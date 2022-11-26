讀民族誌《沙漠中的太空船》：阿布達比的永續野心，現實卻如同蝨子爬滿華美的袍
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2006年，大型都市計畫「馬斯達爾」（Masdar）在阿布達比啟動，標榜全城無車、無汙染、無碳排。這樣從無到有的城事建設計畫，被一名美國留學生形容如「沙漠中的太空船」一般魔幻。但在這樣進步、科技、綠能的願景背後，現實卻是「爬滿了蝨子」。
只要說到「生命是一襲華美的袍⋯⋯」，很多人大概可以順順地接完下句「爬滿了蝨子」。那是張愛玲描述自己在生活常識與技能上的愚笨，對照自己的才情，光鮮亮麗底下滿滿如蟲噬般的日常小苦惱。
雖然與個人無關，但這次要講的民族誌也差不多是同樣的主題，那是人類學者Gökçe Günel討論馬斯達爾城（Masdar）的作品《沙漠中的太空船》。
2006年，大型都市計畫馬斯達爾在阿布達比啟動，標榜全城無車，無污染，無碳排。馬斯達爾展現了阿布達比（或阿拉伯聯合大公國）政府的野心，企圖擺脫對石油資源的依賴，走向永續能源發展，並且打造世界第一塊乾淨的夢土。
自從2010年一位美國留學生在自己的部落格裡形容自己「生活在沙漠中央的一艘太空船」以後，各國媒體更是迅速擁戴了這個比喻──從此以後所有人都知道，阿拉伯的沙漠裡除了石油，還有一艘正要起飛的太空船。
計畫起始後，「太空船」裡匯集了來自世界各地的人們，有應聘來此的工程師、期望累積自己履歷經驗的研究生、看準商機而來的環保顧問、期望在此辦學的大學教授⋯⋯，不同行動者們各自從這座城市裡提取所需，也同時投射了自己對於永續未來的想像。
Günel這本民族誌正是立基在與這些人的訪談與互動中。然而在這些燦爛明亮的說詞背後，人類學者也要帶領讀者一步一步走進無光的所在。
例如在大眾印象中，阿布達比空曠而日照強烈的沙漠非常適合推廣太陽能發電；馬斯達爾城裡也持續有實測中的小型太陽能發電站。
不過Günel與一位來自埃及、三十來歲的工程師對談時，工程師就指出這種想像其實有誤：沙漠裡的強烈的沙塵與濕氣不只阻擋了太陽光的直射，甚至還在光電板上形成一層厚膜，導致發電站效率不彰。
「雖然我們沒有辦法輕易改變環境的問題」，工程師不知是幽默還諷刺地說，「但我們有一種解決方法，名為『拿著刷子的人』」。
工程師講的是彷彿在馬斯達爾隱形的外籍移工們。他們多半來自南亞或菲律賓，從事像清理太陽能光電板這樣薪水低廉的勞動工作，是馬斯達爾城能夠正常運作的重要基石，卻也被視為隨時可被取代、捨棄的勞動力。用流行語說，他們就像是工具人，只存在於馬斯達爾城（與實測）未完成的當下，卻永遠不夠格進入美好的未來藍圖。
另外一個場合，負責設計、規劃馬斯達爾的建築師在演講時，意氣風發地展示了敘利亞的阿勒坡、摩洛哥的馬拉喀什、以及葉門的希巴姆等等城市，強調馬斯達爾除了引入最新的科技，也同時借鑑了古老阿拉伯城市的智慧，例如窄巷、窗格、或者風塔。
此時底下忽然有位學生舉手提問：「但希巴姆真的存在嗎？你真的看過嗎？」建築師坦承他從未去過葉門──當然他很希望未來有機會能去，不過，希巴姆當然存在。
Günel不惜花了很多篇幅記錄這場演講。在段落最後，這位人類學者這麼寫道：「在這些演講與呈現中，希巴姆這座古老城市失去了它社會的、政治的、甚至是物質的性質，而成為了馬斯達城想像藍圖中的一部分。希巴姆真的存在嗎？在場從聽眾到講者基本上無人真正到過希巴姆，希巴姆在此只不過是一段神祕的阿拉伯過往，意味著失落的歷史和難以抵達的地方。」
最後再講一個有關無人電動車的故事吧。那是馬斯達爾在計畫剛啟動時最夢幻也最富有野心的計畫，全城將以電腦控制的個人捷運（PRT）取代汽車，節能減碳又便捷。
然而理想往往難以貼合現實──個人捷運的系統過於敏感，僅僅是停在路上的野鳥都會導致緊急煞車，除非整座城市排除鳥的存在，否則整個計畫幾乎不可行。
除此之外，個人捷運系統造價高昂，還要求大面積的用地，也讓後來飽受金融危機影響的政府卻步。最終計畫被默默冷凍，只剩下作為展示的兩站（研究大樓到一公里以內的停車場）留存，給到此的觀光客體驗這趟車程不過三分鐘的新奇設計。
更諷刺的或許是這個站點本身。研究大樓的停車場意味著馬斯達爾城在個人捷運計畫中止後的全面棄守，原先以87個站點串連起整座城市的無碳之夢最終被現實打敗，所有人都可以開著車直達城市裡的研究大樓。說好的無車，說好的零碳，通通沒有了。
文章一路走來，十幾年過去了，隨著2008年金融危機爆發以來的後續浪潮，原先要起飛的太空船終究擱淺在荒漠裡。2018年英國《衛報》直接下標：「馬斯達爾的零碳夢或將造就世界第一座綠色鬼城」。而Günel告訴讀者，或許從一開始，「太空船」這個比喻就透露了註定失敗的端倪。
從科幻小說延伸而來，「太空船」以涵括全星球的尺度呈現了一種「拯救世界」的希望：它是末日裡的避難所，通往新世界的工具。然而（或許無人在意或討論），太空船實際上就是那麼小，它就像是現代版的方舟，隱含篩選與排除，只允諾了特定的人與特定的想像登船。
在此我們回看前頭種種不光彩的故事，總有人事物未能被納入這份名單裡。
這大概也是Günel在書裡最想告訴我們的事──並非馬斯達爾都市計畫的成功或失敗，而是當初登上這座太空船的不同人們，如何不斷穿梭、變換各種尺度，迴避種種沉重的現實。
有時候，環保顧問用星球的尺度談永續能源的潛力，意味著再巨大的不公不義都比不上全體人類的存亡。有時候，工程師透過日常反覆的技術檢修，讓目光專注在當下每一次的試錯與修正，不去看遙遠的吶喊或抵抗。
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【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
我們想讓你知道的是
台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。