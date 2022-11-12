【專訪】綺影映畫執行長陳斯婷、營運長吳秀瑩：在XR創作領域中，以亞洲視角建立獨特的觀點
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綺影映畫的英文名稱是「Serendipity」，字典上的定義是「To make a fortunate discovery」指機緣巧合，或稱奇緣。這個名字，彷彿就預示了這個影視製作團隊的走向與機運。「如何在既成的產業模式中，找到屬於自己的角度，不斷實驗、改變思維與行動模式，這是綺影對自己的定位。」關於未來，他們已經看到目的地；也在找路前，早就出發了。
文：謝璇
攝影：陳佩芸
綺影映畫的英文名稱是「Serendipity」，字典上的定義是「To make a fortunate discovery」指機緣巧合，或稱奇緣。這個名字，彷彿就預示了這個影視製作團隊的走向與機運。
2015年，執行長陳斯婷（Estela）起心動念要開公司、當自己的老闆，是父親給了他Serendipity這個字。從VR（Virtual Reality）作品《全能元神宮改造王》出發後，他找來擁有共同求學背景、歷練互補的吳秀瑩（Hazel）擔任營運長，第二部《囍宴機器人》就走向國際合製，一直到《大師狂想曲》系列仍力求在全世界找夥伴——不僅是要資源、人才，更要讓世界看見自己的觀點。
Hazel目前致力於電影、影集開發與製作，正在製作中的《犯罪人生》 是集結了四位新銳女導演的四段式電影，這部電影也勾勒出了綺影接下來的發展路徑：為了讓優秀的女性創作者被看見，《犯罪人生》的主題與創作模式接下來將持續擴展成系列；除了繼續尋求與亞洲其他華語地區創作者的合作外，也希望突破以往認為女性導演僅擅長柔性題材的框架，將觸角伸向荒謬、罪惡等面向。更重要的，這個強調共同創作的系列作品，希冀能找到更流暢的工作模式，為未來與創作者們的合作做準備。
VR剛興起，XR還在不遠的未來
兩人都才三十多歲，一邊以全球為版圖打拼事業，女兒未滿兩歲的Estela笑稱自己是「全職家長，兼職CEO。」
2016年被稱為VR元年。不僅日舞影展（Sundance）、西南偏南（SXSW）影展，三大影展之一威尼斯影展都相繼成立VR主題單元；威尼斯影展更在2017年正式成立VR競賽，彰顯國際影壇對延展實境（XR，Extended Reality）及沉浸式內容敘事、創作的關注。
在台灣則由高雄領先行動，高雄電影節於2017年起策劃VR國際大觀單元、高雄電影館成立VR Film Lab，影展策劃、實際製作雙管齊下。台北電影節於2018年「電影正發生」特別單元關注VR技術與電影敘事之間的激盪，金馬影展同年放映科技大廠HTC製作的《5X1》VR系列電影。XR儼然已在影壇捲起浪潮。
2017年，成軍不久的綺影映畫就和高雄電影館「VR Film Lab單元」合力推出徐漢強導演執導的《全能元神宮改造王》。「我那時候有一個直覺：《全能元神宮改造王》會受到肯定，XR也有未來發展潛力！」Estela說。
他想起自己接觸科技的經驗，從電腦初登場到人手一台智慧型手機，人們學習、使用科技的腳步是飛快的；而XR技術的出現將影響未來觀影方式，也會反向影響創作思維與方法。
他看見了改變將臨，開始生出要參與改變的念頭，也想到了Hazel。
拿不了算盤、執不起教鞭——Hazel忘不了的電影夢
兩人的際遇是命運，淺淺地透著奇異色彩。他們在世新大學廣電系電影組相識，從輔仁大學轉學考進世新的Estela是Hazel的學姊，常常一起修課、拍片。大學畢業後Hazel先回到台中老家，當過一段時間的安親班導師。
「我原本以為自己喜歡小孩，但結果發現根本不是這樣。」Hazel笑說。撐了一陣子後，他到當地知名的首輪藝術電影／二輪戲院萬代福影城擔任平面設計與企劃，這段期間接觸到不少發行商，也一直期待能探索更多職涯可能性；後來找到了機會轉進片商工作，做的儘管仍是設計專業，心裡卻一直難以忘懷電影製作的夢想。
累積了兩三年經驗，Hazel決定出國進修，攻讀倫敦電影學院（London Film School）與艾克塞特大學（University of Exeter）合辦的國際電影商務碩士，因為談的是「電影商務」，Hazel打趣說：「這某種程度也符合家裡的人對我去學商的期待。」
這門學科從電影前期製作，包含預算規劃、提案籌資開始學起，也常有產業人士如大型片商獅門影業（Lionsgate）或倫敦影展（BFI）派員到校講課；此外，Hazel也到國際影展、市場展接觸實務操作。
國際電影商務教得廣，學生也來自四面八方，學校適才適性的教學方法，讓學生在課程開始前就先設定好自己的目標，Hazel記得自己當時設定的目標就是「想做電影發行、國際銷售」。
學成歸國後，剛巧在台北看金馬影展的Hazel接到Estela的電話，抽出空檔來了綺影工作室。縱使目標尚不明確，兩人碰面後，Hazel欣然決定加入綺影。回想一路走來還是繞回電影製作的偶然與巧合，總是默默向宇宙許願的他相信：「所有的安排都是最好的安排。」
歌手練習生、少女偶像——從幕前走進幕後，Estela與他的心之所向
正式踏入電影產業前，Hazel當過安親班導師，巧的是，Estela在正式成為製片前也曾以「豪門家教」為主要收入。大學畢業前，他在蔡明亮導演的《臉》發行期擔任實習生，協助導演跑校園巡迴、接洽團票販售，結識當時的製片王琮。
卸下實習生任務後，除了家教工作外，王琮也找他合作了包括蔡明亮導演的展覽企劃，以及《郊遊》的籌資企劃，往後也正式擔任了《郊遊》製片秘書。
2010年，李安導演的《少年Pi的奇幻漂流》將在台灣拍攝的消息傳得風風火火，幾乎所有懷抱電影夢的年輕人都期待能在劇組佔有一席之地。
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
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在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。