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    在我的旁遮普鄉村粉紅浪漫房間裡，難以想像曾經上演過什麼齷齪的畫面？

    在我的旁遮普鄉村粉紅浪漫房間裡，難以想像曾經上演過什麼齷齪的畫面？
    巴基斯坦有75%的國土都是農地，座落其中的眾多農村，藏有許多不為人知、驚世駭俗的故事｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

    我們想讓你知道的是

    如今，眼睜睜看著「證物被撈出來，拉納家幾個女兒們，都是一副真相已經水落石出的不屑一顧；她們忿忿上樓，幾個姊妹們繼續議論紛紛、交換關於史美拉與古杜有染的情報。而我，活在自己的外星語世界，難以想像在我自以為專屬的粉紅、浪漫、長媳房裡，曾經上演過什麼齷齪的畫面？

    羅喜雅，是拉納這個家庭的新聘女傭，同住在來不及村的不知哪個方位，已有四、五個孩子。巧克力臉龐，身型很有朱自清筆下的那個父親背影之女版樣貌：體型雖似笨重、顢頇，但在必要時，手腳倒也是可以俐落地骨碌碌。

    不管喜或哀，羅喜雅總是露出白牙、咧嘴開得像一朵燦陽向日葵，很像小說中那種從身型到個性都具有天生喜感的人物類型。

    當十五、六歲的小女傭喜奴，啪啪啪，拖鞋聲響震天，從拉納屋宇二樓溜下來直接鑽進二媳房時，我正坐在緊貼浴室的長沙發上，低頭躬身、埋首筆電，搜尋關於幻聽與幻視的各種網路資訊。看到喜奴下樓來，整個黃昏都形隻影單在自己世界的我，目光不免隨著喜奴飄動；卻赫然發現，喜奴正在不過幾個小時前的白日裡、大家面面相覷說著鑰匙不見了的那個衣櫃前，翻找東西。

    我怒氣頓起，全身顫抖，立馬從客廳移步到二媳房內，站在喜奴面前、瞪大眼睛問她：「是誰給妳鑰匙的？」

    毫不意外，是這個家庭的真正女主：布席拉。

    「那為什麼白天裡她卻說著鑰匙不見了呢？」我問。

    喜奴能說什麼？她只是聳聳肩、抿起嘴，無辜的表情與眼神說著：我也只是寄人籬下，我能說什麼？

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