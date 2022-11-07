教師如何應用「S2素養課程設計」為學生搭建鷹架，並協助產出學習歷程檔案？
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S2素養課程方案執行時能夠讓學生從課程開始就知道自己需要學習的是什麼，透過標準評量表知道執行素養任務的標準在哪裡，透過教師的紮實的教學與引導，學生能夠習得學科中蒐集資料、分析與處理的能力，並能解說其中的道理。
文：呂秀蓮（國立清華大學教育與學習科技學系副教授）、張淑慧（新北市立板橋高級中學社會科教師）、楊又臻（國立清華大學K12課程與師培研發中心專任助理）
大學申請入學目前採多元資料參採模式。根據大學招生委員會聯合會所公佈的考招方案，學習歷程檔案在申請入學的第二階段甄試中，占分比至少要達到20％，因此成為學生申請入學成功與否的一大關鍵。除了入學考試成績也採計綜合學習表現，學生的學習歷程檔案就是課程學習成果，分為四種，包括書面報告、實作作品、自然科學領域探究與實作成果與社會領域探究活動成果。如何幫助學生呈現出一份優質的學習歷程檔案，在第二階段甄試中脫穎而出，已經讓全國高中教師及家長們無不絞盡腦汁。
《親子天下》反轉教育平台曾做過一項調查，發現學生對於上傳學習歷程檔案感到相當困擾，因為他不知道上傳的是不是大學教授需要的，同時也不知道應該如何統整學習內容，更不知道最後到底要上傳什麼。然而，學習歷程檔案究竟是什麼呢？
學習歷程檔案其實是素養任務成果？
大學招生委員會聯合會2020年12月公布的學習歷程審查「三重二不原則」。第一個重就是重視一般能力，也就是大學重視學生在課程學習過程的能力表現，可以展現考科成績以外的基本「素養」。第二個重是高中校內的學習活動，第三個重則是真實表現學生自己的資料及資料是由學生自己自主準備。第一個不指的是：準備時不是所有學系所列的次項目都要具備，大學重視多面向的參採，也就是「綜合性的評量」；再來就是學習歷程檔案不是以量取勝，大學端重視的是學生學習過程的反思，「從中學到甚麼？」或「在其中展現了哪些能力與特質？」要能讓人看得出對學習的動機與熱情。
這麼說來，學習歷程檔案就是每個學生在課程學習過程的成果嗎？新北市立板橋高級中學社會科教師張淑惠表示認為，從教師的角度來看，學生的作業並不完全等同於學習歷程檔案，但學習歷程檔案可以在課堂中透過逐步引導，為學生鋪墊出有收穫的素養學習，並帶入學習歷程檔案。
在高中教育裡我們一直覺得協助學生升大學是教師重要的任務，教師們也會把這個任務放在重要的教學的目標當中，但是這個目標一旦被建構20年後，我們其實很容易會忘記，怎麼樣讓孩子能夠展現他學習這個課程帶走的態度價值觀是什麼。——張淑惠老師（2022.05.28）
張淑惠老師的這番話彷彿為我們敲響警鐘。古之學者韓愈說：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」也就是說教師真正要做到的是，傳遞給學生學科知識，協助學生建立能夠安身立命的能力、態度與價值觀。張淑惠老師進一步說道，在她教書20年的生涯中，直到遇到「課綱為本課程設計系統」（System of Standards-based Curriculum Design, SSCD，為方便稱S2），才真正看到態度價值觀這塊，其中環環相扣以終為始的概念才能同時兼顧教師輸入知識及學生輸出能力、態度價值觀的概念。
素養任務成果怎麼來？
素養任務是透過S2所設計而來。S2是由國立清華大學K12課程與師培研究發展中心呂秀蓮主任所創建；呂主任多年來接受教育部師藝司委辦課綱為本課程發展與設計計畫，定期對全國教師辦理S2技術研習的專業成長工作坊。S2要求教師透過課綱中學科知識的探究與歸納，並依據學生需求訂立出學習目標，進一步設計學習評量、規劃學習活動和確認學習材料，是一套環環相扣、架構嚴謹的素養課程設計系統。
這系統的使用對一般習慣以教科書教學的老師初期學習在思考邏輯的轉化上會比較吃力。然而，其中以系統思維所規劃出植基於知識、技能、態度價值觀的素養任務學習評量活動，卻能讓學生在單元課程學習的最後階段，透過多種形式的展演，例如：簡報、演講、藝術作品展出與分析等不同形式之角色扮演，將課程中所學來的素養能力展現出來。
張淑惠老師長年接受S2的課程設計培訓，表示說，S2素養任務之所以能夠協助學生建構帶得走的素養能力是由於，在執行素養任務前，老師先提供學生一份清楚且規劃完善的標準評量表，能給學生清楚的指引和方向。在進行素養任務時，學生便能知道標準是什麼、自己該做什麼，以隨時自我檢視、調整；教師也能透過標準評量表，適時提醒和提供學生正確的方向與指導。
同時，老師也預先規劃在課程進行中讓學生做一些鷹架式問題解決的學習機會，讓學生逐步建構處理綜合型素養任務的關鍵概念能力。這些方式直接反應在學生成果上，學生表現比以往更加出色，也能將成果作為學習歷程檔案的核心。在分享的過程中，張淑惠老師特別談到，進行教學前她在課程設計時已經預設了課程中的持久概念學習目標：「地形是由地形系統中的地形要素交互作用而成。地形是可利用的資源，也可能會有災害，在考量環境倫理的信念下才可能減少人類利用地形資源造成的風險。」所以後續整個地理課程方案的設計就是要提供各種關鍵知識的學習、討論、觀察，以及操作活動和解決問題的機會，來幫助學生理解這個持久概念。
另外她也提到，在針對態度價值觀的學習評量中，學生透過反思與修正才能對知識產生價值認同與行為表現的調整。例如，在學生課程後對於學習中困境解決或印象深刻的學習回饋提問中，有一生的心得反思是，「簡報，其中應用疊圖、查找政府公開資源、論文等資源製作。我也在其中了解到環境倫理和人地關係要如何平衡，才不會造成生態破壞。」
又有一生表示，「說實話我覺得我一開始有點抗拒，因為我個人其實蠻害怕地理這門學科，與組員討論的過程中，我漸漸領略到此活動的有趣之處，除了找資料，圖像之間的對比等等，都讓我擺脫死板的課本，加深我的記憶。」再有一生說，「最令我印象深刻的是台灣百年歷史地圖，可以看到過去和現在的差別，過去都是稻田，經過了長久時間都變成了建築，而為什麼會有土石流的行程也是我們要去思考的，人為的破壞也是其中一大因素。」
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安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
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台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
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而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
- 永續議題大調查
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