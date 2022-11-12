【專訪】都市療癒系樂團緩緩：聽著聽著，靈魂就像水一樣可以去任何地方
我們想讓你知道的是
獨立樂團緩緩全新 EP 《藍色的房間橘色的人》的時間，相信大家看到這張EP之後，心裡都會產生一個小小疑問：藍色的房間是什麼意思呢？裡面橘色的人又代表什麼呢？主唱Coco說，《藍色的房間橘色的人》中的「藍色」，想傳達平靜又憂鬱的感受；同時，也想總結過去兩年疫情影響下，對於大家的日常投射。不過，縱使多數的我們都一改社交生活、必須要常常待在房間與自己獨處，大家應該都還是會渴望與人群接觸對不對，因此，橘色就象徵了這種「蠢蠢欲動」、樂觀以及希望的感受。
文：音音有代誌｜K編
對於許多樂迷來說，緩緩的音樂就像是身處在擁擠城市的一隅情緒出口，聽著聽著，靈魂好像就能像水一樣，去到任何地方。
這個來自台北的都市療癒系樂團成軍已七年，在這段時光中，不僅發行了《緩緩》、《Charlie》兩張 EP ，更於2020年推出首張專輯《水可以去任何地方》。到了2022年，他們又帶著全新EP 《藍色的房間橘色的人》回歸。
今天除了要讓大家更了解緩緩，還會精選出緩緩歷年來精彩的音樂作品、請他們替我們揭曉幕後的創作故事。
緩緩當初是怎麼成團的？幕後故事大公開
想了解緩緩的話，就讓我們一起將把時光倒流，聊聊他們是怎麼成團。
一開始，他們的緣分源自於主唱Coco的Demo。當時，Coco寫了約莫三、四首 Demo ，希望能用「樂團」的方式將這些作品完成。於是，她開始在網路徵人，想要媒合到志同道合的夥伴一起玩音樂。有趣的是，這段尋找夥伴的旅程，也正如他們的團名以及首張專輯的名字一樣，會緩緩流動、定期新陳代謝。
為什麼呢？因為他們的團員，經歷過1.0、2.0以及3.0三個時期。
首先，貝斯手柏豪是1.0的元老團員、鼓手一珍則是2.0新血 ，至於吉他手包子，不僅是3.0還是倒追成功的嶄新血液。倒追成功？是什麼意思？
原來，緩緩曾經面臨新陳代謝到一半卻人手不夠的問題。更慘的是，那個時候他們還忙著要辦專場，於是找來了吉他手包子，以「樂手」身分助陣。就這樣幫著幫著，2年過去了，緩緩其它三位團員就覺得是時候要把包子「扶正」，於是就採取了厲害又高明的「欲擒故縱」手法，先用「告知」表明需要吉他手的渴望，想看看包子會不會入坑呢？
答案是，包子就在隔天打電話來，說：「還是我可以試試看呀？」正式成為緩緩一員。
而會被稱為「倒追」是因為，包子原來是Coco和柏豪同個大學的學長（還是風雲人物），因此，這段「後輩追前輩」的旅程也相當符合「倒追」的涵義，讓他們笑稱：果然在曖昧期想倒追成功，耐心真的很重要。
緩緩歷代精彩作品大合輯，這首歌還是跟法國音樂人合作？
在大家更認識緩緩之後，接下來，就讓我們一起深入了解他們歷代精采的音樂作品。
首先，提到緩緩就不能不提到他們在2020年完成的嘔心瀝血之作——首張專輯《水可以去任何地方》。這張專輯不僅讓他們入圍2021年金音獎最佳新人獎，其中，歌曲〈水可以去任何地方〉的MV ，也讓他們榮獲了IMVA倫敦國際音樂錄影帶大獎最佳劇情MV獎、羅馬音樂錄影帶獎最佳攝影獎的肯定。
說到這個MV，也讓筆者聯想到經典電影《重慶森林》，雖然讓人感覺主題性並不明確，但傳達出的氛圍感就像繪畫中的印象畫派一樣迷人。那麼，對於這個MV，你的看法又是什麼呢？
再來，緩緩的作品中，有另一首讓筆者覺得意外驚喜、想要深入了解的作品——與法國音樂人The Rodeo合作的單曲〈心與海〉。因為這首曲子每聽一次都有既浪漫、卻又悲傷的感受。
緩緩笑稱，雖然這首曲子創作的日程相當趕，但兩方創作人依舊將彼此喜愛的音樂元素融入其中，想要講述「孤獨」與「思念」，並傳達出那種被迫與所愛之人分隔兩地、無法見面的痛苦。相信曾經歷過這種感受的聽眾（尤其疫情期間被迫遠距離戀愛），應該都能被這首歌深深打動。
緊接著〈心與海〉的作品，是對於緩緩來說酷酷的初體驗。他們參與了電視劇《正義的算法》的插曲錄製，而促成此次合作的契機呢，其實源自於緩緩去年的現場表演。當時，劇組人員剛好聽了他們的現場表演，非常喜歡〈I’d Better Be On Time〉這首歌，想作為電視劇其中一集（剛好有樂團角色的）插曲，讓緩緩成功開啟了電視劇初體驗。
而談到未來會不會想再參與影視作品的錄製時，緩緩笑稱，由於這次的體驗相當好，所以劇組們假如你剛好看到這篇文章的話，歡迎找緩緩錄製電視劇的相關音樂。
關於全新EP《藍色的房間橘色的人》，你想知道的都在這
聊完了他們歷代精采的音樂作品後，就讓我們來到了介紹全新EP《藍色的房間橘色的人》的時間，相信大家看到這張EP之後，心裡都會產生一個小小疑問：
藍色的房間是什麼意思呢？裡面橘色的人又代表什麼呢？
主唱Coco說，《藍色的房間橘色的人》中的「藍色」，想傳達平靜又憂鬱的感受；同時，也想總結過去兩年疫情影響下，對於大家的日常投射。不過，縱使多數的我們都一改社交生活、必須要常常待在房間與自己獨處，大家應該都還是會渴望與人群接觸對不對，因此，橘色就象徵了這種「蠢蠢欲動」、樂觀以及希望的感受。
此外，在這張EP中，緩緩也首次嘗試了全新的樂器配置和聲響：在〈藍夜〉中嘗試了古典吉他與鋼琴的組合；在〈擁擠的城市還開著燈〉裡則首次加入了合成器貝斯的配置。
值得一提的是，〈擁擠的城市還開著燈〉更首次邀請到全方位音樂人——王昱辰（老王）擔綱製作人；合作過程中，老王的高要求和專業，也讓緩緩有了許多新的嘗試與收穫。
如果你也好奇他們的合作激盪出了什麼火花，就趕快來聽這首歌。
參考資料：
- MyMusic，「Coeur Kamikaze 心與海」
- yahoo 新聞，“緩緩樂團EP小巡迴起跑 冷暖聲色療癒疫鬱”
- 銀河網路電台，「緩緩發行首張專輯，全體團員下海演出新歌「Lauren」MV 展現反差萌！」
- 銀河網路電台，「緩緩Huan Huan『藍色的房間橘色的人』EP介紹 」
- 維基百科，「緩緩」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
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高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。
GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
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GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。
本文章內容由「精誠資訊」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。