《爽拿的時代》：若聲稱不公是來自種族歧視以外的原因，反而會被視為惡意的狡辯

文：克里斯多弗・考德威爾（Christopher Caldwell）

高科技與民權間的親密關係

「大學校園，不是工廠煙囪，未來將成為大都市的特色。」彼得・杜拉克在一九六八年時這樣預測。「大學生，不是無產階級，將成為政治的核心。」他說得沒錯。

在二十一世紀初造成社會劇變的兩大菁英計畫（多元化與數位化）都是在大學培育、引導與經營的。在它們之間有一種親密關係。電腦看來是許多偏執與不公問題的解決方案。電腦的演算看來是中立且不帶絲毫意識的。它們不會像駕著十八輪聯結車，揮舞旗幟的男子怒火沖天，也不會像占據堪薩斯學校董事會的家庭主婦充滿偏見。

因此，在邁入網際網路世界幾十年後，發現明日的網路空間世界開始變得和過去狹隘的世界一樣，實在令人沮喪。谷歌的徵人廣告提供給男性的高薪工作往往多過給女性的。當人們在電腦上搜尋普通的黑人姓氏或是歷史上的黑人兄弟會，通常都會彈出與緝捕相關的廣告。

一項用以評估受刑人重蹈法網可能性的軟體尤其令人憤慨。由科羅拉多州一家名叫北坡（Northpointe）的公司所開發，為佛羅里達州布勞沃德郡（Broward County）與其他地方廣為使用的一套軟體：矯正罪犯替代性制裁管理檔案（Correctional Offender management Profiling forAlternative Sanctions，COMPAS），主要是以其演算法來決定一名罪犯是否應該釋放、保釋，或者繼續監禁。

運用民間軟體從事這樣的工作其實已嚴重違憲。科技公司都拒絕透露其產品價值賴以依存的演算法，北坡也是如此。此套軟體使得受刑人無從得知，他是基於何種原因必須繼續受到嚴懲或是寬大處理。不過此一問題所牽涉的不是在於北坡的智慧財產權或是透明度，而是在於該軟體所造成的結果。COMPAS的演算法會得出黑人受刑人比白人更可能再次觸法的結果。

這就是問題。任何一套評估受刑人再犯可能性的系統都會得出相同失衡的結果。但是保持中立應是不容動搖的原則。衛報的一篇報導就指責COMPAS的操作令人「震驚」、「駭人聽聞」與「邪惡」。

這讓我們再度回想起艾倫・大衛・弗利曼如何區分「加害者」對民權的看法（只尋求杜絕偏見，若是無法證明存在偏見就不再理睬）與「受害者」對民權的看法（認定一定有偏見存在，尋求杜絕與之相關的不公）。加害者的方式是一絲不苟且緩慢，受害者則是戲劇化與具有破壞性。

過去半個世紀以來，受害者的觀點一直受到法庭引用，而且作為刑事與民事懲戒的依據。久而久之，人們就失去了辨識不公與種族歧視間區別的能力。在幾乎所有有關COMPAS爭議的報導中，這兩個名詞已成為同義詞。的確，如果聲稱不公是來自種族歧視以外的原因，反而會被視為一種惡意的狡辯。

儘管這兩種觀點間的反差其來有自，但是電腦使其更為明顯。要排除根深柢固的偏見確實有其難處，例如一位旅店老闆或是人事經理會宣稱他「不喜歡這位少數族裔的顧客或是應徵人的長相。」但是北坡的軟體並沒有這樣的問題，它甚至不知道它所評估的受刑人種族為何。

這套軟體是根據一百三十七項變數來進行評估，包括財務狀況、就業情形、犯罪紀錄，以及與個人態度、信仰相關的問題。不過很顯然地，其中一些變數，或者該說是很多的變數，都與種族有關。

要獲得較少「偏見」的結果（換句話說，就是一個較能符合後民權法案政策目標的結果）需要在輸入的數據中加入「未知」的事實。這在現實世界中已有先例：有一些大學入學委員容許申請者不必繳交大學入學考試委員會的測驗成績，此舉可能是為讓校方擁有更大的酌量權，或者可能是為避免拉高學生的平均成績。

有專家在期刊《新共和》為文提出修正COMPAS的方法：「加強輸入此一人工智慧系統資料的多樣化，尤其是與邊緣化族群相關的，例如男人洗碗的照片，或是兩名女子結婚之類的。」這裡所謂的「強化輸入的多樣化」其實就是過去提供選擇性事實的委婉用語。這在現實世界中也有先例：時至二○一六年，美國除了少數幾州之外，曾做過變性手術的人都可以要求當地主管機構更改其出生證明的性別登記。

改革者陷入了在道德與邏輯之間難以取捨的困境。就一方面來說，只看過去是不公平的。「有鑑於有許多資料無可避免地都是來自過去，」英國一位科學作家寫道，「演算法的邏輯也被灌入許多偏見、錯誤與不公。」然而就另一方面來看，過去正是科學資料的來源——科學之所以為科學的依據。

對於一位以科技理性自許的菁英而言，就和高科技是商業信條一樣，多元性就是道德信條。道德倫理與商業是一枚銅板的兩面。二○一五年春天，高科技顧問戴夫・戈德柏格（Dave Goldberg）猝死，享年四十七歲。紐約時報報導「即使是陌生人也對他的去世感到震驚，不僅是因為他的英年早逝，同時也因為他是雙事業婚姻新哲學最鮮活的代表人物。」看來女性主義不僅讓人克服了性別歧視，同時也戰勝死亡。

多元性在頂尖大學最為發達，與此同時，數以百計的創業家利用在這裡開發出來的電腦演算法與進行籌資，創造出上億美元的財富。不久之後，聲望沒這麼高的大學也開始有樣學樣。