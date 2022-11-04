習近平打造一言堂，供黨內高層閱讀的「內參消息」也失去參考價值
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中共官僚體制內帶有神秘色彩的「內部參考」消息，曾是上層領導和體制內人士獲取「敏感」訊息的來源之一。但在習近平高威治下，這一「利器」已漸失其警示和諫言的作用。
文：德國之聲中文網（美聯社）
2019年底COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在武漢被發現之初，《新華社》湖北分社記者廖君寫了兩篇不同的文章。在供公眾閱讀的新聞中，強調這一疾病不會人傳人。但在另一篇「內部參考消息」中，基調則有所不同，警告北京當局武漢出現了一種危險的疾病。
在中國，「內部參考消息」是只供黨內高層幹部閱讀的，內容往往是被認為對普通民眾過於敏感的話題。它們由記者和學者撰寫，旨在為政府領導層提供決策所需的訊息，儘管內容也經過審查。
共十多位中國學者、商界人士和官媒記者對《美聯社》透露，隨著黨和國家領導人習近平不斷鞏固權力，即便是這種不對外公開的內部報導機制，也遇到了難以提供坦率評估的困境，任何質疑黨的路線的內容都可能帶來風險。
這一變化造成的影響尚難以判斷，不過顯而易見的危險是：在缺乏自下而上的反饋、難以掌握全面訊息的情況下做出的決策，可能涉及方方面面，從對俄羅斯入侵烏克蘭的立場到應對新冠疫情的策略。
芝加哥大學教授、中國政治問題專家楊大利說，權力集於一身的領導人與外界隔絕：「他們實際上是生活在一層繭中：受到保護，但也被遮蔽在訊息之外。」
高度管控的「內部」消息
被稱為「內參」的這些報導，涉及在許多其他國家被視為主要新聞話題的事件：腐敗、罷工、輿論批評、生產事故。而在中國，這些事情對於公眾來說可能過於敏感。因為它們 「可能損害黨的聲譽」——正如2020年發表的一篇中國學術論文所說。
中國各地的報社、智庫和大學都有自己的內部通道，讓地方和省級官員獲得內參消息，承擔起監督工業污染、食品安全問題等一部分媒體的職責。而《新華社》和《人民日報》等少數官媒，則直接向中央提供內參，他們的內部報告曾讓官員落馬，推動政策改變，並開啟了消除貧困和浪費的政府運動。
中共高層，包括習近平本人一向很重視內參的作用。在習近平任福建省委書記期間在當地媒體工作、曾見到過習本人的前記者阿爾弗雷德・吳（Alfred Wu）對《美聯社》說，習近平當時與《新華社》和《人民日報》的記者都保持著聯繫，「他和記者們都很熟」。這些媒體的內參直通中央，能夠影響他的仕途。
執掌最高權力後，習近平將《新華社》置於自己的管控之下。理論上，《新華社》的最高主管上級是國務院總理。但後來《新華社》開始時不時地「忽視」總理李克強，吳和另一位不願具名的官媒記者稱，在一次內部會議上，李克強的不滿情緒溢於言表。
據同行透露，一位在內部頗有名氣的《新華社》記者現在無法撰寫內參。他的內參報導曾幫助扳倒了一家國企的高管，但他現在無法發表文章，因為「風險太大」。「以前他能夠寫揭露性報導，因為《新華社》有能力保護他」，他的同事說，「可現在他們說不能再報這些事了。」
「內參」不如網文
習近平治下政府對網路管控的加碼也使得內參「變味」。從前，內參是有價值的訊息渠道，而在訊息爆炸的網路時代，其參考價值大打折扣。網路的另一個「危脅」是，批評者在網路上互相聯絡、組織，挑戰國家權威。
為此，習近平政府當局加強了大數據分析，而內參則越來越多地採用網上訊息，一些報導甚至以摘錄社群網站的帖子為主。在網路本身被嚴格審查的情況下，這些內參傳遞給高層的訊息也可能會發生扭曲。
在同中國對外關係專家的私下交談中，《美聯社》記者發現，在烏克蘭戰爭和中俄關係問題上，他們中許多人的觀點不同於官方立場，一些學者擔心，這種意見的多元性並未被傳達至最高領導層。
一位不願具名的學者透露，一位專家在內參中建議中國外長王毅同烏克蘭外長通電話，一週後，當王毅的確與烏克蘭外長通話後，不少同行在群聊中向這位專家祝賀，有人提議這位專家建議習近平同澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話。「如果我這樣做，就沒法再寫內參了」，這位專家回覆道。
還有專家擔心中國與俄羅斯走得太近，而疏遠了與歐盟的關係。一位專家走出了大膽的一步：今（2022）年3月，在戰爭爆發後不久，國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉在網上發表文章，建議中國不能與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）綁在一起，需要盡快「切割」。
卡內基國際和平研究院的研究員趙通對《美聯社》分析指出，胡偉以個人名義發文，是因為認為自己的上級不會同意他在內參中發表這樣的觀點。而網路文章儘管遭到了審查，還是可能引起一些官員的注意。
「我懷疑當局壓根掌握不了某種觀點到底有多流行」，趙通說，「訊息泡泡的隔絕很嚴重」。胡偉的文章上線幾小時內就被超過10萬人點閱，之後，文章就被遮蔽了。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
我們想讓你知道的是
當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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