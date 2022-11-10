《大局：傳奇台商征戰紐約40年的江湖撇步》：韓國人看我們台灣人簡直窩囊到不行

文：黃文局

韓國人的恥笑

四十多年來，我接待過世界各國不同人種的客戶，全盛時期，我的員工甚至會說27種語言。

我做生意的經驗中，就屬韓國人最難交易。他們一開門會用韓語問好，一聽對方不是韓國人，掉頭就走，半點機會都不給。

這不是商品價錢或品質、樣式的問題，只要不是韓國人，連門都不跨入，族群意識極強。說白了，韓國人只「信任」韓國人。韓國人自尊心極強，愛國心更烈。

1997年颳起亞洲金融風暴，泰國、韓國最慘。韓國國家生產總值不敵可口可樂一家公司的全年營收，舉國頹喪， 低頭哀嘆，無臉見人。

後來韓國宣布破產，向國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）借貸583億美元，預計五年內償還；最終借貸高達195億美元，卻在三年內還清，「打斷手骨反更強」。

眼看國難當前，韓國人列隊捐出黃金項鍊、耳環手鐲等值錢家當，61天就收到21億美元等值的黃金，令人感動。

要是台灣面臨相同的危機，台灣人能夠像韓國人這般行動嗎？

韓國人的刻苦精神，少有國家可以比擬。

1960年代，中東石油需人力開發建設，那時當地基礎建設很差，水質不佳，容易罹病，即使薪水喊到兩、三倍， 台灣人仍視為畏途，韓國人反倒趨之若鶩，為韓國賺得大筆外匯。有韓國人告訴我，中東沙漠環境之惡劣，只有毒蠍與韓國人能活下來，可見當時生活多艱辛，以及韓國人多富韌性。

1979年以前，韓國落後台灣很多，物價、地價大約只有台灣的三分之一；1988年漢城奧運會後，一舉翻身，如今物價、地價都比台灣貴。

韓國的漢江，數十年來骯髒惡臭，在反對黨杯葛下遲遲整治不成。直到取得奧運舉辦權，全國人民要求政黨擺脫惡鬥，人民的異議蓋過政黨聲量，舉國上下，為了韓國的顏面，將漢江徹底整治，面目一新，岸邊高樓立起，面向漢江的公寓價格漲到高不可攀。

相較之下，韓國人看台灣人是窩囊至極。台灣也有藍綠惡鬥，何時才能齊心合力，建設台灣？韓國多年前的例子， 能帶給台灣借鏡？

我常被韓國人恥笑，他們挺身而出對抗全斗煥暴政的都是漢城或延世等一流大學的學生。學生們以手帕覆臉、啤酒瓶做汽油彈與軍警對幹，遭包圍到學校頂樓，為了表達「你能消滅我的肉體，卻無法消滅我的精神！」，寧可墜樓自決明志。

這般「全拿或全無」（All or none）的氣魄，驚天地， 泣鬼神。回頭看台灣人對蔣家威權的抗爭，頂多是絕食靜坐，不痛不癢，韓國人看我們台灣人簡直窩囊到不行。

韓國人的民族性格就是「全拿或全無」。台灣人的民族性格就是「窩囊」。面對韓國人對台灣人的訕笑，我啞然無語。

猶太人也表達出同樣的恥笑。我的猶太律師David Glassman曾經問我：「你說你們台灣人的願望就是獨立建國，拒絕統一，但為什麼那麼多台灣人去中國做生意？」難不成真是台灣商人無祖國，眼中只有錢？我無言以對（最近不少藝人與商人嚐到苦頭了）。

1970年代，美籍韓國人不多，多數是嫁給美國軍人才移民美國，生活一般。他們幫親屬申請移民，1980年代之後移民增加，做起了洗衣店、水果店、加油站等生意，省吃儉用，服務周到。像水果店，美國人通常不會讓客人觸摸， 韓國人則是讓客人隨便挑，而且一個個擦亮，疊得整整齊齊，賣相好，生意自來，鄰近商家紛紛敗退。他們苦幹，開店時間很長，準時上下班的超市，哪裡打得過？

後來，我有很多韓國客人，他們通常沒有資本，就在基督長老教會「跟會」（與台灣早年相同），開間小店，哪來資本進口，僅能到處批貨。他們所在的教會力量很強大，據稱亞特蘭大的韓國教會就超過五百間，洛杉磯、紐約就更別提了。

我曾聽過，韓國的基督徒超過人口一半以上；台灣基督徒數十年來僅維持3％上下。由此可見，中國宗教在台灣的影響力仍相當強大，怪不得中國滲透台灣，宮廟是重要據點。佛光山、慈濟每年收到善款，超過百億。台灣人對宗教捐款不吝傾囊，公益活動則冷漠無情。

台積電就怕韓國三星

漸漸地，部分韓國人脫穎而出，有了資金，開始進口， 成為我的競爭者。

他們在美國的成長過程與猶太人很像，多數從成衣廠加工（必需品、消耗品、量大）開始，累積小資本，往高階的設計方向發展，紐約最有名的服裝設計學院（Fashion Institute of Technology, FIT），東方學生超過三分之一是韓國人。有一次，香港朋友帶我去參觀美國著名的餐飲學院（Culinary Institute of America, CIA），學費比一般私立大學還貴。一位印度女學生為我導覽，我問她，校內有沒有台灣學生？她回答：八個。韓國人呢？一百五十人。什麼？差這麼多。

我曾經問已故世華銀行創辦人汪國華，您孫子在澳洲念高爾夫球學院，台灣人有幾個？他告訴我約十個。韓國人呢？一千多人！真的假的？難怪，尤其是女子職業高爾夫協會（LPGA，台灣有心人急趕直追，組了裙襬搖搖）前十名，韓國人就包辦一半以上。世界最知名的茱利亞學院（The Juilliard School）、麻省理工學院等，東方學生裡韓國人都占三分之一以上，可見韓國人的發展是全方位的，不限於學術、科技，連烹飪、音樂、高爾夫球等都想揚名立萬；韓國流行音樂團體BTS防彈少年團在洛杉磯全美音樂獎大出風頭，確實是戰鬥力高昂的民族。