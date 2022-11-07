TNL+ 2022/11/07,
歐洲

烏克蘭東南四州「自古以來屬於俄國」？實際上是俄羅斯鳩佔鵲巢、反客為主

烏克蘭東南四州「自古以來屬於俄國」？實際上是俄羅斯鳩佔鵲巢、反客為主
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

很多烏克蘭人在沒有選擇或者生活壓力下，被迫放棄了自己的母語，改用俄語。但這不表明他們就是俄羅斯人。正如現在在中國統治下，西藏人、新疆維吾爾人、蒙古人，即便以漢語為母語，也不會變成漢人一樣。在這次偉大的烏克蘭人衛國戰爭中，可以看到，大批烏克蘭東部和南部的說俄語的烏克蘭人，勇敢堅決地站出來抵抗俄國入侵。

俄國在烏克蘭四州搞假公投，全世界都知道是不合法的，聯合國大會也高票通過決議案，譴責俄羅斯非法吞併他國土地的行徑。

然而，依然有些人替俄羅斯辯護。他們說：俄羅斯的行為雖然不合法，但「合理」。他們的說法是：四州本來就是俄羅斯的，只不過在蘇聯成立時，被列寧（Vladimir Lenin）「劃給了烏克蘭」，四州上大部分人都說俄語，俄國收回「自古以來」的領土，「情有可原」。

這種說法基本上是俄國總統普亭（Vladimir Putin）「烏克蘭是生造出來的國家」這種理論的翻版。事實上，早在2008年左右，普亭就習慣用「新俄羅斯」（Nova Russia）去稱呼烏克蘭南部各州，為這種論調做準備了。

翻查歷史，筆者在《帝國解體與自由的堡壘》中分析過，烏克蘭現在的土地來源大致上分為五塊。

烏克蘭中部即基輔附近的核心區、這是1654年烏克蘭哥薩克「蓋特曼」（相當於酋長）脫離「波蘭王國－立陶宛大公國」，與沙俄簽訂《佩列亞斯拉夫爾條約》，而成為俄羅斯附屬國所帶來的領土。

烏克蘭東部三州，是在這件事之前，沙俄蠶食克里米亞汗國等突厥國家而兼併到俄國的土地。

烏克蘭南部沿岸州分（即普亭所言的「新俄羅斯」），是在這件事之後，沙俄繼續向黑海沿岸擴張而奪得的土地。

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