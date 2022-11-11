《無住之島》：買不起、租不好、住不到，蔡政府「市場面」住宅政策全然失敗

文：廖庭輝（筆名：洛書）

「打房問題不存在」的蔡政府

馬政府時期採取了許多打房政策，法規方面的措施有實價登錄、房地合一稅，金融方面的措施有央行的選擇性信用管制，央行從二○一○年至二○一四年共有四波選擇性信用管制，主要以限制購屋的貸款成數為主。因此二○一五年後，台灣的房價漲勢已逐漸趨緩，進入盤整。

然而蔡英文團隊從二○一五年底競選總統時就表示「打房問題不存在」，不只是迴避高房價問題，甚至認定高房價是不需要處理的問題。回顧蔡政府的施政結果，可以說蔡政府十分迴避高房價議題，不僅未堅持上台時所承諾的持有稅制改革，甚至反而逐步去除限制高房價的政策措施。在馬政府時期，民進黨作為在野黨與住宅團體聯手推動的許多改革，在蔡英文執政後卻停滯下來，甚至倒退，導致二○二○年後台灣房價飆漲時，蔡政府根本束手無策，而且未見亡羊補牢。

至於租屋困境，蔡政府採取的是「培力產業」以「擴大市場」的策略，但因為沒有改革持有稅制，對持有多屋者祭出囤房稅、空屋稅，所以幾乎沒有成效，可說是完全失敗。因為房價居高不下，造成租屋需求上升，然而租屋政策並未有效增加租屋供給，使得租屋市場成為房東說了算的「賣方市場」。所以租屋市場依舊是不透明的黑市狀態，而且房東與租客權力不對等，政府考量在上述情況下又進行改革，可能促使房東抬價或是乾脆收回租屋，產生市場閉鎖效應，因此時至今日租屋市場的改革沒有進展。

相對於幾乎全面失敗的「市場面」住宅政策，蔡政府較為積極推動的是「補貼面」的住宅政策（社會住宅、包租代管、租金補貼），也的確透過數次修法與立法開拓了興辦社會住宅的制度管道，但未來發展仍待觀察；而包租代管與租金補貼的成效需仰賴租屋市場的改善，租屋黑市不改善的情況下，即便有補貼，房客也不敢申請，雖然內政部一再強調「房客申請租金補貼無須取得房東同意」，但申請租金補貼將使房東的出租事實曝光，可能造成房東的稅負增加，使得房東與房客處在對立的狀態，而房東若把申請租金補貼的房客趕走或是漲租，也無須取得內政部同意，房客其實是孤立無援。

（中略）

房市的狂歡與飆漲：「買不起」的檢討

因此就「買不起」的面向上，二○二一年之前蔡政府沒有採取任何健全購屋市場或抑制高房價的措施，而是假設「房價已經不會漲」，同時希望剛性需求慢慢降低。矛盾的是，在此前提之下，竟然大幅放款資金進入房地產的限制，直到疫情爆發時的二○二○年上半年，依然維持放寬措施，以試圖「挽救經濟」。

政府展現的「利多」態度，對房市無疑是一記強心針，但房地產市場的熱度飆升遠出乎政府的預期。住宅建照的核發數從二○一六年的七萬九千、二○一九年的十四萬八千，上升到二○二一年的十七萬，創下二十六年以來的新高，顯示建商信心十足。

若從市場交易來看，二○一九年六月至二○二一年六月這兩年間，不動產經紀業（房仲業）家數成長了百分之十五，受雇之不動產經紀人數量成長百分之十二、營業員成長百分之十九，均創下自二○○七年一月資料統計以來新高，不動產經紀業銷售額也逐年升高，至二○二一年首次突破千億元。房產買賣移轉棟數從二○一六年的二十四萬五千多棟，逐年攀升至二○二一年的三十四萬八千餘棟，創下二○一三年後的新高。這些數據反映了房市的熱絡程度。

但與此同時住宅面積越蓋越小，民眾房貸負擔越來越大。七年來新完工住宅面積平均從五十七坪減至四十五坪，個人房貸平均金額則從二○一六年的三百六十八萬、二○一九年的四百一十三萬，上升到二○二一年的四百六十二萬。在高房價壓力下，利率降低並沒有減輕民眾負擔，若以二十年期本息平均攤還試算上述房貸金額，在二○一六年時房貸利率百分之一．六五，本息每月攤還一萬八千零六十二元；到了二○二一年利率百分之一．三五，本息每月攤升高到兩萬一千八百八十一元。

二○一六年至二○一九年期間，房價指數仍相對穩定，根據內政部以實價登錄計算的全國住宅指數，二○一六年至二○一九年這四年間，全國指數約上漲百分之四．八五，但在二○二○年至二○二一年的短短兩年間，全國指數約上漲百分之十二．二四。

市場面政策推動全然失敗

內政部曾在二○二○年五月表示「就目前政策作為而言，房地合一稅與央行持續對豪宅貸款的信用管制，對房市炒作可以產生持續性的防制效果。」但實際上房地合一稅並沒有對這波房價飆漲產生抑制作用，二○一九年房地合一稅課徵了八十一億一千萬元，二○二一年則翻三倍來到三百二十二億四千萬，「政府打炒作」變成「炒房有賺給政府吃紅」。

而且由於沒有改革持有稅，囤房族持有房產不構成壓力，就能等待好時機再出售大賺一筆。在房地合一稅的課徵件數之中可看出其中端倪，房地合一稅針對持有未滿兩年就出售的案件課徵重稅，所以投資客只要撐過兩年就能避開房地合一稅的打擊，數據顯示持有「兩年以上，未滿十年」的佔比從二○一八年的百分之十七，上升到二○二○年的百分之四十一。只改革交易稅而未改革持有稅，僅僅是讓投資客拉長持有物件的時間，實際上沒有遏止炒作。

此外，僅存的豪宅貸款信用管制也毫無作用，二○一七年王泓仁、陳南光、林姿妤於《中央銀行季刊》發表的〈房貸成數（LTV）對台灣房地產價格與授信之影響〉一文，分析二○一○年至二○一二年的選擇性信用管制，指出雙北地區限貸可間接發揮抑制房價的功能，但針對高價住宅的限貸與房價之間不具統計顯著性。