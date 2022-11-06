《警察不拎GUN已抵達案件現場！》：你以為的正義不一定是正義，有可能會害別人家破人亡

文：不拎GUN

你以為的正義，不一定是正義

在當警察之前，我以為的正義，是像漫畫、電影裡面的警察一樣，充滿熱血、渾身幹勁的英勇抓壞人，滿懷理想、熱心助人的積極辦案子，碰到不公不義的事情要毫無畏懼的站出來，進了警校的時候，學校的教官也這樣告訴我們：「保護好人，不怕壞人。」

每天都要唱的警察進行曲歌詞也說：「警察的光芒燦爛輝煌，警察的歷史我們要重新發揚，軍警一家，警民一體，伸張正義除暴安良。」所以我在警校時早上下午都會利用時間跑步，三千公尺的成績從剛進學校的十八分，跑到畢業時最快的十三分，足足進步了五分。

我記得警校三千公尺的及格成績是十四分三十秒，有許多人都只是練到剛好及格就好，而我會想把自己的體能訓練到最好的狀態，就是想在正式成為警察的時候一展身手，將那些無惡不作的牛鬼蛇神壓制在地上，然後拿出手銬，大喊：「不要動！」

但那也只是我自以為是的正義。

那天我跟派出所的學長在轄區的治安要點上執行擴大臨檢的勤務，擴大臨檢大概是這樣，時間早晚不一定，一般都會有五到八個警察一起執勤，由分局集合轄下各個派出所跟偵查隊共同執勤，各地方規則不一樣，基本上看分局編制與警力。

「臨檢」是要去各種網咖、夜店、電子遊藝場、青少年經常聚集與幫派份子容易鬧事的地方，查證該場所是否有不法之徒，警示燈一定要開到最亮，讓那些想鬧事的人稍微收斂。之後大家會開著巡邏車繞一繞轄區，簽巡一些金融機構、超商、治安要點，接著就去「擺攤」。

所謂擺攤，指的是在路口或者轄區內比較複雜的馬路上設攔查臨檢點，由帶班的幹部來決定要攔查哪些車輛，常常在新聞上看到警察攔查到毒品、刑案通緝犯，許多都是這樣來的。

當時我二十一歲，同年齡的同學大多還在讀大學，警校畢業的我已經背著槍提早面對社會。在那次勤務裡我是最年輕、從警資歷最短的，搭配滿頭白髮的老巡佐「昌哥」，以及三個其他派出所的學長。由昌哥帶班，一名學長拿步槍站遠處警戒，兩名學長負責攔車警戒，我跟昌哥負責盤查身分。

昌哥從警將近三十年，年紀比我爸爸還大，看他滿頭白髮不難想像他都經歷了些什麼，臉上的皺紋訴說著他這些日子來的歷經滄桑。昌哥平時是個很好的老學長，樂於分享自己從警的經驗與辦過的案子，還時常請我們這些學弟吃東西、喝飲料，從來沒有看過他生氣，總是笑笑的，碰到事情也總是身先士卒，我很幸運跟著他一起學習。

那天的勤務是擺攤到晚上十一點，路邊的人車明顯少了很多，大部分的人都回家休息了，我們一邊臨檢，一邊注意周遭是否有可疑人車。昌哥突然示意一台轎車靠邊停，並叫我先靠近進行盤查，他在旁邊觀察警戒，我走向轎車，請駕駛將窗戶搖下來，車上有兩個人，看起來就不是什麼正經的人，渾身刺青，吃著檳榔，車內還瀰漫著一股濃濃的怪味。

「你好，我們在執行臨檢勤務，麻煩出示駕照行照。」我說。

「什麼？你們是幹嘛的？」他充滿不屑。

「我們是警察，麻煩配合我們出示身分證件。」我說。

「哦要看東西是吧，來啊來啊我這裡有東西。」他準備伸手去拿他的包包。

「你幹什麼！手放方向盤讓我看到！」我馬上向後退並握槍警戒，旁邊的兩名學長聽到我呼叫也馬上握槍注意著駕駛跟副駕駛的位置，手持步槍的那位也跟著警戒起來。

昌哥這時走了過來，用手將我輕輕擠開，他主動靠近轎車，並用老練的口吻請駕駛放輕鬆，此時我站在昌哥後面，隱約看到駕駛座旁邊有類似手槍的東西，我馬上拿起手電筒往裡面照，昌哥馬上轉過來，大聲喝斥我：「好了啦！照什麼照啦！你在幹嘛？」

說完昌哥便轉頭繼續跟駕駛聊天，一改往常和善的態度，這是我第一次見到昌哥翻臉生氣，當下不懂昌哥為什麼要兇我，而此時昌哥跟駕駛有說有笑了起來，駕駛的態度也從原本的輕蔑不屑，變得和顏悅色。

昌哥輕鬆寫意地跟駕駛聊了幾句話，便揮手示意劍拔弩張的三位學長解除警戒，接著就準備要讓這兩名男子離開，我再次走上前，只見駕駛看起來囂張得意，臉上寫著「啊不然你想怎麼樣？」的表情，我還想繼續再上前盤查，昌哥把我拉住，他說道：

「你要做什麼？」

「為什麼那兩個人都沒查身分你就要讓他們走了？」我有些生氣。

「啊你是想怎樣？我帶班還是你帶班？」昌哥說。

「不是啊！好歹也查一下證件吧？」我堅持。

「你要查什麼證件？啊我不是查過了。」昌哥態度也很明確。

「學長你哪裡有查，我沒看到啊！」我說。

當下我感到心中的正義正在被踐踏，於是立刻上前與昌哥爭論，甚至是動手拉住他的衣領。他沒有繼續理會我，只是揮手要那兩名男子駛離。當下我感到非常疑惑與氣憤，心中不斷浮現問句，「為什麼昌哥要放那兩名可疑男子離去？」「他們剛剛到底在聊什麼？」

時間很快就到了晚上十點四十分，我們準備收攤接著打道回所，由於發生剛剛那件小插曲，加上心中的疑惑沒有解開，所以我與昌哥在返回派出所的一路上都沒有說話，我專心開著車，他則一言不發的坐在副駕看窗外，車上的空氣凝結到了極點，氣氛也非常尷尬。

回到派出所之後他並沒有馬上進去辦公室，而是用走路的方式往轄區熱鬧的夜市走去，我則把東西跟設備先拿進派出所放好歸位。

過了一會兒，便看到昌哥像平常一樣拿著雞排還有大杯冰紅茶走了進來，原來昌哥還記得我喜歡大杯冰紅茶，剛剛在路檢點的面目猙獰早已切換成平時的招牌笑容，這才是平常我熟悉、笑容可掬的昌哥啊。