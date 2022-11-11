《誰的博物館？》：毛利族風乾頭顱——我們不能容許博物館繼續當墓園

文：艾莉絲・普洛特（Alice Procter）

13. 毛利族風乾頭顱 Mokomokai（節錄）

一名男子端坐等著拍照。在他身後，固定在牆上的，是三十四顆斷頭。

那些斷頭稱為「Toi moko」或「mokomokai」，是經過木乃伊處理的毛利人頭顱。那名男子雙腳交叉，一隻手插在口袋裡，另一隻手拿著一根毛利巴圖（patu，一種扁匙狀的兵器）。他看起來很放鬆，一位完美的維多利亞紳士。他的名字是霍雷肖・羅伯利（Horatio Robley），是一位英國陸軍軍官、藝術家和典藏家。他牆上那些頭顱的身分至今不詳，它們的故事淪為一種怪誕奇觀。它們是怎麼去到那裡？

Photo Credit: Henry Stevens Public Domain 霍雷肖 · 戈登 · 羅布利與他的Mokompkai頭顱珍藏品。

在這一章，我們將討論博物館裡的人體遺骸。我選擇以毛利族風乾頭顱為例而非其他族群的祖先遺體，並無意貶低這些族群的經驗或普及這種經驗，而是想挑選一個特定故事，並觀察將毛利族風乾頭顱歸還給紐西蘭奧特亞羅瓦（Aotearoa）社群（iwi）的協調工作進行得如何。

首先要講明，我個人並不贊同在博物館內陳列人體遺骸，因為我從未看過那些遺骸以尊重死者所屬群體的喪葬習俗做處置。不同文化對祖先的展示方式各有不同，我當然不認為，所有的喪葬習俗都該搞得神神祕祕，隱而不顯。但問題是，將遺體從墳墓中挖掘出來陳 列在展廳裡，而且通常是與原本安息之所相隔遙遠的展廳，供訪客參觀，這並非常見的墓葬禮儀。

強調擁有、控制和體驗的文化典藏

不過，觀看毛利族風乾頭顱並非總是暴力行為。毛利族風乾頭顱是毛利人喪葬傳統的一部分，是由死者家族私下保存與敬拜，或是用敵人的頭顱製作而成，當成戰利品展示出來，做為力量的象徵。無論在何種情況下，它們的陳列都得恪遵儀禮規範：有資料指出，敵人的風乾頭顱應在戰爭結束後交換，做為和解的標誌。它是一項受人崇敬的習俗，如「tapu」（神聖的、精神性的或禁制的）一樣受到保護。

非毛利人取得風乾頭顱，留有紀錄的第一起案例，是來自庫克船長的第一次太平洋航行。1770年1月20日，班克斯描述一位毛利人帶來：

四顆還留有血肉毛髮的人頭，要我當成戰利品保存，性質有點類似歐洲人抵達之前的北美人頭皮；不過他告訴我們，腦子已經取出，也許腦子在這裡是某種佳餚。頭顱上的血肉相當柔軟，但經過某種保存處理，不會發出任何臭味。

根據庫克的日記，班克斯買了其中一顆頭顱，但那顆頭顱的去向並無記載。自那之後，將風乾頭顱賣給歐洲人的交易持續開放，直到新南威爾斯總督拉夫・達林（Ralph Darling）在1830年代下令禁止，希望藉此平息因這類交易所導致的殺戮。對刺青皮膚、遺體和頭骨的大量需求，助長了新紐西蘭的暴力，而風乾頭顱的價值也從親密轉變成商業。非毛利人很樂意用高價值的工具武器，最主要是毛瑟槍，來交換風乾頭顱。

由於社群通常（可理解）不願販賣家族和領袖的風乾頭顱，於是發展出一種新趨勢：毛利人開始在囚犯和俘奴死前幫他們刺上與毛利文化無關的圖案，殺害之後將他們的頭顱拿去賣。在1830年代前的這段時期，為家族製作的風乾頭顱數量有所減少，主要就是擔心它們會被偷去賣。

「Tāmoko」是毛利人的紋面藝術，從過去到現在一直是標誌人生各階段的重要儀禮，而風乾頭顱的傳統有部分就是為了保留死者的刺青。這類刺青從一開始就令太平洋的歐洲人深感著迷：那是刻刺在皮膚上的差異記號，藏不了也洗不掉，是阻止當地人融入英國殖民文化的有形障礙。希尼・帕金森為約翰・班克斯製作的繪圖裡（參見頁96），就有好幾張紋面毛利人的肖像。完整且複雜的紋面圖案表示被刺青者的階級地位很高——但他們大多無名無姓，只被稱為「來自紐西蘭的人頭」。

根據帕金森和後來其他藝術家的繪圖製作而成的版畫，在歐洲廣為流傳，雖然刺青在英國並非無人知曉，但是擁有驚人紋面的毛利人形象，倒是完美契合「啟蒙運動」的世界觀。刺青是刻入皮膚的記號，給人暴力之感，更重要的是，它在歐洲帶有犯罪和殘暴的文化意涵。它正好強化了南太平洋是混沌陌生之地的信念。毛利紋面與風乾頭顱的歷史，就是毛利文化與歐洲恐懼和執迷的碰撞史。

圖像不錯，但無法適切傳達出刺青的過程：紋面不會留下平滑的皮膚，它不像墨針刺青，它是用名為uhi（一種鑿子）的骨製工具在皮膚上雕出凹槽。塑造麥伊形象（參見第七章）與班克斯典藏的那種文化，那種強調擁有、控制和體驗的文化，要求有形的實體標本。

該如何方式對待遺體？

無法估計1770到1830年代之間賣出多少數量的風乾頭顱，也沒有管道可知道在達林總督下禁令之後還有多少數量祕密賣出。羅伯利在1890年代列出博物館典藏中他所知道的八十九件風乾頭顱，主要分布於歐洲與北美各地。這不包括照片中他自己典藏的三十四件，而且勢必有更多數量落入私人手中，或是毀壞佚失。紐西蘭國家博物館（Te Papa Tongarewa）估計，有多達六百件koiwi tangata（毛利人遺體殘骸，包括風乾頭顱）依然為機構和私人典藏所持有。

羅伯利將他的典藏視為一種檔案，認為風乾頭顱的交易是暴力與破壞，因為它導致毛利社群中紋面的數量下降。他認為，紋面的歷史很快就「只能根據前人的評論和風乾頭顱的標本典藏」來書寫。這是從一種不可思議的客觀角度在觀察一個活文化，而且把責難的對象放在參與這類貿易的毛利人身上，而非助長這類貿易的典藏家。他們將帕金森、羅伯利與其他人製作的紋面毛利人影像擺在這個脈絡裡，繪製出一個客觀化的歷史：亟欲記錄不同與陌異的事物，並將這種衝動轉化成一種強迫症，想要取得並展示殖民對象的身體。展示就是控制，這些影像就是人們想要擁有風乾頭顱的幫兇之一。