《丈量人類世》：台灣有著全世界南島語系最古老的歧異，可見是南島語族的原鄉！

文：陳竹亭

全新世南島語族大遷徙

有文字歷史之前，南島語系的人口大遷徙，是近幾千年來世界上最大的民族移動行為。這是重大的人類文明事件，生物學、考古學和語言學都提供了證據，而台灣更在其中扮演了關鍵的角色。

所謂的「南島」（Austronesia），是1899年由奧國語言學者許密特（Wilhelm Schmidt, 1868-1954）提出，組合自拉丁文字的字根「auster」（意指南風），與希臘文「nêsos」（是「島」的意思），日本人將它翻譯為「南島」，而中文則沿用了此譯名。

南島語的分布，東至南美洲之西的復活節島，南到紐西蘭，西到東非的馬達加斯加，北與中國南方接壤，幅員廣闊，以台灣為北界，演化出上千種南島語言。

這個廣大的區域除了越南的一部分曾被中國冊封，大都是受到英國、歐洲、日本殖民的影響。而最新的研究更顯示，台灣是南島語系的母島。

台灣是南島文化的母島

南島語族指的是使用南島語系的民族，南島語系是現今全世界唯一主要廣泛分布在島嶼上的語系，也是世界上分布最廣的語系，東西延伸的距離超過地球圓周的一半。

南島語系分布的總人口數大約有2億5千萬。區域包括台灣、海南、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡、馬達加斯加、紐西蘭、新幾內亞、夏威夷、密克羅尼西亞、美拉尼西亞、玻里尼西亞等各地的住人島嶼。南島語系語言的數目也很多，根據《民族語》世界語言資料庫，其總數多達1262種。台灣是南島語系內部分化的源頭，也是目前南島語系最北部的地區。

南島語系在台灣的時間很長，台灣的原住民就是隸屬於南島語族。如今我們以漢語為主的文化，是來自17-18世紀時，來自明、清的移民所帶來的閩南語和閩南客家話。19世紀末至20世紀中，日治時期又引入了日語。第二次世界大戰結束之後，中華民國政府接收了台灣，才統一使用現代標準漢語。

由於移民及近代殖民活動，不少南島語系區域內的島上也有使用南島語系之外的語言。除了台灣，如菲律賓相繼受到西班牙與美國殖民、夏威夷有美國殖民、紐西蘭受英國殖民、印尼是荷蘭殖民、馬來西亞也是英國殖民、越南與柬埔寨為法國殖民等，所有殖民母國的語言，在各島現今的語言系統內，仍舊有著持續的影響，殖民國家的文字更成為各地歷史、文化的主流載體。

當今華南已經沒有南島語，但是從菲律賓群島到印尼中、西部群島的語言共有374種，都屬於同語系的西部馬波亞群（Malayo-Polynesian）。南島語有四種亞群，馬波亞群最大，使用人口約有3億8550萬。散布於印度洋、南太平洋及北太平洋南部地區。有945種，佔98.5%，其他三種僅集中在台灣島上。

台灣有著全世界南島語系最古老的歧異，可見台灣是南島語族的原鄉！

台灣的大坌坑文化，是最早的新石器時代文化的一部分，又稱為繩紋陶文化。最早約在7000-4700年前出現於台灣，大坌坑文化與福建、廣東的新石器時代文化，表面看來也有類似之處。最近台南南科出土的大坌坑文化，還有稻米穀粒和家畜犬隻的遺骸，顯然大坌坑文化可能遍及全島。

在考古的遺址中，稻米、小米是生計的項目，除了魚骨、貝殼，深海漁撈工具石網墬、石錛也展現了以海為生的航海技藝文化特色，這些海用漁獵配件都製作得十分精巧。

此外令人印象深刻的文物，又以繩紋陶和樹皮布打棒為最。樹皮布打棒是利用石器打擊樹皮，獲得纖維材料的主要方法，可製成繩索、漁網、衣布，泛見於太平洋島嶼文化中。除了實用，也十分具有觀察力和想像力。而繩紋陶器質的繩紋設計，令人神交祖先的藝術心靈，簡單卻不失風味。

大坌坑文化在各處攜帶的文化包裹內容有石器、素面紅陶、農作、豬骨、家畜等。而南島語族擴張的文化包裹含有磨製石器、豬骨、農作物、素面紅陶等，兩者同質性非常高。根據考古的出土文物定年結果，在西元前3000年，南島人從台灣進入了菲律賓、印尼的西里伯斯、婆羅洲北岸。西元前2500年抵達了帝汶，西元前2000年落腳在爪哇、蘇門答臘。西元前1600年，新幾內亞也有了他們的足跡，傳布頗廣。

南島語系的遷徙擴張

台灣是南島語族的原鄉，大坌坑文化是十三行考古區的最下層，時間當然是最早的，可能距今7000-6000年，本來從華南移出的南島人在台灣建立了一個航海基地，從5000年前開始，為了某些原因，他們南向菲律賓群島和東南亞沿岸諸島，展開了全新世最浩大的航海殖民樂章。在4000年中，足跡踏遍了幅員超過半個地球、所有可居住的無人島嶼。

南島擴張使用了相當先進的航海技術，譬如雙船體有支架的獨木舟，還有蟹爪帆（crab claw sail），南島語族仗著世界上最早的遠洋船隻，發動了世界首次的海上移民。

南島語族擴張的航海利器，靠的是船舷兩側裝了平衡浮木的風帆獨木舟。這種先進技術的舷外浮桿獨木舟是在船舷外側幾英尺處，裝上與船身平行直徑較細的圓木。固定舷外浮木的方法，是利用綁在船身與船身垂直伸出兩側的圓木，將浮木緊綁在上面。船舷兩側的浮木因為本身有浮力，重心更寬廣，可以防止船身因為稍微的傾側而翻覆。這種發明可能是促成南島語族群擴張的突破技術，或許就是南島語族能夠征服大海的關鍵原因之一。