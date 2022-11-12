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    2022/11/12,
    音樂

    【專訪】都市療癒系樂團緩緩：聽著聽著，靈魂就像水一樣可以去任何地方

    【專訪】都市療癒系樂團緩緩：聽著聽著，靈魂就像水一樣可以去任何地方
    Photo Credit: 音音有代誌提供

    我們想讓你知道的是

    獨立樂團緩緩全新 EP 《藍色的房間橘色的人》的時間，相信大家看到這張EP之後，心裡都會產生一個小小疑問：藍色的房間是什麼意思呢？裡面橘色的人又代表什麼呢？主唱Coco說，《藍色的房間橘色的人》中的「藍色」，想傳達平靜又憂鬱的感受；同時，也想總結過去兩年疫情影響下，對於大家的日常投射。不過，縱使多數的我們都一改社交生活、必須要常常待在房間與自己獨處，大家應該都還是會渴望與人群接觸對不對，因此，橘色就象徵了這種「蠢蠢欲動」、樂觀以及希望的感受。

    文：音音有代誌｜K編

    對於許多樂迷來說，緩緩的音樂就像是身處在擁擠城市的一隅情緒出口，聽著聽著，靈魂好像就能像水一樣，去到任何地方。

    這個來自台北的都市療癒系樂團成軍已七年，在這段時光中，不僅發行了《緩緩》、《Charlie》兩張 EP ，更於2020年推出首張專輯《水可以去任何地方》。到了2022年，他們又帶著全新EP 《藍色的房間橘色的人》回歸。

    今天除了要讓大家更了解緩緩，還會精選出緩緩歷年來精彩的音樂作品、請他們替我們揭曉幕後的創作故事。

    緩緩當初是怎麼成團的？幕後故事大公開

    想了解緩緩的話，就讓我們一起將把時光倒流，聊聊他們是怎麼成團。

    一開始，他們的緣分源自於主唱Coco的Demo。當時，Coco寫了約莫三、四首 Demo ，希望能用「樂團」的方式將這些作品完成。於是，她開始在網路徵人，想要媒合到志同道合的夥伴一起玩音樂。有趣的是，這段尋找夥伴的旅程，也正如他們的團名以及首張專輯的名字一樣，會緩緩流動、定期新陳代謝。

    為什麼呢？因為他們的團員，經歷過1.0、2.0以及3.0三個時期。

    首先，貝斯手柏豪是1.0的元老團員、鼓手一珍則是2.0新血 ，至於吉他手包子，不僅是3.0還是倒追成功的嶄新血液。倒追成功？是什麼意思？

    原來，緩緩曾經面臨新陳代謝到一半卻人手不夠的問題。更慘的是，那個時候他們還忙著要辦專場，於是找來了吉他手包子，以「樂手」身分助陣。就這樣幫著幫著，2年過去了，緩緩其它三位團員就覺得是時候要把包子「扶正」，於是就採取了厲害又高明的「欲擒故縱」手法，先用「告知」表明需要吉他手的渴望，想看看包子會不會入坑呢？

    答案是，包子就在隔天打電話來，說：「還是我可以試試看呀？」正式成為緩緩一員。

    而會被稱為「倒追」是因為，包子原來是Coco和柏豪同個大學的學長（還是風雲人物），因此，這段「後輩追前輩」的旅程也相當符合「倒追」的涵義，讓他們笑稱：果然在曖昧期想倒追成功，耐心真的很重要。

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    Photo Credit: 緩流工作室

    緩緩歷代精彩作品大合輯，這首歌還是跟法國音樂人合作？

    在大家更認識緩緩之後，接下來，就讓我們一起深入了解他們歷代精采的音樂作品。

    首先，提到緩緩就不能不提到他們在2020年完成的嘔心瀝血之作——首張專輯《水可以去任何地方》。這張專輯不僅讓他們入圍2021年金音獎最佳新人獎，其中，歌曲〈水可以去任何地方〉的MV ，也讓他們榮獲了IMVA倫敦國際音樂錄影帶大獎最佳劇情MV獎、羅馬音樂錄影帶獎最佳攝影獎的肯定。

    說到這個MV，也讓筆者聯想到經典電影《重慶森林》，雖然讓人感覺主題性並不明確，但傳達出的氛圍感就像繪畫中的印象畫派一樣迷人。那麼，對於這個MV，你的看法又是什麼呢？

    再來，緩緩的作品中，有另一首讓筆者覺得意外驚喜、想要深入了解的作品——與法國音樂人The Rodeo合作的單曲〈心與海〉。因為這首曲子每聽一次都有既浪漫、卻又悲傷的感受。

    緩緩笑稱，雖然這首曲子創作的日程相當趕，但兩方創作人依舊將彼此喜愛的音樂元素融入其中，想要講述「孤獨」與「思念」，並傳達出那種被迫與所愛之人分隔兩地、無法見面的痛苦。相信曾經歷過這種感受的聽眾（尤其疫情期間被迫遠距離戀愛），應該都能被這首歌深深打動。

    緊接著〈心與海〉的作品，是對於緩緩來說酷酷的初體驗。他們參與了電視劇《正義的算法》的插曲錄製，而促成此次合作的契機呢，其實源自於緩緩去年的現場表演。當時，劇組人員剛好聽了他們的現場表演，非常喜歡〈I’d Better Be On Time〉這首歌，想作為電視劇其中一集（剛好有樂團角色的）插曲，讓緩緩成功開啟了電視劇初體驗。

    而談到未來會不會想再參與影視作品的錄製時，緩緩笑稱，由於這次的體驗相當好，所以劇組們假如你剛好看到這篇文章的話，歡迎找緩緩錄製電視劇的相關音樂。

    關於全新EP《藍色的房間橘色的人》，你想知道的都在這

    聊完了他們歷代精采的音樂作品後，就讓我們來到了介紹全新EP《藍色的房間橘色的人》的時間，相信大家看到這張EP之後，心裡都會產生一個小小疑問：

    藍色的房間是什麼意思呢？裡面橘色的人又代表什麼呢？

    主唱Coco說，《藍色的房間橘色的人》中的「藍色」，想傳達平靜又憂鬱的感受；同時，也想總結過去兩年疫情影響下，對於大家的日常投射。不過，縱使多數的我們都一改社交生活、必須要常常待在房間與自己獨處，大家應該都還是會渴望與人群接觸對不對，因此，橘色就象徵了這種「蠢蠢欲動」、樂觀以及希望的感受。

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    Photo Credit: 緩流工作室

    此外，在這張EP中，緩緩也首次嘗試了全新的樂器配置和聲響：在〈藍夜〉中嘗試了古典吉他與鋼琴的組合；在〈擁擠的城市還開著燈〉裡則首次加入了合成器貝斯的配置。

    值得一提的是，〈擁擠的城市還開著燈〉更首次邀請到全方位音樂人——王昱辰（老王）擔綱製作人；合作過程中，老王的高要求和專業，也讓緩緩有了許多新的嘗試與收穫。

    如果你也好奇他們的合作激盪出了什麼火花，就趕快來聽這首歌。

    參考資料：

    1. MyMusic，「Coeur Kamikaze 心與海
    2. yahoo 新聞，“緩緩樂團EP小巡迴起跑 冷暖聲色療癒疫鬱”
    3. 銀河網路電台，「緩緩發行首張專輯，全體團員下海演出新歌「Lauren」MV 展現反差萌！
    4. 銀河網路電台，「緩緩Huan Huan『藍色的房間橘色的人』EP介紹
    5. 維基百科，「緩緩

    本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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    責任編輯：王祖鵬
    核稿編輯：翁世航


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