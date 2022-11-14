《看得見的世界史：德國》：史達林格勒戰役是蘇德戰爭的轉捩點，蘇軍從此掌握了主動權直到納粹德國滅亡

文：肖石忠

史達林格勒戰役

1942年7月-1943年1月

1942年的春天，希特勒懊惱地發現，自己在莫斯科這張「賭桌」上已經輸掉了1941年的大半籌碼，嗜賭成性的希特勒無法容忍這樣的失敗，他在1942年4月5日簽署了第41號作戰令，150萬德軍湧向了史達林格勒，這座窩瓦河上的著名城市注定要成為1942年東線戰場的焦點。

藍色方案

1942年3月，激戰了8個多月的東線戰場陷入了短暫的沉寂之中，蘇德雙方都有些筋疲力盡了。這種沉寂是希特勒所無法容忍的，算上莫斯科城下的幾十萬具屍體，德軍在東線的傷亡總人數已經高達90多萬，大約占了德軍東線總兵力的五分之一，而莫斯科卻像天上的月亮一樣遙不可及。和這些損失與失望相比，後勤部門的石油儲備報表更讓希特勒食不甘味。

在整個1941年，德軍消耗的石油總量達到了800多萬噸，而德國現有的石油儲備根本補不上這個大窟窿。一旦沒有了石油這珍貴的「戰爭血液」，德國的飛機和坦克將變成地面上的廢鐵。為了解決石油危機，重新掌握東線的戰略主動權，希特勒下達了第41號作戰令，德軍的南方集團軍群將重新劃分為A集團軍群和B集團軍群，它們將在南線發動進攻，奪取重要的高加索油田，然後再從南翼包抄莫斯科，整個作戰行動代號為「藍色方案」。

作為「藍色方案」中的主力軍，昔日的南方集團軍群下轄的60多個師只有三分之一是滿員的。為了湊足進攻所需的兵力，希特勒從匈牙利、羅馬尼亞、義大利這些盟友那裡收集著一個又一個師的「炮灰」。到了1942年5月，希特勒為南線湊足了43個僕從師，再加上65個德國師，「藍色方案」總算能夠實施了。

5月8日，由曼施坦因指揮的德軍第11集團軍開始進攻烏克蘭南部的克里木半島。5月15日，德軍占領了克里木半島東部的克赤半島；7月2日，德軍攻占克里木半島上的塞凡堡要塞，整個克里木半島落入德軍手中。與此同時，蘇軍西南方面軍在中央戰線發動的反擊也被德軍擊退，蘇軍的3個集團軍被德軍合圍，南方戰線的局勢再次惡化。初戰告捷讓希特勒信心大增，他覺得德軍在莫斯科戰役中是輸給了糟糕透頂的天氣，東線的戰爭將在這個「漂亮」的「藍色方案」中結束。

目標史達林格勒

1942年6月28日，德軍在南線發動了全面進攻。到7月中旬，德軍向東突進了150-400公里。希特勒在這時又心血來潮地更改了作戰計畫，他命令A集團軍群繼續向高加索進軍，而B集團軍群則向窩瓦河下游的重鎮史達林格勒發起攻擊，震驚世界的史達林格勒保衛戰終於打響了。

1941年的史達林格勒是一座有著60萬人口的城市，全蘇聯將近四分之一的牽引車和機動車輛都由這座城市生產。希特勒覺得占領這座城市將在政治和經濟上給予蘇聯沉重打擊，於是他派出了B集團軍群的第6集團軍來完成這個任務。第6集團軍下轄6個軍（其中兩個是裝甲軍）18個師共25萬人，裝備有坦克740輛，火炮7000多門，集團軍的指揮官是深受希特勒器重的包路斯上將。就在第6集團軍接受任務的同時，史達林也下達了誓死保衛史達林格勒的227號命令，後來這個命令因為「寸土不讓」這四個字而名垂青史。

蘇軍能用來保衛這個城市的是新建的史達林格勒方面軍，這個方面軍下轄第62、第63、第64共3個集團軍總計16萬人，僅僅裝備了400輛坦克和2000門火炮。儘管蘇軍在兵力和火力上處於劣勢，但史達林格勒的「地利」卻屬於蘇聯官兵，這座工廠林立、地形複雜的城市太適合巷戰了，德國人賴以制勝的空軍配合裝甲部隊、突擊步兵的機動作戰在這裡將無法施展。

鋼鐵城市

1942年7月23日，德軍對蘇軍第62集團軍的側翼發動了進攻；8月23日，德軍到達了窩瓦河上游；9月13日，德軍突入史達林格勒市區，戰略要地馬馬耶夫山崗和中央火車站遭到德軍4個師潮水般的攻擊。馬馬耶夫山崗位於史達林格勒的市中心，它是這座城市的制高點，占領它不但能俯覽整個城市的戰況，還能用重炮攻擊城市的每一個角落，因此這裡成了雙方爭奪的焦點，白刃戰反復上演。9月14日，德軍攻陷馬馬耶夫山崗和中央火車站，而負責守衛這兩處陣地的蘇軍第62集團軍司令崔可夫已經無兵可調。就在這生死關頭，蘇軍第13近衛師趕到了史達林格勒。9月16日，這個英雄師收復了馬馬耶夫山崗和中央火車站，而全師1萬多名官兵活下來的還不到3000人。

在接下來的兩個星期裡，史達林格勒市區的戰鬥進入白熱化，僅中央火車站一地就先後易手13次，城市的每個角落都變成了危險的戰場，死亡在這裡變成了司空見慣的事情。在戰鬥最激烈的日子裡，雙方先是一條街道一條街道地爭奪，後來就是一間房屋一間房屋地爭奪，最後乾脆是一寸土地一寸土地地爭奪，德國人將這樣的戰鬥稱為「老鼠戰爭」。在城中的一座居民樓中，由巴夫洛夫指揮的一支23人的蘇軍小分隊在大樓中堅守了56個晝夜，德國人的飛機、坦克、重炮始終無法摧毀這棟無比堅固的樓房，以至於一些德軍士兵歇斯底里地叫喊著：「魔鬼，他們都是魔鬼，他們竟然不怕子彈和火焰！」後來，這棟大樓被人們稱為「巴夫洛夫大樓」。

反攻時刻

儘管蘇聯軍民在流血的9月付出了巨大的代價，但史達林格勒的局勢還在進一步惡化。9月27日，德軍一度攻至距離62集團軍指揮部不到500公尺的地方，一向以樂觀和堅強著稱的崔可夫將軍也在日記裡寫道：「如果這樣的激戰再來一天，我們將被趕下窩瓦河。」就在當天夜裡，一個師的增援部隊緊急渡過了窩瓦河，使得崔可夫最終鞏固了自己的陣地。