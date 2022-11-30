教養孩子的過程中，任何沒有品質的陪伴，都不是陪伴
我們想讓你知道的是
陪伴孩子重要的是心，而不是讓孩子們處於疲憊。就算孩子們現在的表現，仍然無法有美好的呈現，但是不要忘記陪有孩子，必須讓孩子握有人生「調色盤」的權力，而不是全部由父母來為孩子的人生調色。
我與好朋友聚餐，好友剛生完孩子沒多久，她非常用心在了解教養孩子方面的知識。她問我：「教養孩子最重要是陪伴，是不是？」
當時，我直言：「如果沒有品質的陪伴，那就不是陪伴！」
為什麼我這麼說？
因為我實在看過太多父母，在家中播放卡通，然後自己卻在旁邊看手機。也看過太多父母，讓孩子在公園玩耍，卻不知道他／她的孩子已經走出公園，還是我與其他陌生人提醒對方，原因就是大人只顧著講電話或是看手機。
其實，任何的陪伴需要有「心」。
如果對於孩子的教養無法付出專注度，那麼所有的陪伴都不算陪伴。
這個時候，肯定會有家長表示：「大人有很多事情處理，無法時刻專注陪伴」！
這時，我不禁要說：「那就必須每日拿出部分『高品質』時間來陪伴孩子。」因為唯有全心陪伴孩子，才能夠發現每個孩子以下三點的重要特質：
- 孩子的天賦不是靠父母規劃，而是要靠父母花時間細心觀察
許多父母認為他們努力賺錢，然後好好規劃孩子的學校選擇，再加上學習課後課程以及才藝學習，就能夠把孩子教好。這樣的想法實在是大錯特錯。
因為，每個孩子生來就具備上天給予的「才華」與「能力」。換句話說，如果當父母的人能夠每天花一些高品質時間，才能夠發掘孩子真正適合哪樣的專才、樂器、運動。這也就意味著順著孩子的特質才能培養出最適合孩子的發展。
我有一位比我年長的女性朋友，分享過一件事情，也就是她在她女兒三歲的時候，她帶她女兒到餐館用餐。當時餐廳中有一個室內裝潢的人造樹。那時候，比我年長的女性朋友的三歲女兒就說出，當中可以如何“改造”，來讓那棵室內裝潢的樹，與整個餐廳的氣氛融合得更好。
這位比我年長的女性朋友回朔過往時光，她知道她的孩子具有室內設計天份，因此在她孩子的成長過程，她就特別注重她孩子在藝術與設計方面的課程，之後果不其然，她孩子成年之後就在紐約著名的設計學校就讀，現在是一名非常傑出的室內設計師。
這個時候，或許會有一些家長認為，學習藝術或設計的孩子會很難在社會生存？
其實，那真的是非常老舊的思想。因為，孩子天生就會自己「帶財」，但是前提是父母在孩子從小到大，必須要用心觀察自己孩子所有的言行與特色，然後藉由孩子的特質來給予栽培。這樣才能培養出能夠以孩子個人「才能」為主的專業工作。
- 孩子的閱讀能力，不是靠父母逼迫，而是要靠父母細心引導
部分父母沒有時間陪伴孩子，因此買了許多書給孩子們，希望孩子從滿滿的書櫃中，自動自發的閱讀，期待這樣的閱讀就會養出傑出的孩子。其實，有這樣想法的父母，真的把閱讀訓練想像成天方夜譚。因為家中藏書滿滿的書櫃，並不等同於孩子就會自動自發的愛閱讀。
事實上幼小孩子的閱讀需要父母的引導與啟發。書本選擇只要是正向思考的書本，任何的類別都是好的選擇。因為閱讀最重要的就是思考與啟發，而不是給予孩子滿滿的書櫃藏書，期望孩子就此能夠自動自發養成閱讀。
要培養孩子的閱讀思考能力，最好的方式就是家長在平日以「導讀」的方式，來啟發孩子的思考。父母可以在孩子平日放學之後的晚上時間，或是孩子週末的閒暇時間，詢問孩子喜愛哪些課外讀物，然後進行家長與孩子雙方「共同」閱讀的美好時光。這樣的方式，可以讓家長與孩子一起在閱讀中產生想法的交流，以及增加內容的對談。
一本書的精髓在於書本對於個人的「思想激發」，而不是只有藉由翻閱就認為那就是閱讀習慣的養成。當家長與孩子「閱讀同一本書」，可以讓家長深入暸解自己孩子的思想，這樣也可藉此機會傳輸正向觀念給孩子。除此之外，孩子的想法常常具有創新思維，家長與孩子共同閱讀討論，就會發現孩子的想法，有時候很值得我們成人學習與反思。
閱讀的導讀與探討，能夠讓閱讀產生「思維創新」，這樣的成效優於父母逼迫幼兒自行翻閱。不要忘記任何的閱讀，如果只是讀過，但是沒有在心中出現思考的迴盪，那麼所有的閱讀都不是閱讀。幼年孩子的閱讀，需要大人給予孩子指引，這也意味著陪伴的真正意義。而不是只有給孩子書，然後大人自己坐在沙發上追劇。當孩子年齡慢慢增長，也逐漸養成喜愛閱讀的時刻，孩子自然而然就會自動自發閱讀，那時候家長也就可以停止導讀，而改以詢問孩子閱讀心得與感想。
- 要給孩子「留白」的空間，不是把孩子的時間排滿，就叫做陪伴
部分父母很怕孩子輸在起跑點，就拼命的把孩子所有的時間排滿，然後不停的往不同的各類才藝班趕場。這樣用心良苦的父母，在才藝班外面苦等，認為這是對孩子成長很好的投資與陪伴。
但是，事實上，孩子的成長是需要有「留白」的空間。這就像我今年的新書《克服倦怠》序／前言當中提到：
人有時候太在意「結果論」，因此總是無法停歇的努力，以積極面向來說，就像是人必須在人生畫布上畫上屬於自己的傑作。但是，在我們積極完成我們人生畫作的過程，其實並沒有一定的工序框架，也沒有一定的完工時數。
可是我們多數人在生活上不敢停歇，因此不同的在人生畫作上「趕工」，深怕人生畫作當中太過空曠，以至於最後到了身心俱疲才意識到人生畫作也可以「留白」。
其實，上述的這兩段話，用在教養孩子也是一樣，因為孩子自己的人生畫布，其實不需要「立即」做出最好的展現。可以用孩子自己學習中「合適的速度」，不疾不徐地逐步在孩子個人的人生中作畫。
要讓孩子成長能有作為，能成功，其實並不需要不同的趕工，必須讓孩子在生活上有停歇的腳步。因為沒有休息的填鴨式教育，會讓孩子最後筋疲力盡，那就等於所有的學習課程與才藝課程的過程，變成本末倒置，甚至會成為孩子成長的夢靨。
小結
在陪伴孩子成長的過程中，任何沒有品質的陪伴，都不是陪伴。
陪伴孩子重要的是心，而不是讓孩子們處於疲憊。就算孩子們現在的表現，仍然無法有美好的呈現，但是不要忘記陪伴孩子，必須讓孩子握有人生「調色盤」的權力，而不是全部由父母來為孩子的人生調色。
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【跨域生態系系列專訪】喚醒海上冒險魂，體驗經濟成功吸客
我們想讓你知道的是
亞果遊艇為客人印下「就像自己的家」品牌記憶點，串聯起前端製造業、後端滿足顧客體驗的各種服務，打造出一個會員經濟的生態圈。
在體驗經濟時代，一家想要提供「顧客驚喜」的企業不會再追問消費者「我們做得如何」或是「您還需要什麼」，關鍵問題是「您記得什麼」。從平價路線到高端市場皆然。
這不是知名企管學者或產業領袖的名言，而是海上休閒俱樂部亞果遊艇集團從會員客戶反饋得到的啟發；而且從中領悟到，若想為每一趟旅程中創造豐富的記憶點，以它為基石者的生態圈就要積極打造動態跨域合作的模式，把任何有能力提供服務的廠商都拉進來成為利基者，一起滿足顧客感覺自己花錢買到獨家體驗的專屬感。
好比2019年成立的微醺水岸餐酒館就是一例。老闆王紹棋回憶：「我原先是會員，有一次搭船出海，回到碼頭後發現沒有一間相對應的餐廳，可以讓我們稍微沉澱一下出遊心情，喝一杯再回家，覺得有點可惜。」沒想到，他原本只是打算向亞果董事長侯佑霖建議，「聊著聊著就被說服開了這家店。」
亞果遊艇副總經理王昱茗聞言笑著補充，會員服務是一門頗具挑戰性的領域，加上遊艇休閒產業在台灣算是剛起步，「前幾年我們都是拜託有熱情、有想法的會員加入成為利基夥伴，再靠『會員揪會員』互相串連，才一步步打造出這個生態圈。」
王昱茗拆解生態圈運作：每位會員獲配一名遊艇秘書，根據出船天數、乘客人數、飲食喜好等打點細節：在運作平台上連結租賃夥伴（亞果、亞澎遊艇開發公司）網頁，預約指定日期出任務的特定型號遊艇與船長；遵照會員指示洽接餐飲提供商（微醺、周氏蝦捲等）提供餐飲；聯絡管家服務（錚儀遊艇）派員服務。
這只是套裝產品的制式流程，倘若會員自訂長天數行程，附帶指定休閒項目，專屬客製的程度大增，秘書就得使出渾身解數，尋找熟悉指定區域海象的釣魚或浮潛教練（PDIM國際潛水中心）規劃行程；安排悅椿軒師傅提供明星級SPA；預約指定私廚隨船服務等。
新路線初體驗，帶會員搭遊艇跳島
亞果的服務有多到位？王昱茗舉例證明死忠會員買單：一位平日總是繃緊神經的上市企業老闆難得偷閒，請遊艇秘書安排一趟五天四夜的無人島海釣之旅。他在旅程中不僅徹底放鬆身心、造訪幾處秘境，還與島上的隱藏版料理達人共享晚餐。回到陸地一見到王昱茗便直呼：「明年要再玩一次！」
正由於會員的反應出奇正面，亞果醒悟，原來象徵挑戰的行程會觸發會員的冒險魂，無人島上看似克難的餐點像是另類的無菜單料理，這些與日常生活的反差體驗毋寧是客戶嚮往自由的寫照。
從那次起，亞果就認真開發新路線，發想從潛水、露營、燒烤、賞仙人掌到騎電動自行車環島等可能性，同時也把有意願加入的離島業者都拉進生態系中，為所有玩家描繪「一島一飯店」的大夢。
至今澎湖南方四島：東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼和西嶼坪嶼，已經成為國內旅遊市場的熱門產品，再納入原有景點海洋國家公園，外加生態浮潛與立式划槳體驗行程，光是在東吉嶼就可以開出三間民宿。
乍看之下，亞果意外闢出一條藍海路線，並引領同業跟隨；但事實上，這家成立才八年的新創企業，打從成立那天起所做的許多決策，幾乎都是第一次。畢竟在台灣，金字塔客群賞玩的「精品」不外乎名車、名錶、品酒等；儘管很多人都知道遊艇是我們的冠軍產業代表，卻甚少想到這也是「頂級精品」。
根據2021年國際遊艇期刊《ShowBoats International》統計，台灣是亞洲第一、世界第四的遊艇製造大國，但是和其他產品一樣，90％都外銷。王昱茗分析：「一來是我們對海洋懷抱敬畏心態，二來是長期海禁2014年才解除。（編按：戒嚴時期，不僅許多海岸被劃為軍事禁區，連搭船賞鯨都必須「報關」，形同出國。）主觀、客觀來說，貴為精品的遊艇因此從未出現在鑑賞之列。
自力經營效益低，「揪團」打造生態系
只是從無到有打造一門陌生產業的衝動，從何而來？答案是創辦人侯佑霖從小坐上舢舨出海釣魚的懷舊童年。2008年金融海嘯過後，他接觸遊艇產業才發現，從出海、停泊到維修處處卡關，於是動念創業，2014年與製造商嘉鴻集團執行長呂佳揚成立亞果遊艇會。
侯佑霖勤走海外觀摩，也摸索出心得：國外的遊艇自有率很高，因此俱樂部僅提供交誼、停泊與代租功能，但是他既沒有客戶基礎，也沒有廣大腹地，更別提衛星廠商，因此決定一條龍的經營型態，一口氣包下入會、停泊、買賣、維修以及後端餐飲所有環節。
亞果預設的自力經營方程式是先籌到資金打造基礎建設，然後招收會員，繼而透過滾人脈招攬更多會員，再將不斷成長的入會費投入擴充服務，由此慢慢壯大。以商業模式來看，確實是形成會員經濟的架構，但可想而知，「一個人的武林」有多燒錢，更可能效益不彰。
舉例來說，一開始亞果沒預想到智慧化的必要性，但成長到一定規模後發現，整體服務太偏重「工人智慧」，從安排行程、搭船出海到訂餐都是獨立環節，對客戶來說效率低下，對內部作業來說則是容易發生爭端，尤其旺季需求高漲，同一艘遊艇的黃金時段競爭激烈，反造成管理困擾。
起初幾年亞果就這樣邊做、邊學、邊錯撐過來，但侯佑霖自知不是長久之計。改變的契機出現在2018年。他從呂佳揚口中得知，聚焦產業營運模式與聚落發展的金屬工業研究發展中心正在尋找合作夥伴，帶著「向專家學系統化管理know-how的」期待，主動找上金屬工業研究發展中心為亞果體檢、轉型。
第一步：手把手帶顧客親近海
在為期兩年的專案計畫期間，專案經理蔡宗憲規劃「轉骨三階段」，目標是建立一個以會員經濟的生態圈。
首先，讓潛在客戶感受、親近到信任海。即使台灣四面環海，但一般人往海邊跑，最多就是衝浪、浮潛之類的近岸活動。只是，一開始就載著客戶往遠海出航似乎太冒險，於是先定調由海邊娛樂做起，除了吸客力強大的煙火秀，也提供試乘體驗，搭著遊艇在港內吹風、看夕照。
接著是規劃小團行程，普遍的活動是浮潛，更刺激的選項就是騎水上摩托車，主要是養大客戶的膽子，不再視海為畏途；但更重要的是這個階段隱藏一套自然的淘選機制：每次活動難度都升高一些，最終留下來就是意願堅定的玩家，他們正是目標客群。
亞果的養客之道是手把手教學，延攬海軍資深的退伍士官長，熟悉海上氣候、暗礁、潮汐等所有情況，由他們帶領客戶完成取得輕型到大型動力船艇駕駛證照的訓練課程；除了國內考試，也幫助安排國際考試。慢慢的，當他們從業餘變成專業，自然就會喜歡、愛上海。這是第一步。
第二步：提供充足後援，讓顧客懂得玩海
接著，讓目標客戶學會玩海。好比前述澎湖南方四島的路線，此外，也把台灣周遭的離島都納入規劃，而且常常一去就是七天、十天。對亞果來說，這一步的挑戰很大，因為時間拉長，服務的供應鏈就複雜，吃喝玩樂各個面向無縫接軌的難度大增。
侯佑霖再次發揮創業精神，遊說會員客戶變夥伴，如同前述原本接掌家族汽車零配件事業的王紹棋就是其一。
「安平夕照是台灣八景之一，好好利用的話就不只是做一門local生意，也很有機會國際化。」王紹棋強調，「規劃微醺之初就把『以景佐餐』當作主軸，做出一家由內到外都可以看到漂亮海域的餐廳。」如今，濱海第一排的名號已經打響，來打卡美景的遊客如織。
另一家跟著亞果征戰台南安平碼頭服務的業者，是來自澎湖的吹吹風精品咖啡館，一樣是打出落地窗看海景的訴求。雖說吹吹風和微醺一樣主要是都以服務會員為主，但店長林映儒坦承散客更多，都是抱著衝一波網美店的好奇心來踩點。
蔡宗憲補充，第二階段的目標就是帶進吹吹風、微醺和更多衛星支援夥伴，逐步建立完整的服務歷程和內容，算是整套遊艇服務生態圈專案的重心。
整個生態圈以亞果為中心，往前端串接製造業，為它們的船艇提供出海口；往後端則是在滿足客戶體驗的前提下，從行前訂船、排程、備料、接送，到船上供餐、娛樂、清潔，再到上岸後領隊與裝備等，跨域連結衛星廠商。
想打穩重點工程的基礎，數位管理是關鍵，在這個智慧型手機就是行動辦公室的年代尤然。圍繞生態系概念規劃管理平台，對外除了與衛星廠商多向溝通，也包括船體檢修、保險與驗證程序；向政府機關呈報載客資訊、檢疫結果；對內是標準化作業流程、員工訓練與會員聯繫等。
第三步：顧客專業化，客製秘境行程
最後一個階段是放手讓會員客戶主動提案。正如所有專業玩家一樣，一旦會員上癮，往往會走向探險秘境或蒐集私房景點的客製路線．不僅會主動設計行程、指定餐飲內容，還會規劃船上、船下活動。到了這一步，亞果其實相對淡出，可能只需負責聯絡船長與水手。
倒不是說亞果就沒戲可唱，反而是更有餘裕經營新客群。精品旅遊的特色之一就是客群相對封閉、同質化高，「口碑效應」在這個圈子裡是重要的催化劑。從個別會員第一次接觸遊艇，然後開始分享、揪團，到最後買船當成另類私人招待所，這一道動態的線性發展很可能始自每一名初體驗的潛在客戶身上。
亞果成立前五年從一條龍轉型建構生態圈，加上新產業的風險嚇退銀行金主，王昱茗坦承，好幾回資金幾乎燒到見底。但是商界潛規則就是危機催生轉機：2019年11月二度改造商業模式，現任總經理張慶祥接位，亞果在短短兩個月內轉虧為盈。他只做兩大重要改變：原有產品、行銷策略重新定位。
大體上，亞果一貫強打品牌，但是十之八九都會聯想成遊艇專賣商，打不中目標客層，因此張慶祥重新定位，著重亞果遊艇會「會員制」，賣點是從會員管理的互動中琢磨出私密感、獨有感與尊榮感的體驗。
至於行銷策略則是從原本報紙、雜誌等傳統管道，增加數位社群平台。實際手段是打出限時銷售的飢餓行銷：把入會費門檻逐年上調。單單是「年底漲價」四個字就讓亞果當年度轉虧為盈，而且至今連續三年營收成長率都是50％起跳。
用人情味的服務，讓頂級客戶黏緊緊
若看會員數，以2019年12月為分水嶺，截至2022年6月，會員從326位成長至超過900 位，平均一年增加150位左右；會員費門檻陸續調漲至180萬元，而且是最低門檻！目前頂峰等級會員費1000萬元，有三張。預計2023 年位於台南的第二期1600坪會所啟用後拉到250萬元。
「用最精緻商品和最細膩服務，取悅最頂級客戶，博得最大商機。」這是歐洲管理顧問公司羅蘭貝格（Roland Berger）訂定的贏家方程式，套在亞果與夥伴共營的遊艇生態圈也適用。最精緻商品或許可以砸錢堆砌出來，但最細膩服務卻沒有制式的標準答案，在台南安平碼頭，業者一致的共識就是「人情味」。
既是會員、也是業者的王紹棋觀察：「在台南，服務這件事真的是在地化，客人喜歡你把他當朋友。」王昱茗有同感：「老實說，如果要以高端的細膩服務來講，亞果還有很多要學。」但是他們都認同，提升整體服務的同時，為客人印下「這裡就像自己的家」品牌記憶點，他們的價值就是在這裡被創造出來。
多元觀點：投入新興產業生態系，仰賴主事者決心
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
台灣是全世界第四大遊艇製造國，但後端的服務市場卻是陌生產業。雖說長期以來政府與民間都不曾刻意推動、形塑這門產業，但是從無到有打造生態系不必然得從零開始。
首先，「服務」的本質就是以顧客需求出發，擬定架構的思維便是以從生產鏈中選定基石者為核心，集結一批可以滿足顧客需求的相關廠商，彼此間既可獨立運作，也可互相補強，而且全體對提供的服務、市場的商機懷抱一致想望，就足以創建一個價值核心型的企業生態圈。設定亞果為基石者的思考點在於，遊艇本身就是一處可以讓顧客以自然、無痛的方式轉換場全新服務的解決方案。
亞果是一座連結多方的數位平台，關鍵任務在於行銷品牌、管理會員，但終極目標是B2C2B，亦即由上而下管理與由下而上客製並行。在往後，導入大數據技術是成功關鍵，在客戶端圈粉、追蹤並精準行銷，在供應端則是循線壯大產業聚落與脈絡。
不過，休閒娛樂產業是一門體驗驅動（experience-driven）的領域，整個生態系會反映生命週期的概念，時時動態演化。生態圈也有可能因應市場變化而世代交替，基石者與利基者的角色互換或取代，也可能是其中的利基者衍生出其他不同屬性的生態圈，進而繁榮壯大。
最後要強調的是，新興產業中的基石者與利基者都必須體認，核心管理階層不僅是支持，更要親身參與，推動並形塑生態圈。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。