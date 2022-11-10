《離開朝鮮的返鄉船》：化著濃妝的「露助女郎」的出現，給日本社會帶來了巨大的衝擊
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作者李淵植嘗試跳脫「日本人＝殖民者」的簡單框架，重新爬梳史料、手記及回憶錄，透過許多不為人知的故事，講述不同階級、不同立場的日本人如：朝鮮總督府高官、資本家、軍警、教師到一般市井小民，在帝國解體、殖民解放情勢下的終戰經驗。
文：李淵植
埋怨被顛覆的世界
「露助女郎」登場
戰敗的同時，日本公職人員和公司職員被逐出工作崗位，青壯年的男性被押送到外地，與家人分離。自營業者也依據禁止日本人經濟活動措施，不能再經營店鋪了。如今，日本人只能勉強靠沒有被徵用及私藏的物品、生活費撐過接下來的日子。然而到了一九四五年冬天，再沒有可以變賣的東西，到處分藏的錢也見底的家庭越來越多。與興南、元山一樣，引領韓半島東北地區工業化的城津高周波工廠的住宅區，正如該地區世話會涉外部長小西秋雄回憶的那樣，無法躲過受戰敗影響的日常生活：
秋意漸濃的戰敗村，城津雙浦町。每當秋風撫過高周波工廠的住宅時，日本人只是日漸消瘦，沒有吃的，沒有錢，也沒有穿的。住宅裡只有電熱器、自來水和大豆，而冬天不知不覺間到了。另外，市集【註1】（黑市）盛況空前，向日本人掠奪的物品比比皆是，如蘋果、柿子、毛蟹、朝鮮麥芽糖、肉類等堆積如山，但連可以以物易物的衣物都沒有，只是徒增妄想。難道天上的神真的不存在嗎？（中略）在衣服上裝飾著漂亮飾品的蘇聯軍官夫人、盛裝的朝鮮人婦人之間，出現穿著工作褲【註2】，無異於乞丐裝扮的日本婦人交換大豆的身影，真是令人心酸。在朝鮮人的冷麵店或酒館工作的日本女性也增加了。另一方面，還出現了一群臉上塗著白粉和鮮紅唇色的「露助女郎」。不久後，營養失調現象層出不窮、幼兒死亡人數增加。出征遺屬、培訓工、培訓護士等，本來就沒有經濟能力的人依次淪落為貧困者……。【註3】
小西對於日本人家裡被徵用的家用品，在黑市被堂而皇之的交易感到憤慨，以帶有自嘲的目光，看著日本人為了購買該物品（徵用品）而不得不帶來其他物品的處境。藉由身穿工作褲的日本女性，和衣著講究的蘇聯軍官夫人或朝鮮女性的對比，呈現出她們所承受的相對剝奪感和空虛感。而這裡有一個值得關注的地方，在朝鮮人歌舞廳打雜或以蘇聯軍為對象，從事接客業的女性們登場了。其中，特別是化著濃妝的「露助女郎」的出現，給日本社會帶來了巨大的衝擊，這種以前無法想像的現象，不僅在城津，也出現在其他地區。
赤尾章子出生在朝鮮，在京城第一高等女子學校讀書時，遭遇戰敗。她被困在北韓，是因為在京城做律師的父親，得知蘇聯軍參戰的消息後，帶著家人避難到江原道高城郡浦外津里的私人別墅，結果三十八度線被封鎖了。換句話說，他們誤以為在京城會有一場戰鬥，全家人前往北方，反而遭遇了最惡劣的狀況。
從少女留下的日記中，生動地記錄下在高城經歷的瑣碎日常變化：
一九四五年九月三十日
在分宿到當局指定的房子後，因無法拒絕直接或間接的強迫，而從事「夜間生意」的婦人似乎很多。現在，所有的錢都幾乎用光了，對於那些人來說，那工作似乎已經成了職業。她們每天早晨用那樣賺來的錢，買水果或魚回來。【註4】
「露助女郎」的登場，赤裸裸地展現了日本人社會內部，急速進行的階層向下分化與貧困化過程。這些日本人在離開北韓之前，是如何生活的呢？
解放後，北韓也曾短暫出現，在管制經濟之下，不曾看過的各種生活必需品同時投放於市場，吸引人們的目光。特別是舊日本人村的周圍，出現了大量他們出售的物品，自然地產生了黑市。不論南北，在韓半島全境出現的黑市，對於物資極端不足而苦苦掙扎的朝鮮人而言，消解了他們的壓力，同時也對有助於緩解日本人的生活困境。但是短暫耀眼的富饒，不到一個月的時間就消失了。自十月左右，蘇聯軍大規模收繳公糧，運走生產設施，物資比殖民地末期更加珍貴，且隨著軍票氾濫，物價開始無法控制地上漲。【註5】從平壤黑市的糧食實際交易價格來看，解放後一斗賣五十至七十韓元，十月漲到兩百韓元，十二月漲到兩百五十到三百韓元，一九四六年二月漲到四百韓元，四月漲到七百韓元。【註6】
在這種情況下，大約從一九四五年九月開始，日本人以「勞動服務」的名義，被徵用從事無償勞動，即所謂的集體差遣。之後過了兩三個月，出勞役者說收到日薪五至七韓元，這並不能充分糊口，但如果連這個都沒有，就無法維持生命的人也不少。據平壤日本人會在一九四五年十月底，對居留民進行的調查顯示，人均所有財產為三百韓元左右，單親家庭或家屬中有病患時，若沒有特別措施，十二月開始就要擔心是否能生存下去。【註7】
在平安北道的新義州，勞動服務從九月中旬開始。起初，分配給出勞役人員工作較少，內容也僅限於整理軍需設施。但隨著出勞役者的人數和次數逐漸增加，工作範圍也逐漸擴大到官廳雜事、劈柴、蘇聯軍機場擴建工程等。從當時的出勞役對象來看，男性為十七至五十六歲，女性為十七至四十五歲，幾乎囊括了所有經濟活動人口。一九四五年十二月，隨著無償勞役措施廢除，引入「合約勞動制」，得以支付了些許工資，但也只是形式上的水準。僱傭合約的內容，也是由職業介紹所得到保安署的許可，但是相關政府單位為了保護朝鮮失業者，也有刻意避開為日本人介紹工作的情況。【註8】
結果導致沒有其他收入的日本人，從九月份起，每月只能在已被凍結的帳戶中，提取被許可的微薄生活費，加上僥倖逃過沒收的現金、秘密買賣隨身物品等，勉強維持生活。因而從一九四五年十二月到一九四六年一月，沒有男性賺錢的家庭、戰敗初期多次被強制搬家的家庭、藏起來的財產卻被盜的家庭，最先開始破產。
雖然各地區間存在一些時間差，無償集體勞役隨著北韓內各人民委員會站穩腳跟，於一九四五年十一至十二月廢除。在勞動有償化的同時，也許可了日本人工會、限制性營業活動等，實施了一連串的制裁緩和措施。隨之，包括處於貧困中的軍人、警察家庭的婦女在內，生活困難的日本人開始在朝鮮人經營的理髮店、旅館、澡堂等場所打雜。
尤其婦女們還在富裕的朝鮮人家或蘇聯軍宿舍做幫傭，甚至從未從事過農務的人，也到中國人的田裡挖藥草。在這種情況下，占領當局自一九四六年一月開始，允許日本人進行部分商業活動，之後出現了香菸、豆腐、肥皂等商販。但為了保護朝鮮人經商的權益，商販只允許在日本人村莊內做生意。其中菸草生意可以獲得較高的收入。有人說，因為太感激將菸草卷入紙內的機器，後來將之帶回日本，放在供奉神主的神棚上面行禮。由此可以推測出當時日本人的生活情況。【註9】
由於沒有收入，生活變得困難，還出現到自己過去教過的學生家當女傭的教師。之前提到，在澡堂工作，名叫都甲的青年，父親是平安北道定州郡郭山小學的校長，他的姐妹也是畢業於京城女子師範學校的教師。他在朝鮮人家庭做劈柴的工作時，他的妹妹也在朝鮮學生的家中做女傭。都甲看著妹妹的樣子，吐露了惋惜之情：
就像以前日本人家庭以「姑娘」稱呼，使喚的女傭一樣，日本年輕小姐們受僱於朝鮮人家庭。我的妹妹敏惠也住進了叫邊浩成（변호성）的兩班貴族家中。岡部貴美子小姐也在名叫金明賢（김명현）的人家中工作。兩人都曾是學校的女教師，也都在自己教過的（朝鮮）孩子家裡工作，真是讓人感到可憐。朝鮮人僱主越是關心她們，她們的心裡就越難受。兩人都說，乾脆說話更兇一點，隨意對待她們，心裡反而舒服些。但是，好像是為了不讓家人擔心，故意那麼說的，這讓我的心情更加沉重了。【註10】
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration