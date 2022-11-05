【小說】《梅菲斯特》導讀：二十世紀德國流亡文學重要作品，關注藝術與權力間的虛與實

文：張守慧（文藻外語大學德國語文系教授）

【導讀】似虛如實之間的「梅菲斯特」

《梅菲斯特：一個追求飛黃騰達的故事》是二十世紀德國流亡文學的重要作品之一。這部小說出版於作者克勞斯．曼（Klaus Mann, 1906-1949）一九三六年流亡期間，他是諾貝爾文學獎得主著名作家湯瑪斯．曼（Thomas Mann, 1875-1955）的長子。這部作品主要關注的是藝術與權力之間虛與實錯綜複雜的關係。

克勞斯．曼出生於一個圍繞著作家、知識份子和藝術家的家庭，成長過程中見證了兩次大戰的歐洲，對於當時的社會轉變和道德價值觀的淪喪體認特別深刻。隨著納粹政權的崛起，他透過小說的創作，生動地呈現了尋常百性之間的互動、日常生活悄然的變化，以及揭露一個發生在德國，卻也有可能發生在不同的國家、時代和背景裡不斷出現的普世議題。他的小說，更進一步帶我們深入瞭解一九三〇年代歐洲政治、經濟與社會的動盪，尤其是當時德國詭譎多變的人文樣貌。

二十世紀六〇年代和七〇年代的文學批評者在評論《梅菲斯特》時，通常聚焦於克勞斯．曼在小說中，以他的姐夫古斯塔法．格林根斯（Gustaf Gründgens, 1899-1963）作為主角的原型這個議題，尤其是後來《巴黎日報》（一九三六）在宣傳中，特別將這部作品視為「影射小說」，因而引發熱烈的討論以及近半個世紀的爭議。所幸，近年來的評論家則回歸文學作品本身的探討，著重於深究這部小說反省國家社會主義以及納粹政權之內涵。

小說中的主角亨德里克．何夫根（Hendrik Höfgen）在摘下「梅菲斯特」的白色面具之後，真實的格林根斯之身影即若隱若現。格林根斯曾經是克勞斯．曼的摯友，並與年長一歲的大姐有過短暫的婚姻；當克勞斯．曼流亡各國時，他的好友格林根斯卻晉升為柏林的普魯士國家劇院的總監。納粹德國黨政軍領袖赫爾曼．戈林（Hermann Göring, 1893-1946）以及宣傳部長約瑟夫．戈培爾（Joseph Goebbels, 1897-1945）都非常欣賞這位藝術家的表演才華；但據說格林根斯也曾經協助過受難的猶太人，並從蓋世太保（納粹德國時期的祕密警察）的死亡集中營救出共產黨員。

就是這些迂迴曲折、隱藏暗喻的矛盾情節／結以及真實生活及虛構層面的堆疊，使得小說中的這位主人翁如此的吸引讀者，在作品中如此，在歷史現實上也不遑多讓。《梅菲斯特》原本一九三六年要由阿姆斯特丹Querido出版社問世，也計劃於一九五六年在東柏林的Aufbau-Verlag出版。但礙於格林根斯當時仍活躍於藝文界，一九六三年去世之後他的繼承人始終認為，先人的個人權利受到了侵犯。因此，這部小說直到一九八一年才獲得法院判決允許在西德發行。

時至今日，《梅菲斯特》仍經常被視為是一部「影射小說」。這意味著讀者所感受到的是在作品中，關於當代人物和社會狀況，對於現實的指涉似乎是意有所指，從人物的構思而言，小說中的角色，在身分、經歷、性格、作為上，除了與大家所熟悉的特定公眾人物非常類似，作者幾乎都是對這位被影射的對象抱持著譏嘲、不滿、怨恨的態度，或許因為這個人當時還是權高位重，作者不得已藉由小說虛構之手法間接批評，編造成一個遊移於似虛如實之間的小說故事。

針對此，克勞斯．曼在自傳《轉捩點》（Wendepunkt, 1952）中，雖然不加掩飾何夫根是以他姐夫格林根斯為創作原型這項事實。但是他一再強調的卻是：「我雖然選擇了格林根斯，並非因為我認為他特別壞（他甚至可能比第三帝國的其他一些政要好些），而只是因為我恰巧特別瞭解他。也正是考慮到我們先前熟識的程度，他的轉變，他的叛離，對我而言似乎是虛幻的，新奇的，不可思議的，這些元素都足以構成我撰寫這部小說的動機。」

小說的創作裡，人物通常是經過了文學手法的處理。因此，它的虛構性應該是後人在詮釋這部小說時的重點，也正是這種虛構性，更能夠將文學文本與非虚構類的文章或其他體裁的文類區分開來，進而提升文學到藝術的層次與境界。不論小說中的每一個角色背後是否暗藏著一位作者想要在書中描繪的歷史人物，但是閱讀這部小說之時更應該進一步審視、探索與深思反省的是一個時代的圖像。

就如同克勞斯．曼所反覆強調的，他關注的從來都不是個別案例，而是「附和的追隨者」（Mitläufer）之人物類型，例如第三帝國納粹政權的追隨者，而小說中的主角何夫根就是當年支持納粹政權的人群之化身；他事業上飛黃騰達的過程以及出於野心和虛榮心與魔鬼達成的協定，形構了一個這類型機會主義者的心理圖譜。

就表演藝術而言，以往劇作家萊辛、席勒或布雷希特的戲劇理念與演出的目的都是為了尋找真理和提升觀眾的批判意識，進而宣揚道德教育和改革社會制度，淨化人性。相較之下納粹政權的戲劇理念及表演意圖，與前人的理想真的相距甚遠。針對此，小說《梅菲斯特》的場景「劇院」在當時不僅是為了提供權貴娛樂的場所，也同是具有分散人民注意力的作用，這個功能在納粹主義政權中發揮了很大的效果，因為戲劇的演出變成了轉移人們對於國家所面臨的實際問題注意力的工具，統治者藉此逐步操控引導民眾的想法，積極傳播政策文宣，在戲劇「夢想世界」的催化下，使得兩方的心態能夠合而為一。