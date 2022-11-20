2022/11/20,
健康

生理期通常一週結束、流失血量共約100毫升，週期天數差異很大時應提高警覺

生理期通常一週結束、流失血量共約100毫升，週期天數差異很大時應提高警覺
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觀察月經週期以及經血量，是判定子宮健康的重要指標。劉宥成醫師說明，大多數人1次生理期出血量在100毫升上下，一般會有1、2天有明顯出血。如果已使用夜用型衛生棉，但仍在1到2小時內就全滿，代表可能有經血量過多的問題。

文：葉立斌（NOW健康）

每個女人每個月都會經歷的便是「生理期」，又稱月經，或是部分人暱稱的「大姨媽」。觀察月經週期以及經血量，是判定子宮健康的重要指標。

經期通常一週結束，一次血量約100毫升

台北長庚婦產部主治醫師劉宥成表示，生理期隨年齡或其他生理因素而有不同有變化。一般來說，週期多半在28天左右，在正負七天內，也就是21天到35天內來一次月經，都還算正常範圍，但仍應當注意週期規律性，每個週期天數差異很大時應提高警覺。

劉宥成醫師指出，經期時間則因人而異，一般多在七天內結束，但有人兩、三天就沒了，有些人要四、五天甚至更長。超過一週的出血時間應視為異常出血，建議至婦產科門診作進一步的檢查。出血時間較短的個案，大多數都沒有特殊原因，有時與使用藥物與其他疾病影響有關，例如多囊性卵巢症候群、甲狀腺疾病或泌乳激素過高等。

經血量的部分，劉宥成醫師說明，大多數人一次生理期出血量在100毫升上下，一般會有一、兩天有明顯出血。如果已使用夜用型衛生棉，但仍在一到兩小時內就全滿，代表可能有經血量過多的問題。

每個人的生理期，在不同年齡或健康狀態會有不同狀況。初經後幾年內，月經有時會較為不規則；而接近更年期與停經時，每個人的狀況不太一定，常見生理期的週期長度會先縮短而後慢慢拉長的情形，也常在這段時間出現週期長度以及出血量不規律的情況，雖然常見但不等於是正常的情況，需要提高警覺。

經血量減少、間隔拉長的可能原因

劉宥成醫師表示，年輕人（10多到30歲）常見的問題是「多囊性卵巢症候群」使得經血量較少且間隔較長，甚至會發生好幾個月沒來的情形。其他同樣常見的有泌乳激素過高，也會使生理期間隔拉長，原因多半不明但是須注意可能有泌乳激素瘤造成。而40歲以後，如果出血量逐漸減少以及間隔拉長，通常是卵巢功能開始下降的徵兆。

在經期需多天使用衛生棉，不少女性因此經常感到陰部搔癢不適。為了防範感染的發生，劉宥成醫師建議女性朋友應養成良好作息、多喝水並減少糖分攝取，且避免吸菸。同時飲食上建議適當地補充益生菌及膳食纖維，例如透過優格補充乳酸菌，能夠增加有益的微生物。「好菌越多，就能排擠壞菌的生存空間，降低感染機率。」

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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