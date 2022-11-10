pCloud終身雲端空間怎麼用？線上存放大檔案隨處存取

相信大家多少都有用過雲端空間，但免費容量可能只有數GB，而且訂閱制每個月要繳納為數不少的訂閱費用，那麼有沒有能兼具兩者的方案呢？還真的有，pCloud推出業界少有的雲端空間終身方案，從500GB到10TB都有而且只需要一次性付款就能終身使用，用越久越划算。且pCloud推出雙11優惠方案，500GB、2TB、10TB終身方案都有優惠，錯過這次接下來可能就沒有這麼划算的價格了！

安全可靠來自瑞士的老字號雲端服務pCloud

市面上雲端空間選擇很多，但選擇時務必挑選安全、老字號且經濟的品牌。pCloud是來自瑞士的廠牌，從2013年經營至今已有9年的歷史，是這領域有點年資的老字號雲端服務。除此之外，它目前全球已經擁有1600萬用戶，而且位於重視資訊安全的歐盟，符合當地法規並有相當嚴謹的資安保護機制。

pCloud保護分為多個層面，從你註冊的當下開始就能選擇資料的所在地，可選擇美國或是歐盟做為主要的儲存地。不只如此，就算你選擇美國或是歐盟，pCloud還會將你的檔案分別儲存於5個不同地方的伺服器來增加安全性。在傳輸方面，所有儲存的檔案都透過256位元AES加密儲存，傳輸時亦有TLS/SSL加密保護，讓你在傳輸過程、存放時都能有最好的保護機制。

Photo Credit：pCloud 在你創立帳號的同時就能選擇資料位於美國還是歐盟，除此之外還會將你的檔案分別放置於該區域的5個分散伺服器上減低風險。

Photo Credit：pCloud pCloud包含6大特色，常用的協作、同步都包含在內，另外如果放置影片也能透過內建的影片播放器播放。

跨平台使用5大系統電腦、手機都沒問題

公有雲最擔心的就是跨平台不好用，你可能在電腦、手機之間互傳檔案，又或者是在macOS、Windows之間切換，此時選擇支援度高的產品就很重要。pCloud支援Android、iOS、Windows、macOS以及Linux作業系統，跨裝置都能順利使用。當然你也可以透過Chrome等瀏覽器直接使用網頁版服務，日常生活的雲端使用習慣幾乎都可囊括。除此之外，在其他雲端空間的支援度上，也支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive雲端空間，就連Facebook也能備份非常方便。

Photo Credit：pCloud pCloud可在5大平台上使用，此為Android版本的系統介面。

Photo Credit：pCloud 如果你要將常見的雲端空間資料備份，只要透過系統上的備份選項就能快速執行。

用越久越划算的終身方案 也有10GB免費版可以先試用

說到pCloud的雲端服務，最出名的莫過於終身制方案！這裡指的終身制是指一次性付款，就能終身使用、沒有額外的設定費或是雜支，一般來說絕對是比訂閱制還超值，如果有長期使用的需求終身制會比訂閱制省下許多成本，用越久當然也就越划算，普遍來說用個幾年就能回本。

除了終身制方案之外，對於短期使用的用戶也有月繳、年繳的方案可選擇，另外pCloud亦提供免費10GB方案讓你試用，購買前你可以先體驗看看pCloud的速度、服務品質再考慮要選擇哪種方案。

Photo Credit：pCloud 試用時你可以測試你與伺服器的連線速度，或是多丟一些大小檔案實際試試看。

Photo Credit：pCloud 此為雙11前pCloud價格與市面上常見的雲端服務比較，pCloud雙11將提供更優惠的折扣。

10TB大容量雲端空間怎麼用？存放影音大檔案剛剛好

有不少人會猶豫該選擇什麼樣容量的方案，以現在影音、照片檔案越來越大的趨勢，都會建議選大不選小，畢竟小的方案不能當大的用。如果選擇了10TB這類大容量雲端空間，那麼自然可以存放各種免費雲端空間不讓你放的超大型檔案，像是高畫質影片就是這種類型的檔案。

如果有自行拍攝大量的4K高畫質影片、高畫質生活照片，當要分享或是跨地使用時就能利用pCloud雲端特性增加使用的便利度。另一方面，大容量空間在辦公上也很方便，如果有些過大，像是數百MB無法用郵件夾帶的檔案，透過pCloud雲端儲存並轉送連結給對方就能使用非常方便。

Photo Credit：pCloud 如果你有大量4K影片、照片、書籍、檔案，利用公有雲就能快速上傳並且跨平台使用。

Photo Credit：pCloud 要將影音檔案分享給別人也很容易，只要點選「分享」再選擇密碼等設定就能讓對方下載，過程不用幾秒鐘。

別錯過！雙11個人終身方案特價優惠

既然都要買，當然要挑便宜的時候下手，每到雙11不少廠商都會推出一年一度的優惠方案，pCloud也是如此。今年pCloud雙11針對個人終身方案也有優惠方案，像是原價400美元的個人終身方案只要280美元，折合新台幣約8958元，另外還有多種容量方案可供選擇。雙11活動時間從2022年11月10日開始，活動結束日為2022年11月14日。