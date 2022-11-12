【專訪】綺影映畫執行長陳斯婷、營運長吳秀瑩：在XR創作領域中，以亞洲視角建立獨特的觀點

文：謝璇

攝影：陳佩芸

綺影映畫的英文名稱是「Serendipity」，字典上的定義是「To make a fortunate discovery」指機緣巧合，或稱奇緣。這個名字，彷彿就預示了這個影視製作團隊的走向與機運。

2015年，執行長陳斯婷（Estela）起心動念要開公司、當自己的老闆，是父親給了他Serendipity這個字。從VR（Virtual Reality）作品《全能元神宮改造王》出發後，他找來擁有共同求學背景、歷練互補的吳秀瑩（Hazel）擔任營運長，第二部《囍宴機器人》就走向國際合製，一直到《大師狂想曲》系列仍力求在全世界找夥伴——不僅是要資源、人才，更要讓世界看見自己的觀點。

Hazel目前致力於電影、影集開發與製作，正在製作中的《犯罪人生》 是集結了四位新銳女導演的四段式電影，這部電影也勾勒出了綺影接下來的發展路徑：為了讓優秀的女性創作者被看見，《犯罪人生》的主題與創作模式接下來將持續擴展成系列；除了繼續尋求與亞洲其他華語地區創作者的合作外，也希望突破以往認為女性導演僅擅長柔性題材的框架，將觸角伸向荒謬、罪惡等面向。更重要的，這個強調共同創作的系列作品，希冀能找到更流暢的工作模式，為未來與創作者們的合作做準備。

VR剛興起，XR還在不遠的未來

兩人都才三十多歲，一邊以全球為版圖打拼事業，女兒未滿兩歲的Estela笑稱自己是「全職家長，兼職CEO。」

2016年被稱為VR元年。不僅日舞影展（Sundance）、西南偏南（SXSW）影展，三大影展之一威尼斯影展都相繼成立VR主題單元；威尼斯影展更在2017年正式成立VR競賽，彰顯國際影壇對延展實境（XR，Extended Reality）及沉浸式內容敘事、創作的關注。

在台灣則由高雄領先行動，高雄電影節於2017年起策劃VR國際大觀單元、高雄電影館成立VR Film Lab，影展策劃、實際製作雙管齊下。台北電影節於2018年「電影正發生」特別單元關注VR技術與電影敘事之間的激盪，金馬影展同年放映科技大廠HTC製作的《5X1》VR系列電影。XR儼然已在影壇捲起浪潮。

2017年，成軍不久的綺影映畫就和高雄電影館「VR Film Lab單元」合力推出徐漢強導演執導的《全能元神宮改造王》。「我那時候有一個直覺：《全能元神宮改造王》會受到肯定，XR也有未來發展潛力！」Estela說。

他想起自己接觸科技的經驗，從電腦初登場到人手一台智慧型手機，人們學習、使用科技的腳步是飛快的；而XR技術的出現將影響未來觀影方式，也會反向影響創作思維與方法。

他看見了改變將臨，開始生出要參與改變的念頭，也想到了Hazel。

Photo Credit: 文策院提供，陳佩芸攝影

拿不了算盤、執不起教鞭——Hazel忘不了的電影夢

兩人的際遇是命運，淺淺地透著奇異色彩。他們在世新大學廣電系電影組相識，從輔仁大學轉學考進世新的Estela是Hazel的學姊，常常一起修課、拍片。大學畢業後Hazel先回到台中老家，當過一段時間的安親班導師。

「我原本以為自己喜歡小孩，但結果發現根本不是這樣。」Hazel笑說。撐了一陣子後，他到當地知名的首輪藝術電影／二輪戲院萬代福影城擔任平面設計與企劃，這段期間接觸到不少發行商，也一直期待能探索更多職涯可能性；後來找到了機會轉進片商工作，做的儘管仍是設計專業，心裡卻一直難以忘懷電影製作的夢想。

累積了兩三年經驗，Hazel決定出國進修，攻讀倫敦電影學院（London Film School）與艾克塞特大學（University of Exeter）合辦的國際電影商務碩士，因為談的是「電影商務」，Hazel打趣說：「這某種程度也符合家裡的人對我去學商的期待。」

這門學科從電影前期製作，包含預算規劃、提案籌資開始學起，也常有產業人士如大型片商獅門影業（Lionsgate）或倫敦影展（BFI）派員到校講課；此外，Hazel也到國際影展、市場展接觸實務操作。

國際電影商務教得廣，學生也來自四面八方，學校適才適性的教學方法，讓學生在課程開始前就先設定好自己的目標，Hazel記得自己當時設定的目標就是「想做電影發行、國際銷售」。

學成歸國後，剛巧在台北看金馬影展的Hazel接到Estela的電話，抽出空檔來了綺影工作室。縱使目標尚不明確，兩人碰面後，Hazel欣然決定加入綺影。回想一路走來還是繞回電影製作的偶然與巧合，總是默默向宇宙許願的他相信：「所有的安排都是最好的安排。」

Photo Credit: 文策院提供，陳佩芸攝影 綺影映畫營運長吳秀瑩

歌手練習生、少女偶像——從幕前走進幕後，Estela與他的心之所向

正式踏入電影產業前，Hazel當過安親班導師，巧的是，Estela在正式成為製片前也曾以「豪門家教」為主要收入。大學畢業前，他在蔡明亮導演的《臉》發行期擔任實習生，協助導演跑校園巡迴、接洽團票販售，結識當時的製片王琮。

卸下實習生任務後，除了家教工作外，王琮也找他合作了包括蔡明亮導演的展覽企劃，以及《郊遊》的籌資企劃，往後也正式擔任了《郊遊》製片秘書。

2010年，李安導演的《少年Pi的奇幻漂流》將在台灣拍攝的消息傳得風風火火，幾乎所有懷抱電影夢的年輕人都期待能在劇組佔有一席之地。