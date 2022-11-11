《有毒關係》：他很害怕手機響起，只要手機來電顯示「爸爸」，他的心就會開始狂跳
我們想讓你知道的是
只要手機來電顯示「爸爸」，他的心就會開始狂跳，腦袋一片空白。「爸，你打給我嗎？」而他父親以那種特有的口氣回答：「對，我打給你。」然後K 什麼話都說不出口了，因為就算問了打電話來有什麼事，也只會聽到一陣咒罵。此時此刻什麼也做不了的無力感支配了他，他徹底成了有毒關係的犧牲者。
文：權純載
他變成充滿憤怒的人，認為大家都討厭他、瞧不起他，因此他也開始憎恨別人。後輩沒有打招呼，或同事們因為他的小失誤發笑，這種對一般人來說只是日常生活眾多事情中的一件小事，對他而言卻都在印證父親凌虐他時所說的話——他父親說他是不值得被愛的。
K 養成了懷疑他人的習慣。若有人向他表達善意，他就認為那是在覬覦他賺來的錢與累積的社會地位。若有人做出稍微違背自己意願的行為，他就覺得自己被人瞧不起。這種心態下累積起來的憤怒，往往在意想不到的時機點爆發。K把飯局上喝醉時開的小小玩笑，當作對他的攻擊而發火的情況越來越多，於是大家開始與他斷絕往來，有機會成為朋友的人都被K 變成了敵人。他被世界孤立，K 真的變成了不值得被愛的人。
除了羞愧之外，憤怒也困住了K。曾經充滿自信且活潑的K，不知不覺變成對自己的一切都感到丟臉、沒有自信的人。K開始強迫性地檢查當天身邊的人以及對他們說過的話，不斷確認自己是否在對的場合說了對的話。但沒有人有辦法永遠保持彬彬有禮、對每個人講話都得宜，誰都會有或大或小的失誤，可能是小小的口誤，也可能是不知道眼前的人比自己優秀，而在他面前賣弄的丟臉經驗。
這些都是每個人有可能會犯的錯，也是任何人都可能發生的事。然而，即使是那樣稀鬆平常的失誤，都會讓K 感到丟臉。睡前躺在床上、早上淋浴時，他都會因為想起自己犯的失誤而感到羞愧。每當這種時刻，他就會不自覺地罵起髒話，無法自行控制每分每秒湧上的羞愧感而爆出「幹！」這種髒話，讓K 看起來就像是妥瑞氏症患者。
他依舊很害怕手機響起，只要手機來電顯示「爸爸」，他的心就會開始狂跳，腦袋一片空白。K 的父親有個打給K 但卻什麼話也不說的習慣，這是為了壓迫K和壓制氣氛。電話響起，接起電話後聽不到那頭傳來任何一句話，只清楚聽見憤怒的呼吸聲，這短暫的時間對他來說非常可怕。戰勝不了壓迫感的K便會開口詢問：
「爸，你打給我嗎？」
而他父親以那種特有的口氣回答：
「對，我打給你。」
然後K 什麼話都說不出口了，因為就算問了打電話來有什麼事，也只會聽到一陣咒罵。K冷汗直流，今天又要因為什麼事被找碴？現在要馬上開車回家讓父親發洩情緒嗎？此時此刻什麼也做不了的無力感支配了他，他徹底成了有毒關係的犧牲者。
有毒關係一旦形成，便逐漸具有破壞性及不斷強化
K和父親之間的關係就是有毒關係的典型樣貌。無論是發生於家庭或職場，所有有毒關係都有幾項共同特徵。為了幫助讀者理解，我將關係中的對象分為兩種。主導有毒關係，給對方造成有毒影響、試圖操縱對方的人，稱為「主導者」；而從屬於有毒關係、被這種關係操縱並因此受害的人，則稱之為「犧牲者」。
- 主導者與犧牲者之間壓倒性的力量差異
有毒關係發生於力量有著壓倒性差異的主導者與犧牲者之間，即父母與子女、師長與徒弟、前輩與後輩、上司與下屬等。有毒關係越是持續，主導者與犧牲者之間的力量差距就會越來越大。必須留意的是，這裡所指的力量差異，不僅僅是物理性的力量差異；例如讓主導者K的父親與犧牲者K之間形成有毒關係的力量差異，就不是物理性的力量差異。
當時的K或許稱不上是健壯，但大致上算是健康、體力達平均標準的普通年輕人，所以即使是充斥著毆打、謾罵、人格侮辱的有毒關係，K的體力也絕不會抵抗不了邁入老年期的父親。然而，人與人之間，社會經濟地位遠比物理性的力量更具影響力。
大學時期的K除了課餘時間的打工之外，並沒有其他收入。雖然就年齡看來他已是成年人，但就社會經濟層面而言，他並不是可以獨立自主的成年人。相反地，主導者K的父親在社會上是受人尊敬的有錢人，更重要的是，他具備了豐富經驗所鍛鍊出來的純熟社會技能與歷練，以及可以動搖許多人的手腕與影響力。
當K試圖以力量對抗父親的那瞬間，K在社會上就成了對父母施暴的絕世逆子而受世人指責，並被斷絕了所有經濟上的支援。儘管K年輕而且力氣較大，但他能夠戰勝父親的機率連百分之一都不到。他們都在本能上清楚知道兩人之間的力量差距，K其實也曾在父親的暴力之下，為了保護自己的身體舉起拳頭，但他鼓起勇氣舉起的拳頭，卻因為父親大聲喝斥：「你竟敢想對我動手？」而無力地放下了。
雖然K和父親之間的有毒關係所帶來的影響，對當事者K 而言是破壞了他整個人生的驚人大事，但諷刺的是，在K 當時生活的韓國社會裡，這只是無法被定罪的瑣碎小事。
有毒關係在封閉的情況下會牢牢鞏固
有毒關係具有強烈的孤立性，並且這種孤立性會使犧牲者無法獲得外界的援助，因而感到嚴重的無力感。雖然韓國在近年來改善許多，但傳統上依然有一種氛圍，就是不希望所有場所都適用於統一的規則。也就是說，在社會、家庭、軍隊、男女之間的問題上有不同的規則。在社會中，蓄意損傷他人的身體是可能被判刑入獄的重罪，但在家庭裡，這卻是一種訓誡的方式。
雖然勞動契約裡，規範下班後公司不得干預員工的生活，但許多公司仍將參加聚餐等活動，視為組織配合度的重要指標，因此連下班後的生活都會被主管影響。除此之外，這類每個組織都不太一樣的規則，有時甚至侵害了人的基本權利，讓隸屬於封閉組織內的當事人無從抵抗。有毒關係就存在於這樣的縫隙當中。
幾年前引起軒然大波的「第二十八步兵師團醫務兵殺人事件」，也就是「尹士兵事件」，即是軍隊中有毒關係的駭人事件。在尹士兵事件中，包含李兵長在內的四名軍隊學長是有毒關係的主導者，他們在和尹士兵一起吃冷凍食品時，集體將他毆打致死。在尹士兵失去意識昏倒後，這幾位主導者仍殘忍地繼續對他施暴。經過深入調查後得知，包括李兵長在內的這群人，長達四個月對犧牲者尹士兵行使物理性與言語性的暴力。
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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