

相較於傳統牙周病治療，牙周病雷射有哪些優點？

醫療科技日新月異，從1960年代雷射開始發展，當今的醫學雷射治療已被廣泛地應用在皮膚科、眼科、外科等領域數十年了。而牙科也有多不可數的雷射治療項目，通過FDA認可在臨床應用了。由於口腔雷射技術的進步與蓬勃發展，大大改善傳統治療的疼痛、癒合等難題，進而達到微創醫學的照顧。

牙周病治療主要在移除牙菌斑、牙結石、發炎壞死組織。如能在牙周傳統治療之外輔以雷射治療，除了可達到更好的殺菌清創效果，傷口較小，治療後的牙齦萎縮量也比手術治療來得少，且低能量的雷射可加速傷口癒合及減少不適感。相較之下牙周病的手術治療，傷口範圍較大，術後會有傷口腫脹、照顧等問題，牙齦收縮量也較明顯。若懼怕手術的患者能以傳統治療加上雷射輔助，會是很好的替代方案，也會是極佳的組合。

聲明：本所療程皆由專業醫生評估後，依照個人口腔狀況進行治療。因每位患者個別狀況不同，術後狀況也不盡相同，需由醫生評估。

牙周病治療對牙齦萎縮的重要性

雖然牙周病造成的牙齦萎縮不能再生，但治療牙周病才能解決病因。

不必擔心害怕牙周治療造成牙齦的退縮，在許多病例中有牙齦萎縮並不會造成不良的後果，只要持續定期牙周維護保養，即可以防止牙齦萎縮繼續惡化。在有些特別情況下，才可能需要牙根覆蓋手術來減少萎縮缺陷。因此控制好牙周病，定期檢查，就不必過度擔心，可以延長牙齒的使用壽命。

Photo Credit：品粹牙醫 張雅婷醫師 醫師使用牙根覆蓋術治療牙齦萎縮，但每位患者狀況不同，請務必給醫師評估（案例提供：品粹牙醫 張雅婷醫師）

本文經品粹牙醫授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航