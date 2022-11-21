防疫口罩不離身，出現紅斑、痘痘狂冒的「口罩臉」該怎麼辦？

文：謝銘峻醫師

前兩年，一場突然而來的COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，將不起眼的口罩推到了風口浪尖，大家紛紛表示，今年活著最重要，口罩成了每家每戶必不可少的物品。在疫情狀況仍然險峻的當下，前往密集人多場合，口罩仍然必須戴好。

但是，天氣炎熱，因為戴口罩滋生的臉部問題越來越多，許多的重視肌膚保養的朋友們都苦不堪言。今天就跟大家來分享關於「口罩臉」的那些事。

為什麼會發生「口罩臉」？

1、長期佩戴口罩，臉部皮膚處於潮熱狀態

長期佩戴口罩，臉部出汗出油增加，口罩內會越來越潮濕，臉部長期處於一個潮濕的環境，會造成皮膚過度水合，角質層浸漬受損；加上細菌的孳生，皮膚屏障就會出現問題。當皮膚屏障出現問題之後，臉部肌膚的各種發炎性疾病就會出現了。

本身就有痘痘（痤瘡）困擾的朋友，痘痘症狀會加重，原先不長痘的朋友，這個時候在下臉部也開始大面積爆痘。既往有臉部慢性發炎性皮膚病（例如脂漏性皮膚炎 、酒槽性皮膚炎、濕疹等）的朋友，這個時候病況又容易再復發。

2、長期佩戴口罩，口罩對臉部產生壓迫磨損

長時間佩戴口罩會對局部皮膚造成摩擦、壓迫，導致局部皮膚缺血，進而發生皮膚微創損傷，鼻樑、顴骨、耳部皮膚皮下組織比較薄弱，經常佩戴口罩所產生的局部摩擦，也容易造成這些部位的皮膚損傷。

3、化學因素導致「口罩臉」

很多人對於口罩的製作材料、金屬等有可能產生敏感不耐受的情況，於是會出現局部的紅斑、瘙癢，甚至水泡、潰爛等。如果使用的是不合格的劣質口罩，那麼對原本就容易過敏的臉可能會更加雪上加霜。近期流行的口罩香氛扣，內含香氛化學物質更值得思考是否安全。

發生「口罩臉」該如何處置？

對於需要長時間戴口罩的朋友，無論是否有口罩支架輔助通風，仍然建議每2－3小時前往空曠通風的環境取下口罩，給皮膚一個緩衝和休息的時間。

在佩戴口罩前在比較容易造成壓迫、摩擦的部位（最容易出現在臉部的骨性區域，比如顴骨、臉頰、耳後、鼻樑等處）預先塗抹一些保濕霜或凡士林，來減少口罩的摩擦，避免皮膚壓力性損傷，以保護這些部位。或者在這些部位墊一層柔軟的化妝棉／紗布，以減輕壓迫和摩擦。建議使用口罩支架來維持乾淨、通風、減少損傷。

如果出現了過敏性皮膚炎或接觸性皮膚炎，可以在醫生的指導下，冷敷同時配合口服抗組胺藥、外用糖皮質類固醇乳膏等藥物進行治療，出現繼發性感染時可能還需配合使用抗生素類藥物。

如果已經出現了臉部肌膚問題，應該遵循精簡護膚原則，做好保濕修護即可，主要選擇適合敏感肌使用的安全有效的口罩推薦產品。想要皮膚快點好轉起來，就盡量不要化妝，皮膚已經承受不起化妝和不安全卸妝的雙重傷害了。

此外，做好防曬、避光工作，對於存在皮膚損傷比較嚴重的皮膚炎朋友們，建議先選擇物理性防曬劑作為主要防曬方式，以減輕臉上皮膚的負擔。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航