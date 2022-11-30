2022/11/30,
教育

教養孩子的過程中，任何沒有品質的陪伴，都不是陪伴

教養孩子的過程中，任何沒有品質的陪伴，都不是陪伴
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

陪伴孩子重要的是心，而不是讓孩子們處於疲憊。就算孩子們現在的表現，仍然無法有美好的呈現，但是不要忘記陪有孩子，必須讓孩子握有人生「調色盤」的權力，而不是全部由父母來為孩子的人生調色。

我與好朋友聚餐，好友剛生完孩子沒多久，她非常用心在了解教養孩子方面的知識。她問我：「教養孩子最重要是陪伴，是不是？」

當時，我直言：「如果沒有品質的陪伴，那就不是陪伴！」

為什麼我這麼說？

因為我實在看過太多父母，在家中播放卡通，然後自己卻在旁邊看手機。也看過太多父母，讓孩子在公園玩耍，卻不知道他／她的孩子已經走出公園，還是我與其他陌生人提醒對方，原因就是大人只顧著講電話或是看手機。

其實，任何的陪伴需要有「心」。

如果對於孩子的教養無法付出專注度，那麼所有的陪伴都不算陪伴。

這個時候，肯定會有家長表示：「大人有很多事情處理，無法時刻專注陪伴」！

這時，我不禁要說：「那就必須每日拿出部分『高品質』時間來陪伴孩子。」因為唯有全心陪伴孩子，才能夠發現每個孩子以下三點的重要特質：

  • 孩子的天賦不是靠父母規劃，而是要靠父母花時間細心觀察

許多父母認為他們努力賺錢，然後好好規劃孩子的學校選擇，再加上學習課後課程以及才藝學習，就能夠把孩子教好。這樣的想法實在是大錯特錯。

因為，每個孩子生來就具備上天給予的「才華」與「能力」。換句話說，如果當父母的人能夠每天花一些高品質時間，才能夠發掘孩子真正適合哪樣的專才、樂器、運動。這也就意味著順著孩子的特質才能培養出最適合孩子的發展。

我有一位比我年長的女性朋友，分享過一件事情，也就是她在她女兒三歲的時候，她帶她女兒到餐館用餐。當時餐廳中有一個室內裝潢的人造樹。那時候，比我年長的女性朋友的三歲女兒就說出，當中可以如何“改造”，來讓那棵室內裝潢的樹，與整個餐廳的氣氛融合得更好。

這位比我年長的女性朋友回朔過往時光，她知道她的孩子具有室內設計天份，因此在她孩子的成長過程，她就特別注重她孩子在藝術與設計方面的課程，之後果不其然，她孩子成年之後就在紐約著名的設計學校就讀，現在是一名非常傑出的室內設計師。

這個時候，或許會有一些家長認為，學習藝術或設計的孩子會很難在社會生存？

其實，那真的是非常老舊的思想。因為，孩子天生就會自己「帶財」，但是前提是父母在孩子從小到大，必須要用心觀察自己孩子所有的言行與特色，然後藉由孩子的特質來給予栽培。這樣才能培養出能夠以孩子個人「才能」為主的專業工作。

  • 孩子的閱讀能力，不是靠父母逼迫，而是要靠父母細心引導

部分父母沒有時間陪伴孩子，因此買了許多書給孩子們，希望孩子從滿滿的書櫃中，自動自發的閱讀，期待這樣的閱讀就會養出傑出的孩子。其實，有這樣想法的父母，真的把閱讀訓練想像成天方夜譚。因為家中藏書滿滿的書櫃，並不等同於孩子就會自動自發的愛閱讀。

事實上幼小孩子的閱讀需要父母的引導與啟發。書本選擇只要是正向思考的書本，任何的類別都是好的選擇。因為閱讀最重要的就是思考與啟發，而不是給予孩子滿滿的書櫃藏書，期望孩子就此能夠自動自發養成閱讀。

要培養孩子的閱讀思考能力，最好的方式就是家長在平日以「導讀」的方式，來啟發孩子的思考。父母可以在孩子平日放學之後的晚上時間，或是孩子週末的閒暇時間，詢問孩子喜愛哪些課外讀物，然後進行家長與孩子雙方「共同」閱讀的美好時光。這樣的方式，可以讓家長與孩子一起在閱讀中產生想法的交流，以及增加內容的對談。

一本書的精髓在於書本對於個人的「思想激發」，而不是只有藉由翻閱就認為那就是閱讀習慣的養成。當家長與孩子「閱讀同一本書」，可以讓家長深入暸解自己孩子的思想，這樣也可藉此機會傳輸正向觀念給孩子。除此之外，孩子的想法常常具有創新思維，家長與孩子共同閱讀討論，就會發現孩子的想法，有時候很值得我們成人學習與反思。

閱讀的導讀與探討，能夠讓閱讀產生「思維創新」，這樣的成效優於父母逼迫幼兒自行翻閱。不要忘記任何的閱讀，如果只是讀過，但是沒有在心中出現思考的迴盪，那麼所有的閱讀都不是閱讀。幼年孩子的閱讀，需要大人給予孩子指引，這也意味著陪伴的真正意義。而不是只有給孩子書，然後大人自己坐在沙發上追劇。當孩子年齡慢慢增長，也逐漸養成喜愛閱讀的時刻，孩子自然而然就會自動自發閱讀，那時候家長也就可以停止導讀，而改以詢問孩子閱讀心得與感想。

  • 要給孩子「留白」的空間，不是把孩子的時間排滿，就叫做陪伴

部分父母很怕孩子輸在起跑點，就拼命的把孩子所有的時間排滿，然後不停的往不同的各類才藝班趕場。這樣用心良苦的父母，在才藝班外面苦等，認為這是對孩子成長很好的投資與陪伴。

但是，事實上，孩子的成長是需要有「留白」的空間。這就像我今年的新書《克服倦怠》序／前言當中提到：

人有時候太在意「結果論」，因此總是無法停歇的努力，以積極面向來說，就像是人必須在人生畫布上畫上屬於自己的傑作。但是，在我們積極完成我們人生畫作的過程，其實並沒有一定的工序框架，也沒有一定的完工時數。

可是我們多數人在生活上不敢停歇，因此不同的在人生畫作上「趕工」，深怕人生畫作當中太過空曠，以至於最後到了身心俱疲才意識到人生畫作也可以「留白」。

其實，上述的這兩段話，用在教養孩子也是一樣，因為孩子自己的人生畫布，其實不需要「立即」做出最好的展現。可以用孩子自己學習中「合適的速度」，不疾不徐地逐步在孩子個人的人生中作畫。

要讓孩子成長能有作為，能成功，其實並不需要不同的趕工，必須讓孩子在生活上有停歇的腳步。因為沒有休息的填鴨式教育，會讓孩子最後筋疲力盡，那就等於所有的學習課程與才藝課程的過程，變成本末倒置，甚至會成為孩子成長的夢靨。

小結

在陪伴孩子成長的過程中，任何沒有品質的陪伴，都不是陪伴。

陪伴孩子重要的是心，而不是讓孩子們處於疲憊。就算孩子們現在的表現，仍然無法有美好的呈現，但是不要忘記陪伴孩子，必須讓孩子握有人生「調色盤」的權力，而不是全部由父母來為孩子的人生調色。


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