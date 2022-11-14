《爽拿的時代》：民權逐漸成為一張執照，允許政府從事憲法所不容許的行為
我們想讓你知道的是
白人族群說：「我們工作辛苦，也曾遭到歧視，但是我們挺過來了，他們為什麼不行？」黑人反駁：「你們在我們之後才來這裡，然而自我們同為奴隸開始，你們的條件就優於我們，享有所有的特權。」這不是一個可以輕易提出又不致引發激動情緒的問題，其嚴重性使人不禁懷疑此一議題能夠允許學者深入到何等程度。
文：克里斯多弗・考德威爾（Christopher Caldwell）
平權運動與政治正確的起源
一九六○年中期的立法，促使法律平等成為美國人民生活的一部分。但是令這個國家感到驚訝的是，民權領袖與政府都認為光是法律之前人人平等仍不足以完成使命。
儘管表面上的要求都已達到，民權運動並未因此解散，而是繼續成長，成為遊說團體或是政治聯盟，尋求解決弗利曼所謂的「缺少工作、缺錢與缺少住屋」的問題。這是聯邦政府改善黑人生活任務的重中之重，然而其結果卻是幾乎在各方面都令人失望。想當然耳，因為這個國家從沒想過要從事範圍如此廣泛的計畫。
美國人民絕不是有意反對黑人族群的進步，但是他們都獲得政府的保證，法律上的種族主義色彩才是民權運動所要消除的最大阻礙。對於黑人在一九六四年之後的財富成長率，相較於二戰後二十年間的水準日趨減緩，美國人民或許會感到驚訝，然而這並不是美國史上第一次遭遇這樣的挫敗。
一九一四年，在〈解放黑奴宣言〉（Emancipation Proclamation）頒布的半個世紀之後，歷史學家查爾斯・比爾德（Charles Beard）不禁哀嘆，「不管是什麼原因，有色人種顯然都無法獲得經濟上的進展，以及他們的友人期望他們在宣言頒布後能夠達到的生活水準。」
現在依然如此。儘管沒有人會認為在種族隔離時代下長大的黑人，能夠趕上他們年輕時拒絕他們的機會，但是也預期他們會像之前的移民前輩一樣，受益於美國一般較高的教育水平而蓬勃發展。但是這樣的預期並未實現。艾倫・布魯姆（Allen Bloom）在其一九八七年的暢銷著作《美國心靈的封閉》（The Closing of the American Mind）中寫道，黑人「和他們的前輩一樣難以適應大學體系。」
一九六九年，布魯姆在紐約州北部的康乃爾大學擔任教授，在一個週末的夜晚，一批黑人激進分子手持步槍闖進校園，驚醒了布魯姆來過週末的雙親，這些激進分子向校方行政部門提出一堆要求，而校方不顧各學院的反對而完全妥協。布魯姆在第二年離開康乃爾，到多倫多大學任教。布魯姆認為，適應不良與激進主義是一體兩面。
「在康乃爾大學，」他寫道，「如今有大批學生明顯不合格也欠缺準備，因此校方無可避免地面臨一個抉擇：要不將他們全都當掉，要不就是不管他們學到什麼，都讓他們通過……有如浪潮般席捲各大學的黑人力量，則是提供了第三個選項。」
面對黑人生活難以改善的挫敗，白人也在找尋藉口。詹森一九六五年六月一個晚上在華盛頓的哈佛大學圖書館前發表的畢業典禮演講，可說是有關民權演說的經典之作：
你不能將一個甫從多年禁錮解放的人送上競賽的起跑線，然後告訴他，「你現在可以自由與其他人競爭了。」並且還相信自己這麼做是完全出於公平的精神。只是開啟機會之門並不夠，我們所有的人民都必須具有穿過這些大門的能力。
許多參與反隔離政策抗爭的人，都一心期待他們會受到被他們「解放」的人們熱烈歡迎，然而這些民權奠基者現在卻不是這麼肯定了。兩個月後，在詹森簽署選舉權法案的同時，洛杉磯黑人居住的瓦特區爆發種族暴動，造成數十人死亡，一千人受傷，以及數千人被捕。
詹森與南方支持民權的白人總喜歡自我吹噓在照顧黑人上有多大的功勞，有些像是十九世紀南方白人自誇「我們的」黑人比其他人在任何時候照顧得都好。然而現在他們的專業形象，以及經過調整的同情心都遭到嚴重損壞。這個國家的政治領袖也因此跌入至少半個世紀都不曾有過的驚愕之中。
為了尋求此一挫敗的原因，美國政治文化無處不受到影響，所有的角落都被種族化。沒有人能夠坐視社會的變動而不有所回應。每一個美國人都被徵召成為對抗種族主義戰爭的士兵。政府急於想聽取黑人社區「真正的」心聲，然而同時也熱切追求在民權運動中建立波特金式（Potemkin，意指虛有其表）的成就。詹森將其稱作這是「民權運動接下來更為深刻的階段。」
民權法案第七○六條允許政府強制執行「平權行動」：對於雇主或機構「意圖從事或正故意從事非法行為，」得命令僱用黑人或是「其他任何法院認為適當之公平救濟措施。」但是該條法律卻也開啟了讓美國所有企業面臨關於種族歧視的爭訟，不論其是否有意為之。
企業要避免受到政府的監視，最好是發揮自動自發的精神，先發制人——根據該法案的第七一八條規定建立符合政府要求的平權行動計畫。詹森在選舉權法案通過的那年夏天頒布第一一二四六號行政命令，要求員工至少有五十一人的企業，如果想爭取政府合約就必須設立平權行動計畫。
這套體系完全沒有所謂的種族中立。事實上，法官在解釋時完全明確地否定了種族中立的解決方案。美國的反種族政權就是以此種模式建立，它完全排除以無關種族主義的措施來對抗偏見，例如中立的公共服務、大學錄取與入職測驗等。
在格里格斯對杜克電力公司（Griggs v.Duke Power Co.）的訴訟案中（一九七一年），最高法院質問一家在北卡羅萊納州的電力公司是否可以對其員工進行性向測驗。根據民權法案第七篇（第七○三條）的規定是可以的，但是首席大法官沃倫・伯格（Warren Burger）與法院卻一致決定，如果這樣的測試對黑人不利，就不可以：「善意或是沒有種族歧視的意圖，並不能彌補本身就對少數種族不利的僱用措施或測試機制。」伯格寫道。
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。