《爽拿的時代》：民權逐漸成為一張執照，允許政府從事憲法所不容許的行為

文：克里斯多弗・考德威爾（Christopher Caldwell）

平權運動與政治正確的起源

一九六○年中期的立法，促使法律平等成為美國人民生活的一部分。但是令這個國家感到驚訝的是，民權領袖與政府都認為光是法律之前人人平等仍不足以完成使命。

儘管表面上的要求都已達到，民權運動並未因此解散，而是繼續成長，成為遊說團體或是政治聯盟，尋求解決弗利曼所謂的「缺少工作、缺錢與缺少住屋」的問題。這是聯邦政府改善黑人生活任務的重中之重，然而其結果卻是幾乎在各方面都令人失望。想當然耳，因為這個國家從沒想過要從事範圍如此廣泛的計畫。

美國人民絕不是有意反對黑人族群的進步，但是他們都獲得政府的保證，法律上的種族主義色彩才是民權運動所要消除的最大阻礙。對於黑人在一九六四年之後的財富成長率，相較於二戰後二十年間的水準日趨減緩，美國人民或許會感到驚訝，然而這並不是美國史上第一次遭遇這樣的挫敗。

一九一四年，在〈解放黑奴宣言〉（Emancipation Proclamation）頒布的半個世紀之後，歷史學家查爾斯・比爾德（Charles Beard）不禁哀嘆，「不管是什麼原因，有色人種顯然都無法獲得經濟上的進展，以及他們的友人期望他們在宣言頒布後能夠達到的生活水準。」

現在依然如此。儘管沒有人會認為在種族隔離時代下長大的黑人，能夠趕上他們年輕時拒絕他們的機會，但是也預期他們會像之前的移民前輩一樣，受益於美國一般較高的教育水平而蓬勃發展。但是這樣的預期並未實現。艾倫・布魯姆（Allen Bloom）在其一九八七年的暢銷著作《美國心靈的封閉》（The Closing of the American Mind）中寫道，黑人「和他們的前輩一樣難以適應大學體系。」

一九六九年，布魯姆在紐約州北部的康乃爾大學擔任教授，在一個週末的夜晚，一批黑人激進分子手持步槍闖進校園，驚醒了布魯姆來過週末的雙親，這些激進分子向校方行政部門提出一堆要求，而校方不顧各學院的反對而完全妥協。布魯姆在第二年離開康乃爾，到多倫多大學任教。布魯姆認為，適應不良與激進主義是一體兩面。

「在康乃爾大學，」他寫道，「如今有大批學生明顯不合格也欠缺準備，因此校方無可避免地面臨一個抉擇：要不將他們全都當掉，要不就是不管他們學到什麼，都讓他們通過……有如浪潮般席捲各大學的黑人力量，則是提供了第三個選項。」

面對黑人生活難以改善的挫敗，白人也在找尋藉口。詹森一九六五年六月一個晚上在華盛頓的哈佛大學圖書館前發表的畢業典禮演講，可說是有關民權演說的經典之作：

你不能將一個甫從多年禁錮解放的人送上競賽的起跑線，然後告訴他，「你現在可以自由與其他人競爭了。」並且還相信自己這麼做是完全出於公平的精神。只是開啟機會之門並不夠，我們所有的人民都必須具有穿過這些大門的能力。

許多參與反隔離政策抗爭的人，都一心期待他們會受到被他們「解放」的人們熱烈歡迎，然而這些民權奠基者現在卻不是這麼肯定了。兩個月後，在詹森簽署選舉權法案的同時，洛杉磯黑人居住的瓦特區爆發種族暴動，造成數十人死亡，一千人受傷，以及數千人被捕。

詹森與南方支持民權的白人總喜歡自我吹噓在照顧黑人上有多大的功勞，有些像是十九世紀南方白人自誇「我們的」黑人比其他人在任何時候照顧得都好。然而現在他們的專業形象，以及經過調整的同情心都遭到嚴重損壞。這個國家的政治領袖也因此跌入至少半個世紀都不曾有過的驚愕之中。

為了尋求此一挫敗的原因，美國政治文化無處不受到影響，所有的角落都被種族化。沒有人能夠坐視社會的變動而不有所回應。每一個美國人都被徵召成為對抗種族主義戰爭的士兵。政府急於想聽取黑人社區「真正的」心聲，然而同時也熱切追求在民權運動中建立波特金式（Potemkin，意指虛有其表）的成就。詹森將其稱作這是「民權運動接下來更為深刻的階段。」

民權法案第七○六條允許政府強制執行「平權行動」：對於雇主或機構「意圖從事或正故意從事非法行為，」得命令僱用黑人或是「其他任何法院認為適當之公平救濟措施。」但是該條法律卻也開啟了讓美國所有企業面臨關於種族歧視的爭訟，不論其是否有意為之。

企業要避免受到政府的監視，最好是發揮自動自發的精神，先發制人——根據該法案的第七一八條規定建立符合政府要求的平權行動計畫。詹森在選舉權法案通過的那年夏天頒布第一一二四六號行政命令，要求員工至少有五十一人的企業，如果想爭取政府合約就必須設立平權行動計畫。

這套體系完全沒有所謂的種族中立。事實上，法官在解釋時完全明確地否定了種族中立的解決方案。美國的反種族政權就是以此種模式建立，它完全排除以無關種族主義的措施來對抗偏見，例如中立的公共服務、大學錄取與入職測驗等。

在格里格斯對杜克電力公司（Griggs v.Duke Power Co.）的訴訟案中（一九七一年），最高法院質問一家在北卡羅萊納州的電力公司是否可以對其員工進行性向測驗。根據民權法案第七篇（第七○三條）的規定是可以的，但是首席大法官沃倫・伯格（Warren Burger）與法院卻一致決定，如果這樣的測試對黑人不利，就不可以：「善意或是沒有種族歧視的意圖，並不能彌補本身就對少數種族不利的僱用措施或測試機制。」伯格寫道。