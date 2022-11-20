【專訪】紀錄片《香港本色》導演馬寶康：共感「香港本土主義」的絕望與希望

文：文東來

隨着2020年實施《港區國安法》，以探討香港時政為主的電影和紀錄片，能夠在香港上映的機會少之又少。而涉及討論本土主義、香港獨立、以至港人身份認同等題材，更成為不少電影製作人不敢觸碰的一道紅線。

然而紅線雖在，仍有不少製片人和導演願意冒險關注各種敏感議題，當中有部分聚焦於「香港本土主義」題材的電影，近年得以在海外上映。

《香港本色》（Black Bauhinia）是一套以香港本土派人士梁天琦和黃台仰為主軸的紀錄片，時序從2015年的「反水貨運動」開始，以2019年的「反修例運動」及後續國安法實施作結，當中貫穿了2016年旺角衝突、立法會選舉、立法會議員DQ風波、以及梁天琦受審入獄等一系列政治事件，記錄香港本土主義在過去幾年間的起起跌跌，以及港人身份認同的轉變。

這套電影在2021年韓國「自由國際電影節」（Liberty International Movie Festival）中奪得「最佳攝影獎」。然而，由於政治因素，有關電影未能在香港正式上映，但在英國、美國、韓國等多個國家的電影節上均有放映。

學術研究的侷限，用紀錄片把情感記載下來

《香港本色》導演馬寶康（Malte Philipp Kaeding）是一名德國政治學者，目前居於英國，並在英國薩里大學（University of Surrey）擔任國際政治學高級講師。2007年的時候，他曾經到香港攻讀博士，並在2010年取得浸會大學政治及國際關係學博士學位，主要研究的範疇包括台灣和香港人的身份議題。 人們大概難以想像，大學的政治學者與電影導演這兩個身份會有所交集。前者習慣以邏輯嚴謹的學術文章述事，後者則以貼地的鏡頭畫面「講故事」；前者注重理論，後者則更注重情感，務求觀眾對事件感同身受。 馬寶康笑言，自己一直對拍攝紀錄片有興趣，在大學本科期間曾經到香港交流，當時他受到王家衞等香港電影的影響，最後決定選修電影比較科目。然而，科目難度超出他預期，最後覺得「寫論文比拍電影容易」，故放棄了電影相關的科目。 他大概不會想到，自己其後對於香港本土主義的研究，會令他再次重返電影範疇。

「在看待本土主義時，你需要更加深入去了解本土主義者的情感，」馬寶康強調，「當我在研究香港本土主義的期間，大概是在2015到2017年，遇到很多很有熱情、想去爭取香港民主和獨立的人，在訪談的過程中發現，絕大部份的本土派支持者都是由情感驅動（motivated by emotion）。」 「他們對香港的未來和中港關係有很多與過往不同的看法，那個時候的人對本土派的態度相當兩極。撇除情感，人們很難會理解為何有人會甘願賭上自己的前途，去追求一個非常難以實現的政治理想。」 Photo Credit: 中央社 正因為要透過文字去表達情感過於困難，令原本認為寫政治論文更為容易的馬寶康，最終還是選擇以拍攝電影的方式去取代學術論文，向大眾呈現香港本土主義的起起跌跌，以及當中包含的各種情感。

而提到情感，《香港本色》應該是現時唯一一套紀錄片，有詳細記錄梁天琦談及他決定留在香港、就暴動罪接受審訊的原因，片中的梁天琦哽咽地提到，在旺角衝突後，對因衝突而入獄的朋友感到傷心，他個人也對香港本土主義的未來感到迷惘。

馬寶康提到，有關的訪談其實是他的拍攝團隊的主意，當時拍攝團隊希望可以藉着梁天琦的自白，令香港和海外觀眾能更深入瞭解黃台仰及梁天琦兩人在被控暴動罪後，作出「一個流亡，一個入獄」這個決定的原因，以及背後的個人情感因素。

而《香港本色》亦在片尾播出黃台仰流亡德國之後的自白，以及寫給梁天琦的書信，希望藉此探討香港本土主義的未來以及離散海外港人的身份認同。

「香港本土主義」從低潮期到成為另一股政治主流

「當然在現在看來，《香港本色》無疑會讓人覺得這套電影是在歌頌或美化香港的本土主義。」然而，馬寶康卻認為不應該用現在政治主流的目光去看待當時的本土主義。「2017年正值本土主義的一個低潮，甚至可以算是香港本土主義最弱的時侯。」

經過2016年的旺角衝突之後，兩個本土派核心人物、「本土民主前線」的發言人梁天琦及黃台仰被控暴動罪。北京和建制陣營譴責本土派支持者煽動暴力和鼓吹港獨，而本土派的部分主張、較為激進的抗議方式，亦引起不少傳統泛民政黨反感。

在2016年年底，香港本土派政黨「青年新政」的新晉立法會議員遊蕙禎及梁頌恆更因為宣誓風波被取消議員資格，本土主義從此踏入了馬寶康口中所指的「最弱時候」，社會上亦有不少聲音批評本土主義自私、帶有種族主義。

「在研究本土主義的時候，我發現超過九成的學術文章對本土主義都持有非常負面的意見。那時候，人們經常批評香港本土主義的支持者帶有種族主義色彩，又認為示威者的行徑瘋狂，其中包括各種針對中國內地遊客的行為，很多人當時甚至將香港的本土主義與西方眼中的右翼畫上等號，並將英國、德國等西方國家的反移民行動與之比較。」

然而，馬寶康並不認為兩者之間有任何可比性，香港與中國之間存在着巨大的權力及制度上的不對等，而本土主義者希望捍衞香港的生活方式和獨特性，故不應和種族主義混為一談。

《香港本色》的片頭以「光復香港，時代革命」口號作為序幕，這句口號在2016年首次出現，最初由「本土民主前線」的梁天琦在參選立法會新界東地方選區補選時所提出。

在2019年，隨着反修例運動不斷升級，該句口號亦在大大小小的示威場合被重新提起，併成為香港社會在過去幾十年以來影響最廣的政治口號之一。除了這句口號之外，重新回到公眾視野的，還有已經成為香港另一股政治主流的本土主義。

Photo Credit: NEWSCOM / 達志影像

馬寶康認為，香港的本土主義從光復行動開始，逐步走入了公眾視野，透過「反水貨客」及抗議內地遊客對香港帶來滋擾等貼地的社會議題，強調香港本土的核心價值和利益，並逐漸轉變成為抵抗中國政府加諸香港身上的威權管治。

馬寶康表示，他由2017年起開始拍攝《香港本色》，希望透過訪問不同政治光譜的人，呈現當時仍未成為主流的香港本土主義中的不同面貌。

「香港本土主義並非完美，當中亦有其黑暗的一面。我認為香港本土主義中一些種族主義的元素並不可取.......例如針對中國內地遊客的行為未能取得作用，而事實上那個時候活躍在香港的本土派政治人物中，包括梁天琦、羅冠聰（羅冠聰曾表示香港眾志不會以本土派自居）在內，有不少都是在中國大陸出生，本土派內部亦不同政治光譜的人物，他們對本土的含意亦有不同的理解。」

德國社會對香港事務的關注 近年在眾多歐洲國家之中，除了英國作為香港前宗主國外，德國算是其中一個對香港事務比較關注的歐洲國家。 「過去一段時間，德國與中國的貿易關係相當密切，德國內部都有很多關於香港和中國的討論.....除了有關德國應如何看待與中國的關係外，威權主義下的中國亦有試圖就香港議題向德國方面施壓。」 除了經貿上與中國的緊密合作外，馬寶康認為，令德國人關心香港事務的另一個主要原因，在於德國人在昔日東西德統一的過程中，亦曾經親身經歷過身份認同的轉變，以至於德國媒體在今時今日對香港和台灣人的身份認知問題上，都有較多的報道。 馬寶康又提到，他雖然出生於德國，然而因為戰爭的原因，父母昔日成長的東德地區現在已經成為了波蘭領土，國家的歷史以及家庭成長背景，令他自身對政治與身份認同的議題產生了濃厚的興趣。 繼《香港本色》上映之後，馬寶康目前正在籌備製作另一條有關香港本土主義的短片，並已經開始在《香港本色》電影的官方網站上，上載問卷作資料蒐集。他期望，問卷調查結果除了可用作製作短片外，亦能夠幫助不同的學術機構，就香港本土主義議題作進一步更深入的研究。

本文經歪腦授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航