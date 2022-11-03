西方制裁讓俄羅斯與伊朗的經濟受傷多重？

文：德國之聲中文網（路透社、IFW）

柏林的德國經濟研究所（DIW）和基爾的世界經濟研究所（IfW）週五（10月28日）共同發布的一份研究報告得出結果：經濟制裁可能給對象國家帶來嚴重的損失，即便像中國這樣的大國不直接參與制裁。無論是2014年針對俄羅斯吞併克里米亞半島、還是2012年對伊朗的制裁都起到了可見的明顯效果。

報告作者之一，世界經濟研究所貿易政策研究中心的辛茨（Julian Hinz）表示，聯繫到今（2022）年對俄羅斯實施的國際制裁，「值得注意的是，即便並非全球所有重要經濟體都參與，制裁還是會造成對象國家繁榮富裕水準的顯著損失。」

與2014年受制裁之前相比，俄羅斯的出口長期減損36％，進口減少30％。這造成的結果相當於該國的富裕水準下降1.5％，或者貿易收益減少10％。

就伊朗而言，出口減少了41％，進口更是減少了83％。相當於該國的富裕水準下降1.7％，或貿易收益縮水12％。最廣為人知、最常用的衡量富裕程度的指標是國內生產總值（GDP），它囊括了一個國家一定時間段內所有在市場上交易或由國家產出的貨物和服務的總量。

參與研究報告的學者指出，儘管並沒有形成全球統一的聯合行動，但制裁仍顯現出效果。研究將確實出現的制裁效果同假設全球範圍制裁理論上會達到的效果進行了比較，發現即便是少數國家的制裁，對俄羅斯和伊朗造成的損失效應依然達到「全體」制裁的60％。辛茨解釋說，即便有重要的國家缺席，聯合制裁還是能夠嚴重削弱受制裁國家的經濟。

研究還顯示，哪些國家如果加入以美國為首的制裁陣營，能使得制裁的效果尤其擴大。就對俄制裁而言，將包括中國、越南、白羅斯、土耳其和韓國。如果上述國家能加入制裁行列，制裁措施給俄羅斯經濟的損失會顯著增加。

而對伊朗而言，如果中國、阿聯、印度、新加坡和巴西參與對該國制裁，制裁措施將獲得更大的力度。

報告認為，如果官方保持中立的中國參與對俄羅斯和伊朗的制裁，會讓兩國經濟的損失代價大幅升高，卻幾乎不會給中國的富裕造成損害。「如果想讓制裁給伊朗和俄羅斯帶來更高的代價，如中國、印度、巴西和越南等規模較大的發展中國家，是重要的結盟夥伴。」辛茨說。

兩家研究所的學者還分析了哪些國家參與制裁使本國經濟富裕承受的損失代價最高。在對俄制裁方面，波羅的海沿岸三國拉脫維亞、立陶宛愛沙尼亞和烏克蘭承受了巨大的代價。從絕對損失看，德國、波蘭和烏克蘭受損最高，而美國、英國、日本、加拿大和澳洲對制裁付出的代價最小。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航