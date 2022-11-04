習近平打造一言堂，供黨內高層閱讀的「內參消息」也失去參考價值

文：德國之聲中文網（美聯社）

2019年底COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在武漢被發現之初，《新華社》湖北分社記者廖君寫了兩篇不同的文章。在供公眾閱讀的新聞中，強調這一疾病不會人傳人。但在另一篇「內部參考消息」中，基調則有所不同，警告北京當局武漢出現了一種危險的疾病。

在中國，「內部參考消息」是只供黨內高層幹部閱讀的，內容往往是被認為對普通民眾過於敏感的話題。它們由記者和學者撰寫，旨在為政府領導層提供決策所需的訊息，儘管內容也經過審查。

共十多位中國學者、商界人士和官媒記者對《美聯社》透露，隨著黨和國家領導人習近平不斷鞏固權力，即便是這種不對外公開的內部報導機制，也遇到了難以提供坦率評估的困境，任何質疑黨的路線的內容都可能帶來風險。

這一變化造成的影響尚難以判斷，不過顯而易見的危險是：在缺乏自下而上的反饋、難以掌握全面訊息的情況下做出的決策，可能涉及方方面面，從對俄羅斯入侵烏克蘭的立場到應對新冠疫情的策略。

芝加哥大學教授、中國政治問題專家楊大利說，權力集於一身的領導人與外界隔絕：「他們實際上是生活在一層繭中：受到保護，但也被遮蔽在訊息之外。」

高度管控的「內部」消息

被稱為「內參」的這些報導，涉及在許多其他國家被視為主要新聞話題的事件：腐敗、罷工、輿論批評、生產事故。而在中國，這些事情對於公眾來說可能過於敏感。因為它們 「可能損害黨的聲譽」——正如2020年發表的一篇中國學術論文所說。

中國各地的報社、智庫和大學都有自己的內部通道，讓地方和省級官員獲得內參消息，承擔起監督工業污染、食品安全問題等一部分媒體的職責。而《新華社》和《人民日報》等少數官媒，則直接向中央提供內參，他們的內部報告曾讓官員落馬，推動政策改變，並開啟了消除貧困和浪費的政府運動。

中共高層，包括習近平本人一向很重視內參的作用。在習近平任福建省委書記期間在當地媒體工作、曾見到過習本人的前記者阿爾弗雷德・吳（Alfred Wu）對《美聯社》說，習近平當時與《新華社》和《人民日報》的記者都保持著聯繫，「他和記者們都很熟」。這些媒體的內參直通中央，能夠影響他的仕途。

執掌最高權力後，習近平將《新華社》置於自己的管控之下。理論上，《新華社》的最高主管上級是國務院總理。但後來《新華社》開始時不時地「忽視」總理李克強，吳和另一位不願具名的官媒記者稱，在一次內部會議上，李克強的不滿情緒溢於言表。

據同行透露，一位在內部頗有名氣的《新華社》記者現在無法撰寫內參。他的內參報導曾幫助扳倒了一家國企的高管，但他現在無法發表文章，因為「風險太大」。「以前他能夠寫揭露性報導，因為《新華社》有能力保護他」，他的同事說，「可現在他們說不能再報這些事了。」

「內參」不如網文

習近平治下政府對網路管控的加碼也使得內參「變味」。從前，內參是有價值的訊息渠道，而在訊息爆炸的網路時代，其參考價值大打折扣。網路的另一個「危脅」是，批評者在網路上互相聯絡、組織，挑戰國家權威。

為此，習近平政府當局加強了大數據分析，而內參則越來越多地採用網上訊息，一些報導甚至以摘錄社群網站的帖子為主。在網路本身被嚴格審查的情況下，這些內參傳遞給高層的訊息也可能會發生扭曲。

在同中國對外關係專家的私下交談中，《美聯社》記者發現，在烏克蘭戰爭和中俄關係問題上，他們中許多人的觀點不同於官方立場，一些學者擔心，這種意見的多元性並未被傳達至最高領導層。

一位不願具名的學者透露，一位專家在內參中建議中國外長王毅同烏克蘭外長通電話，一週後，當王毅的確與烏克蘭外長通話後，不少同行在群聊中向這位專家祝賀，有人提議這位專家建議習近平同澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話。「如果我這樣做，就沒法再寫內參了」，這位專家回覆道。

還有專家擔心中國與俄羅斯走得太近，而疏遠了與歐盟的關係。一位專家走出了大膽的一步：今（2022）年3月，在戰爭爆發後不久，國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉在網上發表文章，建議中國不能與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）綁在一起，需要盡快「切割」。

卡內基國際和平研究院的研究員趙通對《美聯社》分析指出，胡偉以個人名義發文，是因為認為自己的上級不會同意他在內參中發表這樣的觀點。而網路文章儘管遭到了審查，還是可能引起一些官員的注意。

「我懷疑當局壓根掌握不了某種觀點到底有多流行」，趙通說，「訊息泡泡的隔絕很嚴重」。胡偉的文章上線幾小時內就被超過10萬人點閱，之後，文章就被遮蔽了。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航