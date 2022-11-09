【書評】卡繆《異鄉人》：相比於莫禾梭，我們對自己和世界又有幾分的確定呢？

文：陌熙

諾貝爾文學獎得主卡繆（Albert Camus）於1942年出版他的第一部小說《異鄉人》，甫出版便一舉成名，成為文壇最受矚目的明星。

《異鄉人》一書共分為兩部分，其一可視作主角莫禾梭於母喪後的流水帳敘事，老舊公寓裡的鄰居雷蒙、年邁長者薩拉曼諾和他死掉的狗以及和女友瑪莉的沙灘回憶。另一則聚焦於莫禾梭失手殺人後的法庭審判，一場關於自我和社會期許的交叉辯證。

若即若離的調性：過於赤裸的真實

《異鄉人》以「第一人稱視角」娓娓道來一段頹喪荒謬的故事，一段關於自我如何被社會集體掩埋的哀歌。從小說的技法來說，「第一人稱視角」最能招致讀者下意識的投射與共感，主觀的感受、情緒與意識相較於其他視角，會是最強烈且不可迴避的。

然而，卡繆採取一種直白、中性、冷調、口語化的語言來闡述小說主角莫禾梭真實所見與所感。小說以「今天，媽媽死了。也許是昨天，我不確定」開場，卡繆表面上寫莫禾梭對於喪母的抽離與無感，似乎是在挑戰讀者內在客我的約束與框架（進而導致「疏離」之感），試圖營造某種反社會、反道德之人物形象。

然而，當他行文至莫禾梭結束守靈和喪禮儀式後的反應：

「許許多多人、聲音、村子、在咖啡館前的等待、靈車馬達不停的嗡嗡響，還有，當巴士駛入阿爾及爾燈火之中，我的欣喜，想到可以躺下來睡它十二小時。」

卻又予人無比靠近的「真實感」，這份「真實感」過於赤裸，以至於儘管與既有認知扞格不入，我們仍能感受到這份誠懇的價值，小說的「若即若離」之詭譎調性於焉建立。

以高夫曼劇場學看莫禾梭與社會的衝突

第一部的結尾以極其緩慢、戲劇化的敘事手法，讓整部小說有一個鮮明的斷裂感，從母喪後關於陽光、海水、鄰居、好友、女伴和木屋的閒散日常，在失手誤殺阿拉伯人後，不受控地急轉墜落至理性化的體制牢籠。卡繆這樣寫道：

「那把燃燒的劍咬噬我的睫毛，在我灼痛的雙眼中翻攪……一時間，似乎整個天空都崩裂了，向大地傾瀉著火雨。我整個人緊繃，手指僵硬地在槍上一收縮，扳機動了，我摸到槍托光滑的肚子……這槍聲，就像四聲短促的叩門聲，敲開了厄運之門。」

從那刻起，莫禾梭縱情於「主我」[1]的瑣碎日常，將被鉅細靡遺地攤曬於法庭的交叉詰辯當中，自我與靈魂的價值與意義亦不再歸自己所有，僅能任由執法人員與相關當事者慷慨陳詞，定奪自己是個怎樣的人。

美國社會學家高夫曼（Erving Goffman）曾提出一套劇場學的觀點，他將個人的社會生活視為一系列類似劇場與舞台上的戲劇表演。他主張自我並非個人持有，而是人與觀眾互動的戲劇性效果。

他進一步以「前台」和「後台」指涉人在不同的場合下的狀態，前者意味著刻意表現出符合社會預期與既有價值規範的行為展演；後者則指象徵著個人的私領域，能自由地表達在前台被壓抑的自己。

借用高夫曼的學說，法庭即是一個僅容許人們展現「前台」狀態的嚴肅場域，所有公開的指控與反駁必然是經過無數精密的算計以及排演，才會呈現於眾人與法官面前。

毫無疑問，莫禾梭打從一開始便是一個不會也不願打造「前台」的人。一般來說，戲劇不乏這樣與既有體制和紀律衝撞，以凸顯自己先見之明的角色。

然而，莫禾梭的特點在於，他沒有任何崇高的道德操守亦或是鶴立雞群的想法或才能，亦不是為了實踐更宏大的志向或社會福祉，他純粹是一個不願吐出任何背離於實際想法的男子。於是他和當時替自己的辯護律師說：

「毫無疑問，我很愛媽媽，但這也說明不了什麼問題。所有正常人或多或少都曾希望所愛的人死去。說到這裡，律師打斷我，非常惱怒。他要我答應，絕不在法庭這樣說。」

「我向他解釋，身體的狀態往往會干擾我的情緒。母親下葬那天，我非常疲倦，很想睡，以致我沒有清楚意識到發生了什麼事，但是我可以很確定的是，我希望媽媽沒有死。」

我看起來兩手空空，但我對自己、對一切都很確定

第二部的開頭，即預言了最終悲劇的降臨。莫禾梭，一個不屈從於權力、恐懼甚至是死亡的男人（又或者該說他根本不明白權力、體制、律法與刑罰的運作機制），注定無法存活於理性化的體制牢籠。

於是，在被剝奪發言權的場域當中（律師認為莫若替自己發言只會招致情況的惡化）任由眾人替他貼上標籤：寡言、自閉、不信上帝、母喪時無動於衷、和皮條客雷蒙沆瀣一氣……正如他所說：「一切都在我不參與的情況下進行，決定我的命運並不需要我的意見。」此時的莫禾梭，彷彿另一部小說的第三人稱視角，靈魂從自己的肉體上剝落，以客觀超然之姿看眾人如何口沫橫飛地評價自己。

儘管最終他被判處斬首示眾，他仍不願皈依於上帝，不願接見神父，亦不願在處死前的那刻與他擁抱，因為他始終不信上帝，不想要浪費時間在這事上。比起倚恃著超自然、精神層次上的慰藉，莫禾梭寧願讓腦中縈繞著各種生活回憶，一個不再屬於他的生活，卻曾讓他在其中找到最簡單也最深刻的喜悅：夏日的氣味、我愛的社區、某些夜晚的天空、瑪莉的笑聲和洋裝。

因此他說：「我看起來兩手空空，但我對自己、對一切都很確定，比他（神父）要確定。」反觀當代社會，我們庸碌穿梭於各種場合，挑選適合的面具，展演恰當的儀態，拋出得體的詞句，我們的「後台」被「前台」高速運轉的都市生活無止盡地擠壓消耗，以至於無論工作生活或是人際都成了一種下意識的情緒勞動。相比於莫禾梭，我們對自己和世界又有幾分的確定呢？

備註

[1]借用心理學家佛洛伊德的三我學說

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航