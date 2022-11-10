《離開朝鮮的返鄉船》：化著濃妝的「露助女郎」的出現，給日本社會帶來了巨大的衝擊

文：李淵植

埋怨被顛覆的世界

「露助女郎」登場

戰敗的同時，日本公職人員和公司職員被逐出工作崗位，青壯年的男性被押送到外地，與家人分離。自營業者也依據禁止日本人經濟活動措施，不能再經營店鋪了。如今，日本人只能勉強靠沒有被徵用及私藏的物品、生活費撐過接下來的日子。然而到了一九四五年冬天，再沒有可以變賣的東西，到處分藏的錢也見底的家庭越來越多。與興南、元山一樣，引領韓半島東北地區工業化的城津高周波工廠的住宅區，正如該地區世話會涉外部長小西秋雄回憶的那樣，無法躲過受戰敗影響的日常生活：

秋意漸濃的戰敗村，城津雙浦町。每當秋風撫過高周波工廠的住宅時，日本人只是日漸消瘦，沒有吃的，沒有錢，也沒有穿的。住宅裡只有電熱器、自來水和大豆，而冬天不知不覺間到了。另外，市集【註1】（黑市）盛況空前，向日本人掠奪的物品比比皆是，如蘋果、柿子、毛蟹、朝鮮麥芽糖、肉類等堆積如山，但連可以以物易物的衣物都沒有，只是徒增妄想。難道天上的神真的不存在嗎？（中略）在衣服上裝飾著漂亮飾品的蘇聯軍官夫人、盛裝的朝鮮人婦人之間，出現穿著工作褲【註2】，無異於乞丐裝扮的日本婦人交換大豆的身影，真是令人心酸。在朝鮮人的冷麵店或酒館工作的日本女性也增加了。另一方面，還出現了一群臉上塗著白粉和鮮紅唇色的「露助女郎」。不久後，營養失調現象層出不窮、幼兒死亡人數增加。出征遺屬、培訓工、培訓護士等，本來就沒有經濟能力的人依次淪落為貧困者……。【註3】

小西對於日本人家裡被徵用的家用品，在黑市被堂而皇之的交易感到憤慨，以帶有自嘲的目光，看著日本人為了購買該物品（徵用品）而不得不帶來其他物品的處境。藉由身穿工作褲的日本女性，和衣著講究的蘇聯軍官夫人或朝鮮女性的對比，呈現出她們所承受的相對剝奪感和空虛感。而這裡有一個值得關注的地方，在朝鮮人歌舞廳打雜或以蘇聯軍為對象，從事接客業的女性們登場了。其中，特別是化著濃妝的「露助女郎」的出現，給日本社會帶來了巨大的衝擊，這種以前無法想像的現象，不僅在城津，也出現在其他地區。

赤尾章子出生在朝鮮，在京城第一高等女子學校讀書時，遭遇戰敗。她被困在北韓，是因為在京城做律師的父親，得知蘇聯軍參戰的消息後，帶著家人避難到江原道高城郡浦外津里的私人別墅，結果三十八度線被封鎖了。換句話說，他們誤以為在京城會有一場戰鬥，全家人前往北方，反而遭遇了最惡劣的狀況。

從少女留下的日記中，生動地記錄下在高城經歷的瑣碎日常變化：

一九四五年九月三十日

在分宿到當局指定的房子後，因無法拒絕直接或間接的強迫，而從事「夜間生意」的婦人似乎很多。現在，所有的錢都幾乎用光了，對於那些人來說，那工作似乎已經成了職業。她們每天早晨用那樣賺來的錢，買水果或魚回來。【註4】

「露助女郎」的登場，赤裸裸地展現了日本人社會內部，急速進行的階層向下分化與貧困化過程。這些日本人在離開北韓之前，是如何生活的呢？

解放後，北韓也曾短暫出現，在管制經濟之下，不曾看過的各種生活必需品同時投放於市場，吸引人們的目光。特別是舊日本人村的周圍，出現了大量他們出售的物品，自然地產生了黑市。不論南北，在韓半島全境出現的黑市，對於物資極端不足而苦苦掙扎的朝鮮人而言，消解了他們的壓力，同時也對有助於緩解日本人的生活困境。但是短暫耀眼的富饒，不到一個月的時間就消失了。自十月左右，蘇聯軍大規模收繳公糧，運走生產設施，物資比殖民地末期更加珍貴，且隨著軍票氾濫，物價開始無法控制地上漲。【註5】從平壤黑市的糧食實際交易價格來看，解放後一斗賣五十至七十韓元，十月漲到兩百韓元，十二月漲到兩百五十到三百韓元，一九四六年二月漲到四百韓元，四月漲到七百韓元。【註6】

在這種情況下，大約從一九四五年九月開始，日本人以「勞動服務」的名義，被徵用從事無償勞動，即所謂的集體差遣。之後過了兩三個月，出勞役者說收到日薪五至七韓元，這並不能充分糊口，但如果連這個都沒有，就無法維持生命的人也不少。據平壤日本人會在一九四五年十月底，對居留民進行的調查顯示，人均所有財產為三百韓元左右，單親家庭或家屬中有病患時，若沒有特別措施，十二月開始就要擔心是否能生存下去。【註7】

在平安北道的新義州，勞動服務從九月中旬開始。起初，分配給出勞役人員工作較少，內容也僅限於整理軍需設施。但隨著出勞役者的人數和次數逐漸增加，工作範圍也逐漸擴大到官廳雜事、劈柴、蘇聯軍機場擴建工程等。從當時的出勞役對象來看，男性為十七至五十六歲，女性為十七至四十五歲，幾乎囊括了所有經濟活動人口。一九四五年十二月，隨著無償勞役措施廢除，引入「合約勞動制」，得以支付了些許工資，但也只是形式上的水準。僱傭合約的內容，也是由職業介紹所得到保安署的許可，但是相關政府單位為了保護朝鮮失業者，也有刻意避開為日本人介紹工作的情況。【註8】

結果導致沒有其他收入的日本人，從九月份起，每月只能在已被凍結的帳戶中，提取被許可的微薄生活費，加上僥倖逃過沒收的現金、秘密買賣隨身物品等，勉強維持生活。因而從一九四五年十二月到一九四六年一月，沒有男性賺錢的家庭、戰敗初期多次被強制搬家的家庭、藏起來的財產卻被盜的家庭，最先開始破產。

雖然各地區間存在一些時間差，無償集體勞役隨著北韓內各人民委員會站穩腳跟，於一九四五年十一至十二月廢除。在勞動有償化的同時，也許可了日本人工會、限制性營業活動等，實施了一連串的制裁緩和措施。隨之，包括處於貧困中的軍人、警察家庭的婦女在內，生活困難的日本人開始在朝鮮人經營的理髮店、旅館、澡堂等場所打雜。

尤其婦女們還在富裕的朝鮮人家或蘇聯軍宿舍做幫傭，甚至從未從事過農務的人，也到中國人的田裡挖藥草。在這種情況下，占領當局自一九四六年一月開始，允許日本人進行部分商業活動，之後出現了香菸、豆腐、肥皂等商販。但為了保護朝鮮人經商的權益，商販只允許在日本人村莊內做生意。其中菸草生意可以獲得較高的收入。有人說，因為太感激將菸草卷入紙內的機器，後來將之帶回日本，放在供奉神主的神棚上面行禮。由此可以推測出當時日本人的生活情況。【註9】

由於沒有收入，生活變得困難，還出現到自己過去教過的學生家當女傭的教師。之前提到，在澡堂工作，名叫都甲的青年，父親是平安北道定州郡郭山小學的校長，他的姐妹也是畢業於京城女子師範學校的教師。他在朝鮮人家庭做劈柴的工作時，他的妹妹也在朝鮮學生的家中做女傭。都甲看著妹妹的樣子，吐露了惋惜之情：