有請AI來幫忙，屏東打火英雄救災更給力

屏東縣消防局的願景，是利用AI及IoT裝置，建立一整套智慧消防派遣系統：從民眾報案、到派遣、車輛救災、火場人員管制、火場人員動態等，每一個環節都借重科技的力量，提升救災效率。不過，這樣的創新想法，並沒有前例可循，若按照以往公務機關的招標方式來推動，恐怕很難達成。

數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓屏東縣消防局的願景有了實現的契機。

導入AI輔助判讀，建立智慧消防派遣系統

審視屏東縣消防局的需求後，數位發展部數位產業立即媒合國內新創團隊，先從119語音報案的AI辨識系統做起，大幅縮短報案處理時間，跨出了成功的第一步。屏東縣消防局因而更有信心，再度參與此項計畫，出題與新創合作，借重其AR/VR沈浸式互動內容的專業，結合AI技術，開發出「動作軌跡偵測分析」解決方案。

「動作偵測一直是消防員的痛點，進火場時以為可仰賴影像，卻經常因為濃煙看不見、或影像檔案太大，傳不出來，影響現場調度。」屏東縣消防局說，消防員的救災動作，往往有固定軌跡，如果能夠建立這樣的動作軌跡資料庫，對於判斷火場內部狀況很有幫助，爭取搶救時機。

透過人才媒合計畫穿針引線，救災創意付諸實現

「我們很感謝AIGO計畫，協助評估我們的願景是否可行，還幫忙媒合優秀人才解題。」屏東縣府說，推動這套智慧消防系統，不需額外經費，只要提出想法、投入行政資源，就有了起點；持續往下走，全方位的救災系統很有機會實現。

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