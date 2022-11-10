《大局：傳奇台商征戰紐約40年的江湖撇步》：韓國人看我們台灣人簡直窩囊到不行
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從消費心理到行為經濟，從生意經到世間學，他深深體悟到管理大師彼得・杜拉克所說，每一道隱藏的學問都來自「人性」。作者身為一名成功的企業家與猶太史家，以其洞察人心的目光、明快且鞭辟入裡的筆法，首度揭露其人生遍歷中極富智慧的觀察與創見。
文：黃文局
韓國人的恥笑
四十多年來，我接待過世界各國不同人種的客戶，全盛時期，我的員工甚至會說27種語言。
我做生意的經驗中，就屬韓國人最難交易。他們一開門會用韓語問好，一聽對方不是韓國人，掉頭就走，半點機會都不給。
這不是商品價錢或品質、樣式的問題，只要不是韓國人，連門都不跨入，族群意識極強。說白了，韓國人只「信任」韓國人。韓國人自尊心極強，愛國心更烈。
1997年颳起亞洲金融風暴，泰國、韓國最慘。韓國國家生產總值不敵可口可樂一家公司的全年營收，舉國頹喪， 低頭哀嘆，無臉見人。
後來韓國宣布破產，向國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）借貸583億美元，預計五年內償還；最終借貸高達195億美元，卻在三年內還清，「打斷手骨反更強」。
眼看國難當前，韓國人列隊捐出黃金項鍊、耳環手鐲等值錢家當，61天就收到21億美元等值的黃金，令人感動。
要是台灣面臨相同的危機，台灣人能夠像韓國人這般行動嗎？
韓國人的刻苦精神，少有國家可以比擬。
1960年代，中東石油需人力開發建設，那時當地基礎建設很差，水質不佳，容易罹病，即使薪水喊到兩、三倍， 台灣人仍視為畏途，韓國人反倒趨之若鶩，為韓國賺得大筆外匯。有韓國人告訴我，中東沙漠環境之惡劣，只有毒蠍與韓國人能活下來，可見當時生活多艱辛，以及韓國人多富韌性。
1979年以前，韓國落後台灣很多，物價、地價大約只有台灣的三分之一；1988年漢城奧運會後，一舉翻身，如今物價、地價都比台灣貴。
韓國的漢江，數十年來骯髒惡臭，在反對黨杯葛下遲遲整治不成。直到取得奧運舉辦權，全國人民要求政黨擺脫惡鬥，人民的異議蓋過政黨聲量，舉國上下，為了韓國的顏面，將漢江徹底整治，面目一新，岸邊高樓立起，面向漢江的公寓價格漲到高不可攀。
相較之下，韓國人看台灣人是窩囊至極。台灣也有藍綠惡鬥，何時才能齊心合力，建設台灣？韓國多年前的例子， 能帶給台灣借鏡？
我常被韓國人恥笑，他們挺身而出對抗全斗煥暴政的都是漢城或延世等一流大學的學生。學生們以手帕覆臉、啤酒瓶做汽油彈與軍警對幹，遭包圍到學校頂樓，為了表達「你能消滅我的肉體，卻無法消滅我的精神！」，寧可墜樓自決明志。
這般「全拿或全無」（All or none）的氣魄，驚天地， 泣鬼神。回頭看台灣人對蔣家威權的抗爭，頂多是絕食靜坐，不痛不癢，韓國人看我們台灣人簡直窩囊到不行。
韓國人的民族性格就是「全拿或全無」。台灣人的民族性格就是「窩囊」。面對韓國人對台灣人的訕笑，我啞然無語。
猶太人也表達出同樣的恥笑。我的猶太律師David Glassman曾經問我：「你說你們台灣人的願望就是獨立建國，拒絕統一，但為什麼那麼多台灣人去中國做生意？」難不成真是台灣商人無祖國，眼中只有錢？我無言以對（最近不少藝人與商人嚐到苦頭了）。
1970年代，美籍韓國人不多，多數是嫁給美國軍人才移民美國，生活一般。他們幫親屬申請移民，1980年代之後移民增加，做起了洗衣店、水果店、加油站等生意，省吃儉用，服務周到。像水果店，美國人通常不會讓客人觸摸， 韓國人則是讓客人隨便挑，而且一個個擦亮，疊得整整齊齊，賣相好，生意自來，鄰近商家紛紛敗退。他們苦幹，開店時間很長，準時上下班的超市，哪裡打得過？
後來，我有很多韓國客人，他們通常沒有資本，就在基督長老教會「跟會」（與台灣早年相同），開間小店，哪來資本進口，僅能到處批貨。他們所在的教會力量很強大，據稱亞特蘭大的韓國教會就超過五百間，洛杉磯、紐約就更別提了。
我曾聽過，韓國的基督徒超過人口一半以上；台灣基督徒數十年來僅維持3％上下。由此可見，中國宗教在台灣的影響力仍相當強大，怪不得中國滲透台灣，宮廟是重要據點。佛光山、慈濟每年收到善款，超過百億。台灣人對宗教捐款不吝傾囊，公益活動則冷漠無情。
台積電就怕韓國三星
漸漸地，部分韓國人脫穎而出，有了資金，開始進口， 成為我的競爭者。
他們在美國的成長過程與猶太人很像，多數從成衣廠加工（必需品、消耗品、量大）開始，累積小資本，往高階的設計方向發展，紐約最有名的服裝設計學院（Fashion Institute of Technology, FIT），東方學生超過三分之一是韓國人。有一次，香港朋友帶我去參觀美國著名的餐飲學院（Culinary Institute of America, CIA），學費比一般私立大學還貴。一位印度女學生為我導覽，我問她，校內有沒有台灣學生？她回答：八個。韓國人呢？一百五十人。什麼？差這麼多。
我曾經問已故世華銀行創辦人汪國華，您孫子在澳洲念高爾夫球學院，台灣人有幾個？他告訴我約十個。韓國人呢？一千多人！真的假的？難怪，尤其是女子職業高爾夫協會（LPGA，台灣有心人急趕直追，組了裙襬搖搖）前十名，韓國人就包辦一半以上。世界最知名的茱利亞學院（The Juilliard School）、麻省理工學院等，東方學生裡韓國人都占三分之一以上，可見韓國人的發展是全方位的，不限於學術、科技，連烹飪、音樂、高爾夫球等都想揚名立萬；韓國流行音樂團體BTS防彈少年團在洛杉磯全美音樂獎大出風頭，確實是戰鬥力高昂的民族。
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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