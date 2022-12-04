What if，當蛤蟆先生說他想死的時候，鼴鼠剛好去探望他
我們想讓你知道的是
當身邊朋友出現嚴重憂鬱傾向，且萌生自殺、自傷想法時，我們能怎麼辦？在轉介給心理師之前，有6個口訣可以謹記在心，讓自己成為親友的支持網絡，阻止憾事發生。
文：李炯德（臨床心理師）
在看完《蛤蟆先生去看心理師》之後。
前些日子剛讀完《蛤蟆先生去看心理師》，看到鼴鼠、河鼠、老獾這三位好朋友非常努力的push蛤蟆先生去看蒼鷺心理師，以及後來他們的11次諮商經歷，我自己也像是跟著他們一起做了11次的諮商，就如同蒼鷺說：「諮商是雙向的學習，雖然各自學的是不同東西。」
對於一個旁觀者（或讀者），可以學到兩邊各自的東西，就更是幸福。
然而，整本書裡我特別有感的，反而是一開始鼴鼠是怎麼發現蛤蟆的心理狀況不太對勁，再跟河鼠和老獾這兩位朋友一起去關心、照料蛤蟆，並成功的「勸導」蛤蟆去看心理師。
在學校工作時，我就如同蒼鷺一般，時常會遇到許多學生們很擔心自己朋友或同學的狀況，有的因為不知道怎麼較好的回應而感到苦惱，有點很想「帶」他們過來卻不知道該怎麼辦，還有的就是自己心情也不美麗覺得有些承受不住。
回過頭來再看看蛤蟆先生與他的朋友們，著實會不禁為這群朋友們的一些發言捏一把冷汗，特別是老獾說的一些話：「你要振作起來、控制好自己的情緒、你似乎不願意幫你自己……。」
記得有些學生就曾跟我說：「當他們聽到這些話時，就會變得不願意再多說，甚至覺得很氣餒與不被理解，也感到是不是反而造成身邊的人的麻煩，結果就更想一個人躲起來。」
我猜因為這是「童話」改編，而蛤蟆先生雖然有憂鬱情緒跟自殺意念，但也許危險程度還沒有到那麼嚴重，所以老獾的話才沒有那麼逼死人。
但我也不禁心想：「假如蛤蟆先生的憂鬱程度如果更為嚴重、自殺風險假如更為危險，那麼鼴鼠、河鼠、老獾可以怎麼較好的詢問蛤蟆先生的狀況，做適當的自殺風險評估，再透過較好的回應與溝通方式，最後成功的將他轉介給蒼鷺心理師呢？」
以下故事，就是這樣的一個「What If…」，當蛤蟆先生說他想死的時候，鼴鼠卻剛好去探望他……。
初探理解
「鼴鼠用力拉後門，沒想到門根本沒鎖。裡面坐著的是認識以來最悲傷的蛤蟆。蛤蟆的大眼睛這時半睜著，神色黯淡無光。平常居家愛穿的板球毛衣沾了好些食物的污漬。而一向合身又一塵不染的燈籠褲，這時看起來卻像兩只馬鈴薯袋鬆垮垮垂著。」
蛤蟆說：「你好，不好意思亂糟糟的，我感覺精神不太好。」說完便放聲大哭了起來。
鼴鼠看見蛤蟆的狀況，心裡千頭萬緒，但他先靜靜的陪著蛤蟆哭完，等蛤蟆情緒比較平復之後，他有些憂心的問：「蛤蟆，看到你的狀況我有些擔心你，我知道許多鼴鼠心裡很難受時，會有些自殺念頭出現，不知道你也有類似的情況嗎？」
蛤蟆一邊抽泣，一邊點點頭表示：「有，三個月前，我就感到非常沮喪，似乎完全看不到出路，常常會想說是不是死了比較好。」
鼴鼠：「那你這些日子有曾經嘗試過嗎？或是你有計畫要怎麼做嗎？」
蛤蟆：「我沒有做過耶，但我確實想過要爬上蛤蟆莊園裡的鐘樓跳下去，可是我怕會很痛，就一直沒有去做。」
鼴鼠：「聽起來你最近這幾個月真的過得很痛苦，如果我能早點過來關心你就好了。不過你這陣子有發生過什麼事，讓你變得這麼難受嗎？」
蛤蟆：「嗯……其實我被天鵝給甩了，她覺得我穿衣服的品味很糟糕，還說我真是『癩蝦蟆想吃天鵝肉』，這句話真的是狠狠傷到我的心，讓我一直覺得自己是不是真的那麼糟糕……」蛤蟆說到他被分手的事時，眼淚又一直掉。
鼴鼠：「所以分手之後，你就一直坐在沙發椅上嗎？」
蛤蟆：「對啊，我變得沒胃口，什麼都吃不下，一直喝雪莉酒把自己灌醉，工作也都先請假沒去了。」
鼴鼠：「那你最近還有哪些不舒服的地方嗎？需不需要我陪你去看醫生阿？」
蛤蟆長長嘆一口氣說：「我也希望可以突然得一個重病，或是出去被車撞，這樣就不用那麼痛苦了。」
對外諮詢
鼴鼠在離開蛤蟆莊園時，感到非常的擔心，很怕一個人住的蛤蟆會想不開。他有先跟蛤蟆約定好下一次見面的時間，表示會再來看他。他也有詢問蛤蟆要不要來跟他和河鼠一起住上幾天，但蛤蟆表示他沒事，只要再休息個幾天就會好了，也答應鼴鼠在下次見面以前絕對不會去做傻事。
「如果你真的有很強烈的衝動想去做的話，一定要先讓我知道。」這是鼴鼠離去前對蛤蟆說的話。
鼴鼠離開後，沒有直接回家，而是跑去叫做蒼鷺小屋的房子前。鼴鼠按鈴後，被引領到一間四面牆放滿書的房間。蒼鷺請他坐在一張舒適的椅子上，輕聲詢問什麼原因會過來找他。鼴鼠也一五一十的把剛剛跟蛤蟆會面的情形告訴蒼鷺。
蒼鷺聽完，點頭肯定鼴鼠他做得很好。轉身起來走到掛圖前，把幾個判斷自殺風險程度的評估項目一一寫下來。
他告訴鼴鼠，在判斷蛤蟆目前的危險程度，首先以是否有「自殺計畫」為一個重要的評斷點，而如果自殺計畫的細節越詳細、越容易取得工具、時間越近、方法的致命性越高、獲救的機會越低，就表示風險程度越高。
鼴鼠：「那蛤蟆他雖然沒有明確計畫與時間，可是他想要跳樓、又是一個人住，且沒有人在附近……代表還是有一定的風險程度囉？」
蒼鷺點點頭，繼續說：「沒錯。而且剛剛聽到蛤蟆前陣子剛與天鵝分手，是他的壓力事件，且日常活動似乎都受到影響，包括：飲食、睡眠與工作，當然也無法排除他有一些憂鬱情緒，且似乎有一些酒精濫用的狀況。」
「但幸好他先前沒有自殺企圖、你們這群朋友相當支持與能幫助他，他也願意告訴你他的想法與感受，且沒有其他健康狀況問題。所以綜上所述，蛤蟆可能是有中等的危險程度，會需要積極提供進一步的醫療與心理諮商協助，並提供危險狀況的處置。」
鼴鼠離開前，蒼鷺請他可以的話這陣子多去關心蛤蟆，也趁機鼓勵蛤蟆做諮商，並讓對方知道一開始你會陪他一起來，可能會提高他的意願。「我們一起來接住蛤蟆。」鼴鼠聽到蒼鷺這麼告訴他，讓他覺得有力量多了。
轉介前能做甚麼？
隔天，鼴鼠與河鼠相伴要去探望蛤蟆，還遇上剛好因公外出的老獾，三人一起結伴同行來到蛤蟆莊園。才剛走進莊園，就看到鐘樓上面有一個黑影，是蛤蟆正垂頭喪氣的坐在上面，三個人嚇了好大一跳，當下協議由老獾直接去請蒼鷺心理師過來幫忙，然後由鼴鼠與河鼠先去關心蛤蟆的狀況。
「你們來啦？」蛤蟆雙眼無神的轉過頭看見走上來的鼴鼠與河鼠，又默默的把頭低下。
「你怎麼坐在這裡，發生什麼事嗎？」鼴鼠與河鼠先謹慎且緩慢的接近蛤蟆，確保他假如真的想跳時，是有辦法確保他的安全。
「昨天跟鼴鼠你談過之後，心情就有變得好一些，想說要來稍微整理一下我的房間，結果看到我與天鵝的合照，就忍不住打電話給她，然後聽到她跟我一直很瞧不起的那隻醜小鴨在一起，就覺得我好沒價值，還輸給一隻醜小鴨……然後就覺得自己活著還有什麼意義，結果就爬上來了……」蛤蟆邊說邊哭了起來。
鼴鼠記起蒼鷺昨天跟他說的話。蒼鷺提到當一個人會發生自殺危機，其實是受到壓力情境威脅，心智受到強烈負向情緒影響，導致其暫時性失常的狀態，這時的首要目標是重新恢復對方在危機狀態前、原有的身心功能，所以要先關注與舒緩對方的情緒狀態，才有可能達成目標。
「那我該怎麼做呢？」鼴鼠詢問。
「首先要建立關係，這是最關鍵的一步。然後協助對方從剛開始的情緒表達性行為，逐步轉變為稍微可理性思考、問題解決取向的工具性行為。」
蒼鷺看見鼴鼠一臉茫然，繼續解釋：「簡單來說，可以透過四個步驟，包括：積極傾聽、同理、投契－信任、影響力。首先是帶著好奇心去傾聽、同理其感受，讓你自己能全身心的集中，也可以去辨識和理解對方的處境、感受與行為動機。而當對方能自在地述說，感覺到你是能理解與尊重他的時候，你們就可以建立投契－信任的關係，這時候他就可以從情緒性表達，慢慢轉換成工具性問題解決。而關係建立後，對方通常逐漸會變得願意傾聽、思考、接納他人的想法與回饋，這時候就可以發揮個人影響力，引導對方將傷害減到最低並讓危機落幕。」
鼴鼠聽完覺得雖然大方向、大原則都大概知道，可是具體要怎麼做還是有些似懂非懂，也會擔心如果過程中說錯話，反而會造成憾事。蒼鷺理解鼴鼠的擔心，也告訴他，那你就謹記這6個口訣：
- 深呼吸，穩住情緒
- 帶著好奇心傾聽、同理其感受
- 合宜的自我揭露
- 詢問成功經驗、了解內外在資源
- 引導訂定可行目標
- 給建議約下一次見面的時間
「剩下的，就交給專業的來就好了。」鼴鼠覺得此刻的蒼鷺真是顯得高大又有智慧。
鼴鼠謹記蒼鷺教給他的方式，在陪伴蛤蟆的過程中，一直專注、關心的傾聽蛤蟆所說，也用同理心、自我揭露等方式幫助蛤蟆釐清困擾，也問他之前分手或難受的時候都是怎麼成功度過的。
而蛤蟆也在這個過程中感覺到自己是被這群朋友們所關心的，自己的憂鬱情緒、情傷狀況都是可以被討論，而不會被任意評價，甚至還聽到河鼠之前跟外國鼠談異地戀的刻骨銘心經驗，這些都讓他感受到自己不是那麼的糟糕、還是有很多朋友願意支持與陪伴他，想死的念頭也漸漸變淡許多。
當蒼鷺與老獾來到蛤蟆莊園時，蛤蟆早已被鼴鼠與河鼠給帶了下來，回到原先的房間裡，雖然蛤蟆心情仍較為低落，但已比剛剛好上許多。
「啊，心理師你來了！幸好昨天有先去詢問你，不然剛剛還真的不知道該怎麼辦才好。」鼴鼠告訴蒼鷺剛剛發生的經過，河鼠與蛤蟆則是大大的讚美了鼴鼠一番，表示如果剛剛不是他，真的不知道會發生什麼事。
經過這一遭後，蛤蟆也下定決心要去看心理師，討論自己的心理狀況。於是他終於來到那間叫做蒼鷺小屋的房子前。
至於後來蛤蟆與心理師的諮商過程發生什麼事，他的療癒與改變又是怎麼發生的，就要去看《蛤蟆先生去看心理師》才會知道了。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。