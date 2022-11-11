《無住之島》：買不起、租不好、住不到，蔡政府「市場面」住宅政策全然失敗
我們想讓你知道的是
本書藉由回顧臺灣三十年的住宅運動，帶領讀者展開一段「何謂住宅、何謂家」的思索歷程，一步步回顧臺灣高房價的歷史成因，分析各種買房迷思背後的人為與制度因素，同時試圖解開住房商品化的困境。
文：廖庭輝（筆名：洛書）
「打房問題不存在」的蔡政府
馬政府時期採取了許多打房政策，法規方面的措施有實價登錄、房地合一稅，金融方面的措施有央行的選擇性信用管制，央行從二○一○年至二○一四年共有四波選擇性信用管制，主要以限制購屋的貸款成數為主。因此二○一五年後，台灣的房價漲勢已逐漸趨緩，進入盤整。
然而蔡英文團隊從二○一五年底競選總統時就表示「打房問題不存在」，不只是迴避高房價問題，甚至認定高房價是不需要處理的問題。回顧蔡政府的施政結果，可以說蔡政府十分迴避高房價議題，不僅未堅持上台時所承諾的持有稅制改革，甚至反而逐步去除限制高房價的政策措施。在馬政府時期，民進黨作為在野黨與住宅團體聯手推動的許多改革，在蔡英文執政後卻停滯下來，甚至倒退，導致二○二○年後台灣房價飆漲時，蔡政府根本束手無策，而且未見亡羊補牢。
至於租屋困境，蔡政府採取的是「培力產業」以「擴大市場」的策略，但因為沒有改革持有稅制，對持有多屋者祭出囤房稅、空屋稅，所以幾乎沒有成效，可說是完全失敗。因為房價居高不下，造成租屋需求上升，然而租屋政策並未有效增加租屋供給，使得租屋市場成為房東說了算的「賣方市場」。所以租屋市場依舊是不透明的黑市狀態，而且房東與租客權力不對等，政府考量在上述情況下又進行改革，可能促使房東抬價或是乾脆收回租屋，產生市場閉鎖效應，因此時至今日租屋市場的改革沒有進展。
相對於幾乎全面失敗的「市場面」住宅政策，蔡政府較為積極推動的是「補貼面」的住宅政策（社會住宅、包租代管、租金補貼），也的確透過數次修法與立法開拓了興辦社會住宅的制度管道，但未來發展仍待觀察；而包租代管與租金補貼的成效需仰賴租屋市場的改善，租屋黑市不改善的情況下，即便有補貼，房客也不敢申請，雖然內政部一再強調「房客申請租金補貼無須取得房東同意」，但申請租金補貼將使房東的出租事實曝光，可能造成房東的稅負增加，使得房東與房客處在對立的狀態，而房東若把申請租金補貼的房客趕走或是漲租，也無須取得內政部同意，房客其實是孤立無援。
（中略）
房市的狂歡與飆漲：「買不起」的檢討
因此就「買不起」的面向上，二○二一年之前蔡政府沒有採取任何健全購屋市場或抑制高房價的措施，而是假設「房價已經不會漲」，同時希望剛性需求慢慢降低。矛盾的是，在此前提之下，竟然大幅放款資金進入房地產的限制，直到疫情爆發時的二○二○年上半年，依然維持放寬措施，以試圖「挽救經濟」。
政府展現的「利多」態度，對房市無疑是一記強心針，但房地產市場的熱度飆升遠出乎政府的預期。住宅建照的核發數從二○一六年的七萬九千、二○一九年的十四萬八千，上升到二○二一年的十七萬，創下二十六年以來的新高，顯示建商信心十足。
若從市場交易來看，二○一九年六月至二○二一年六月這兩年間，不動產經紀業（房仲業）家數成長了百分之十五，受雇之不動產經紀人數量成長百分之十二、營業員成長百分之十九，均創下自二○○七年一月資料統計以來新高，不動產經紀業銷售額也逐年升高，至二○二一年首次突破千億元。房產買賣移轉棟數從二○一六年的二十四萬五千多棟，逐年攀升至二○二一年的三十四萬八千餘棟，創下二○一三年後的新高。這些數據反映了房市的熱絡程度。
但與此同時住宅面積越蓋越小，民眾房貸負擔越來越大。七年來新完工住宅面積平均從五十七坪減至四十五坪，個人房貸平均金額則從二○一六年的三百六十八萬、二○一九年的四百一十三萬，上升到二○二一年的四百六十二萬。在高房價壓力下，利率降低並沒有減輕民眾負擔，若以二十年期本息平均攤還試算上述房貸金額，在二○一六年時房貸利率百分之一．六五，本息每月攤還一萬八千零六十二元；到了二○二一年利率百分之一．三五，本息每月攤升高到兩萬一千八百八十一元。
二○一六年至二○一九年期間，房價指數仍相對穩定，根據內政部以實價登錄計算的全國住宅指數，二○一六年至二○一九年這四年間，全國指數約上漲百分之四．八五，但在二○二○年至二○二一年的短短兩年間，全國指數約上漲百分之十二．二四。
市場面政策推動全然失敗
內政部曾在二○二○年五月表示「就目前政策作為而言，房地合一稅與央行持續對豪宅貸款的信用管制，對房市炒作可以產生持續性的防制效果。」但實際上房地合一稅並沒有對這波房價飆漲產生抑制作用，二○一九年房地合一稅課徵了八十一億一千萬元，二○二一年則翻三倍來到三百二十二億四千萬，「政府打炒作」變成「炒房有賺給政府吃紅」。
而且由於沒有改革持有稅，囤房族持有房產不構成壓力，就能等待好時機再出售大賺一筆。在房地合一稅的課徵件數之中可看出其中端倪，房地合一稅針對持有未滿兩年就出售的案件課徵重稅，所以投資客只要撐過兩年就能避開房地合一稅的打擊，數據顯示持有「兩年以上，未滿十年」的佔比從二○一八年的百分之十七，上升到二○二○年的百分之四十一。只改革交易稅而未改革持有稅，僅僅是讓投資客拉長持有物件的時間，實際上沒有遏止炒作。
此外，僅存的豪宅貸款信用管制也毫無作用，二○一七年王泓仁、陳南光、林姿妤於《中央銀行季刊》發表的〈房貸成數（LTV）對台灣房地產價格與授信之影響〉一文，分析二○一○年至二○一二年的選擇性信用管制，指出雙北地區限貸可間接發揮抑制房價的功能，但針對高價住宅的限貸與房價之間不具統計顯著性。
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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