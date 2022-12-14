紙雕師刺死超商店員自稱精神疾病，法院一審判死刑：犯案時無異常
我們想讓你知道的是
法院認為，蔣嘉凱雖符合自首要件，但是當時並無悔悟之心，只是因情勢所迫才會留在現場，並有以丟棄其餘器械、在場自承殺人，以及想憑著藥品明細等方式，預期可以以此獲得寬待，在這樣的前提下的自首，顯然不是「真誠悔悟」。
桃園市紙雕師蔣嘉凱日前到桃園市龜山區的超商買東西，因不滿蔡姓店員規勸他要戴口罩，返家拿武器又回到超商攻擊超商店員，店員搶下利刃後，因為被刺多刀失血過多，最後送醫搶救宣告不治。事後蔣嘉凱自稱罹患精神疾病；經桃園地院審理，認定蔣嘉凱故意殺人且精神鑑定結果顯示犯案當下並無異常，今（13）日判處死刑，褫奪公權終身。可上訴。
三進三出超商，回家拿武器還帶精神藥物
根據桃園地方法院新聞稿，蔣嘉凱去年11月21日凌晨4時許前往龜山區某超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸，蔣嘉凱負氣離去，回家拿口罩；蔣嘉凱第2次戴著口罩進入購物時，雙方發生口角，他憤而將口罩丟往店員身上離去。
檢警表示，蔣嘉凱離去後，返回住處後換穿了一件便於藏刀、取刀的衣服，並攜帶一把彎刀，以及其先前在身心科診所就診之藥品明細，又第3度進入超商，並叫出蔡姓店員，隨後拿出身藏的利刃刺向店員胸口，並連續刺殺多刀，蔡姓店員奮勇搶下利刃後，在超商門外失血過多不支倒地。雖送醫搶救，但到院前因左胸口多處刀傷，全身共有13處銳器傷（其中3處刺中心臟）而大量出血，後因出血性休克而死亡。
蔣嘉凱事後辯稱，自己罹患精神疾病，長期在身心科看診並服用精神科藥物，案發當時記憶很片段，只記得瑣碎的扭打、廝殺，比較清楚的片段就是已經被警察圍著，雖然知道自己有殺人，但感覺不到，只記得有刺被害人，但不知道是怎麼刺的。
桃園地檢署在今年3月依涉犯刑法殺人罪嫌對蔣嘉凱提起公訴，當時桃檢說明，根據林口長庚紀念醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊對蔣嘉凱實施精神鑑定，蔣嘉凱雖有睡眠節律障礙、非特定焦慮症、非特定憂鬱症等，但非屬重大精神疾病，他的智力、判斷力、認知功能等皆在正常範圍內，精神疾病診斷也不致影響他的生活功能。
桃檢表示，蔣嘉凱行兇時無精神障礙或其他心智缺陷情形，僅因細故就對蔡姓店員痛下殺手、手段兇殘，使蔡姓店員家屬喪失至親，所生損害嚴重，將蔣嘉凱依涉犯刑法殺人罪嫌提起公訴，並建請法院量處重刑。
蔡姓店員家屬原本希望法院至少判無期徒刑，但勘驗監視器畫面後，認為蔣嘉凱案發前三進三出超商，變裝且預藏刀械，行凶時也趕盡殺絕，顯早有預謀，殺意甚堅，精神疾病說法顯是為了脫罪，堅決求法院判死刑。
法院：殺人意圖明確，且案發時辨識控制能力正常
桃園地方法院審理後認為，蔣嘉凱與蔡姓被害人先前的言行互動，蔣嘉凱換裝原因、所攜帶物品及殺害被害人過程，足認確有殺人的直接故意，並與其殺人的預謀相連貫，蔣嘉凱當時並無精神障礙或其他心智缺陷，案發當時的辨識能力與控制能力均屬正常。
桃園地院指出，蔣嘉凱雖符合自首要件，但是當時並無悔悟之心，只是因情勢所迫才會留在現場，並有以丟棄其餘器械、在場自承殺人，以及想憑著藥品明細等方式，預期可以以此獲得寬待；在這樣的前提下的自首，顯然不是「真誠悔悟」。且依到場員警密錄器畫面所示，案發後蔣嘉凱在場的態度十分惡劣，雖然有向被害人的家屬道歉，但與其惡行的比例相差太多。
法官也說明，蔣嘉凱過往生活狀況、品行及智識程度，雖有負面成長就學經驗，但犯下這樣的罪行，並非因為不得不的因素，或者是受到環境所迫，雖然台北市聯醫松德院區精神鑑定報告認為「社會復歸之可能性，應可投以適度期待」，但是蔣嘉凱的行為是「最嚴重的罪行」，很難因為尚具有社會復歸可能性，就減輕罪責，況且蔣嘉凱的行為也會影響日後社會安全及發展甚鉅，因此不依此減輕其刑，並依法判處死刑，褫奪公權終身。全案仍可上訴。
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核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。