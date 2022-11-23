過敏鼻子發癢其實是神經在作祟，想避免復發終結困擾可以怎麼做？

文：林郁敏（NOW健康）

過敏性鼻炎和感冒症狀相近，都可能產生流鼻水、鼻塞等症狀，有時不易區分。簡單來說，感冒是因病毒感染造成，嚴重甚至會出現發燒；鼻過敏患者通常不會發燒，但可能合併眼睛癢、起皮疹等。感冒往往7至10天可好轉；鼻過敏除非透過治療、手術或排除過敏因素，否則症狀不會消失。

過敏患者鼻子頻頻發癢，原來是神經在作祟

台北醫學大學校友會教育基金會董事長、宏仁診所院長李宏信醫師表示，很多人分不清感冒和鼻過敏，感冒初期會流鼻水，幾天後才會開始有黃膿鼻涕和痰液；而鼻過敏主要3大症狀包括：打噴嚏、鼻塞、流清水般的鼻涕，甚至會引起頭悶脹痛。

鼻過敏患者常感覺鼻子癢、就會一直揉，主要是因為神經較多，略受到刺激便指揮而引發鼻過敏症狀，鼻過敏患者的鼻黏膜神經及血管過度密集分布，一受到刺激就容易引發黏膜腫大充血，產生鼻塞及打噴嚏等過敏反應，如同手心、腋下神經分布較多，敏感度高一碰到就產生發癢的感覺是一樣的道理。

鼻腔內鼻甲黏膜主要分上、中、下3區，上面有嗅覺神經，下鼻甲與鼻過敏最有關聯。空氣從鼻孔吸進去到肺部，空氣太冷太乾時，鼻腔黏膜會產生充血腫脹以加溫調節，運動過後體溫上升黏膜消腫而會回復正常。

但鼻過敏患者因為鼻黏膜長期發炎，一旦受到冷空氣刺激就容易產生打噴嚏、流鼻水症狀，加上鼻黏膜變性而纖維化產生永久性肥厚，逐漸阻塞呼吸道，就造成常見的鼻塞現象，甚至鼻涕倒流引發急性咽喉炎，又鼻黏膜腫大而頭悶脹痛，容易造成注意力不集中等後遺症。

神經分布密導致敏感度提高，神經截除術後不復發

有人出生後頭髮稀疏、有人卻髮量密布，而鼻過敏患者神經分布較多，也與遺傳有關，神經指揮後腺體一直增生而大量分泌鼻涕，黏膜也會愈來愈肥大，鼻塞也因此益加嚴重。

臨床上對於鼻過敏的治療，包括服用抗組織胺或使用鼻噴劑，第二代長效抗組織胺改善了第一代短效藥物會有的嗜睡副作用；另外，含少量類固醇的鼻噴劑也有助鼻黏膜血管收縮，減緩過敏反應。然而長期使用類固醇仍會傷及腎和肝，加上可能導致鼻黏膜纖維化，效用也會減低。

李宏信醫師坦言，服藥與鼻噴劑的共通點是能暫時解決鼻過敏症狀，但藥效過後都會復發，如果想終結鼻過敏的困擾，選擇手術切除神經治療不失為一種解決途徑。

李宏信醫師指出，目前新式的「鼻過敏神經截除手術」，只需要局部麻醉，使用內視鏡以原子筆芯細長的特製雷管探頭，經由鼻孔到達鼻腔最後端側上方，透過電波射頻低溫熱透截除鼻黏膜過度發達之神經，手術時間約20分鐘，術後當天即可返家，傷口小、風險低，術後鼻過敏症狀可以改善約八至九成，念書、工作效率也提升，不需要再長期服藥和使用鼻噴劑。

值得注意的是，鼻過敏神經截除術後會塞入棉花止血，二至三天後回診，一週內需就診清除結痂，可以照常洗臉、上班、打球，僅需留意不要進水，為避免傷口感染，一個月內不要游泳。

為什麼鼻過敏會引起熊貓眼？患者避寒涼食物防復發

很多鼻過敏患者不只需要忍受反覆的鼻症狀困擾，對於頂著兩個熊貓眼也覺得礙眼，這是因為下眼瞼血管是經過鼻腔回流，卻因為鼻腔黏膜腫脹擠壓眼部血液導致回流不順，長期累積在下眼眶部位，產生色素沉澱進而變成黑眼圈。李宏信醫師曾收治1位妙齡女子長期受鼻過敏所苦，手術後黑眼圈的色素便自然淡化消除。

人體產生過敏可分為2大因素，當身體觸碰或吸收到過敏物質，如灰塵或食用到對患者產生過敏的物質，就會產生除了鼻部外的全身性過敏症，其可用抽血檢驗出過敏原物質，再進行減敏治療，成效不錯。

而鼻部的過敏症狀之發生，則是因鼻腔內鼻黏膜神經分布密集，易受刺激導致發病，如打噴嚏或因鼻黏膜充血腫大而造成鼻塞，可以留意的是鼻過敏不會產生全身性的過敏症狀。

最後，李宏信醫師提醒，換季期間早晚溫差大，進出冷氣房要注意添加薄外套保暖，飲食部分應避開寒涼食物，如竹筍、白菜和白蘿蔔等，因為這類食物含有大量組織胺，容易誘發鼻過敏症狀，應減少攝取量，辛辣食物也少碰，並養成規律運動習慣和充足睡眠，強化身體免疫力，就能減少鼻過敏復發的機率。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航