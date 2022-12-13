吳怡農主張適度延長義務役，另外建立「國土防衛部隊」，國民黨質疑：疊床架屋，作戰時要聽誰指揮？

台北市中山、北松山立法委員補選候選人吳怡農今（13）日以「和平是我們的使命」為題，發表關強化國家安全的政見，強調中國的軍事威脅已經引起周遭國家的警惕，台灣更是首當其衝。他支持全面改革訓練內容、同時適度延長義務役。

吳怡農：高達八成民眾支持延長義務役，另外應建立國土防衛部隊

吳怡農表示，「壯闊台灣」協會每年都會針對兵役制度進行民調，最近的一次是在今年8月，題目是「如果全面改革服兵役的訓練內容，取消和軍事訓練無關的活動，請問您支不支持將目前的四個月義務役，延長至六個月到一年？」結果有近八成的受訪者支持，顯示這樣的主張在台灣社會是不分黨派有高度的共識，也是他的主張。

對於當兵訓練內容，吳怡農後續也在接受廣播節目專訪時解釋，如果只是打掃營區環境，那4個月延長到12個月，當然多數人不會支持。過去他主張先把目前4個月的訓練內容做好，然後再來討論延長。但過去幾年國際局勢改變，而台灣準備的時間也越來越被壓縮，所以，他支持全面改革訓練內容、適度延長兵役。至於6個月或12個月，要看訓練內容。

吳怡農也表示，應參考國際做法，建立台灣的「國土防衛部隊」，自己與前參謀總長李喜明過去曾為文提出這樣的主張，台灣有18萬志願役的正規部隊，除此外，「國土防衛部隊」平時支援重大災害搶救與復原，戰時負責每個成員居住地的城鎮守備、關鍵基礎設施安全、警消人員協勤，必要時候也可跟第一線正規部隊協同作戰。而有了國土防務部隊，國軍任務單純化、專業化，以後也不需要國軍還來支援救災。

吳怡農說，美國、波蘭、烏克蘭都有國土防衛部隊的組織。建立多層防務是提升備援，讓全世界看到、想要侵略台灣的人看到，台灣整個社會都有保護家園的決心。讓大看見，「這是不會因為衝擊而放棄、因為衝擊而跪下的國家」，這樣才能有最好機會避免戰爭。

吳怡農並以「壯闊台灣」《後盾計畫》為例，強調「韌性社會」的建立，除了要加強水電通訊等民生基礎建設的防護外，更重要的是民眾心理素質的培養與應變能力的提升。而「災害應變」訓練是落實「全民國防」最簡單，也是最具體的工作。

吳怡農今天也介紹了美、日兩國的國家安全政策指導文件體系，包括美國的「國家安全戰略報告 (NSS)」、「國家防衛戰略報告 (NDS)」以及「國家軍事戰略報告 (NMS)」；日本的「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」以及「中期防衛力整備計畫」，彼此相互對應，讓雙方對影響各自國家安全的議題有更清楚的瞭解與合作。

吳怡農認為台灣身為美、日重要的盟友，要儘快參考美日的架構，修正台灣的國家安全政策指導體系。

國民黨質疑：國土防衛部隊疊床架屋，作戰時要聽誰指揮？

針對吳怡農今日發表的政見，國民黨文傳會副主委林家興回應，樂見共同探討國防安全議題，但不應脫離現實脈絡、天馬行空炮製不切實際的國防政策，這對區域和平及國人特別是年輕一代的未來非常不負責。

林家興表示，當前輿論聚焦兵役期程問題，對於義務役役期由現行四個月延長至一年，原本國防部長邱國正已表示將於年底前公告，隨後總統府打臉國防部，稱仍在「意見評估中」，顯見連政府內部都拿不定主意。吳怡農與其高談應檢討役期及建立新軍，不如先直球表態講清楚，對於役期問題「站在總統府跟國防部哪一邊」

林家興指出，吳怡農日前曾在受訪時表示，不必延長兵役，直言「先把4個月的東西做好，證明4個月除了『拔草』還可以學到更多有用的東西，政府才有資格要求再給更多的時間。」結果現在說「適度延長役期是他一貫主張」，而且吳怡農依然迴避討論服役訓練內容的具體改革，卻又拿出自家民調說支持兵役延長，外界霧裡看花。

林家興強調，吳怡農連當前兵役時間與訓練內容的問題都無法具體回答，卻高調拋出建立「國土防衛部隊」的新軍，還指出應獨立於三軍之外、可能不受國防部管轄，相關政見想法早就被國內軍事專家撰文批評不切實際、不符合戰場實際場景，反而可能對國軍防衛作戰造成傷害。

林家興質疑，為何不在既有指揮架構內強化國軍後備部隊、警消裝備與量能來完成任務，要疊床架屋建立新軍；主管機關究竟是國防部、內政部還是哪個單位都講不清楚；而且當前國防預算吃緊，另立新軍資源不知道從哪裡來，「未來任務如何協調？作戰時要聽誰指揮？」

林家興批評，內容吳怡農回應媒體提問時還以自己僅是「民間人士」為由，未針對媒體提問回應，難道沒想到自己現在是立委補選參選人，提出政策就要負責，有義務釐清人民的質疑？如果如此以民間人士自居，那就讓選民用選票讓他繼續當「民間人士」，不要用外行、不切實際的幻想「裝懂台灣」來戕害中華民國的國家安全。而國民黨也絕對會用務實穩健的「2D戰略」，同時透過加強國防與各方對話，捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平到底。

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核稿編輯：翁世航