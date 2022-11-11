環境、土地、人與非人的疊合：藝術家陳宣誠的跨領域協作

文：漫遊藝術史編輯部

桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡

桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。

由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係，探訪桃園當代藝術的風貌。

藝術家陳宣誠專訪

藝術遇上其他領域時會碰撞出什麼火花？藝術又可以用什麼樣的形式與地方產生關係？藝術家陳宣誠長期耕耘地方田野調查與跨領域創作，他與他帶領的「共感地景創作」團隊，關注環境與人、非人之間的關聯性，並試圖透過藝術的手段聯繫起這些相互影響的事物。

此外，「共感地景創作」也擁有不少地方藝術節的經驗，自2016年起更多次參與桃園地景藝術節。讓我們透過王聖閎老師的採訪，跟著藝術家的思路，探索藝術如何在地方發生關係，並尋找一條感受桃園地域特殊性的可能途徑。

Q1：能請您談談近年來創作的狀態嗎？

我本身是建築背景，後來在南藝大念藝術創作，所以這幾年的創作有一種比較怪異的狀態。我會希望能把作品真的結合到環境裡面，而不只是在美術館內展覽。其實這樣的思考也不侷限於藝術創作，還可以擴及到關於建築、景觀設計等方面。

所以我覺得這幾年我在創作上有些滑動，開始思考：如果藝術作品的終點不只是在美術館展覽，那在展覽之後，這個東西有沒有可能改變真實環境？所以我和我們團隊這幾年的創作就朝向一種協作狀態。

我們做了不少田野調查，涉及到很多面向，譬如說：土地、地質、水文，或者是植被的考察。以往建築師的田調比較偏向從普查中去篩選出他覺得重要的東西，相較之下，我們會用一些藝術的手段，去挖掘、探索一個區域內各種物件的關係，並希望作品與田調後續進行的方向是有一些關聯性的。例如我之前在麻豆做藝術祭，[1]就有蠻多像這樣的部分。

所以田調在這裡就會從比較紀錄性的方式，變成一種較為關係性的方式。我們想要理解這個環境裡物件的關係如何產生，並希望把這樣的關係，透過計畫逐一呈現。當往這個方向一直推進時，就會涉及某種程度的協作。

如果想要了解環境內的地質與植被，因為我不是地質、植物學的專業，所以勢必要與這些領域的專家合作。我覺得藝術家在這個協作關係裡面可以扮演的角色，是建構這些跨領域的事物連繫在一起的張力。

Q2：就您過去協作關係的經驗中，藝術場域與其他領域是否分別有可以互相交流、引介的知識或技術？

這幾年我們與植物學家一起合作，進行一種我們稱之為「藝術採集」的工作。會使用「採集」這個詞彙與合作對象有關，他是自然科學博物館專門研究高山植物的學者，我跟他出去田調的時候，他手上的本子就叫做「採集紀錄本」。他會在本子裡記錄採集的時間、地點，以及詳細的介紹他所採集的東西，並從這些資料去理解植物的變化。

跟他一起合作討論的時候，他常跟我說：「我都不知道你們這些藝術家到底在想什麼。」對他們來說，科學上面的一些東西是循序漸進的，他無法理解我們藝術家怎麼有辦法用創造性的論述或是方法，把原本相差很遠的東西拉近、碰撞在一起。對我來說，藝術創作需要具備一些科學的、實證的基礎，可是也要富有想像力，讓不同的東西產生對話，或是重新被連結的可能。

另外舉一個我在協作過程中遇到的有趣案例。以研究甘蔗來說，我問植物學家怎麼去判斷作物移植到這個區域起源的時間？他們說從過去的文人畫中看到甘蔗，表示當時可能就有甘蔗了。植物學家透過藝術作品作為一種證據，再進行相關的科學研究，我覺得這非常有趣。

Q3：在您的作品或展覽中，似乎時常以「島」作為命名。儘管作品內涵各有所不同，想請問「島」之於您是否有特殊的意義？

我在學生時期，讀到德勒茲（Gilles Deleuze, 1925-1995）談的「廢島」（desert island），他形容有一種島嶼是跟外面沒有連結的，它就長出自己的樣子。德勒茲覺得藝術、文學、神話就是這樣的狀態：切斷連結，沒有其他東西的影響或干預，適合長成它自己的模樣。

如果今天我在我的作品裡面，能夠把很多東西去除掉，我要怎麼去理解到它本來的狀態？或是它能夠長出來的東西應該是什麼？這是我自己想要追求的。所以我的作品想要用「島」來命名，是因為我想要在這裡面找到什麼是它本來的樣子。

從2015年開始，我們發展出一系列《城市浮洲計畫》，也是「島」的概念，它比較是在建築上的作品。在《城市浮洲計畫》裡面，我們其實發展一個臨時性的「衛星美術館」，是跟預計要合作的藝術家做討論，譬如說其中一棟有跟藝術家陳敬寶討論。

我一直覺得對我來說，作品或是建築的想像應該有其變動性，建築不只是住進去，而是可以給我們一種力量或方式，去做更多的事。這也衍生成我們在與其他領域的工作者協作的時候，去思考怎麼往前跨這一步，讓這個東西變成是一個載體，能夠在這裡面產生關聯性。

Photo Credit: 「ArchiBlur Lab | 共感地景創作」臉書粉絲專頁。 【圖3】ArchiBlur Lab | 共感地景創作，《城市浮洲計畫》，2016，竹北汾陽堂

Q4：可否請您分享參與桃園地景藝術節的經驗？您對於它所採取的展演型態，以及連結在地的方式有何觀察？

記得第一次參加桃園地景藝術節的時候是辦在海邊，當時我提了一個很大的計畫，拉了一條從海邊一直到八德生態公園的路徑，我想談什麼是「在海邊」。

我覺得海邊不是一個單獨的存在，它會跟街道、聚落、公園等各式各樣的東西有關聯，所以我在思考如何來談這個關聯性。我希望能在我畫出的路線上，設置不同的作品，並搭載不同的紀錄裝置，去理解這個路線的變化關係。然而計劃太龐大，最終並沒有完全實現，但我們仍有在海邊設置作品。