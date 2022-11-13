在我的旁遮普鄉村粉紅浪漫房間裡，難以想像曾經上演過什麼齷齪的畫面？
我們想讓你知道的是
如今，眼睜睜看著「證物被撈出來，拉納家幾個女兒們，都是一副真相已經水落石出的不屑一顧；她們忿忿上樓，幾個姊妹們繼續議論紛紛、交換關於史美拉與古杜有染的情報。而我，活在自己的外星語世界，難以想像在我自以為專屬的粉紅、浪漫、長媳房裡，曾經上演過什麼齷齪的畫面？
羅喜雅，是拉納這個家庭的新聘女傭，同住在來不及村的不知哪個方位，已有四、五個孩子。巧克力臉龐，身型很有朱自清筆下的那個父親背影之女版樣貌：體型雖似笨重、顢頇，但在必要時，手腳倒也是可以俐落地骨碌碌。
不管喜或哀，羅喜雅總是露出白牙、咧嘴開得像一朵燦陽向日葵，很像小說中那種從身型到個性都具有天生喜感的人物類型。
當十五、六歲的小女傭喜奴，啪啪啪，拖鞋聲響震天，從拉納屋宇二樓溜下來直接鑽進二媳房時，我正坐在緊貼浴室的長沙發上，低頭躬身、埋首筆電，搜尋關於幻聽與幻視的各種網路資訊。看到喜奴下樓來，整個黃昏都形隻影單在自己世界的我，目光不免隨著喜奴飄動；卻赫然發現，喜奴正在不過幾個小時前的白日裡、大家面面相覷說著鑰匙不見了的那個衣櫃前，翻找東西。
我怒氣頓起，全身顫抖，立馬從客廳移步到二媳房內，站在喜奴面前、瞪大眼睛問她：「是誰給妳鑰匙的？」
毫不意外，是這個家庭的真正女主：布席拉。
「那為什麼白天裡她卻說著鑰匙不見了呢？」我問。
喜奴能說什麼？她只是聳聳肩、抿起嘴，無辜的表情與眼神說著：我也只是寄人籬下，我能說什麼？
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開發超音波可視化動態影像，讓AI醫療醫學邁進一大步
我們想讓你知道的是
你做過超音波檢查嗎？那些花花綠綠的影像是否讓人毫無頭緒？為了解決超音波影像判讀及醫病溝通的問題，雙和醫院攜手新創團隊，以AI模仿醫生判讀肺部超音波影像，讓外行人也能看懂，不僅促進病患理解，更縮短新進醫生的學習曲線。
超音波檢查是常見的醫療輔助工具，一般病人通常只會拿到靜態的超音波片子，不過在醫生操作超音波掃瞄的當下，螢幕出現的並非靜態圖像，而是活生生的動態呈現。
因此，若能保存原汁原味的超音波動態影像，並加上分析註解，將有利醫學研發突破，縮短醫生學習曲線。另一方面，也能手把手傳承醫學經驗，讓新進醫師學習資深醫生精準判讀超音波影像和智慧。而對病人來說，也能夠看懂超音波影像，進一步理解自身病灶所在，不再一頭霧水。
AI能模仿醫生判讀，還能顯示病灶熱區
為了解決這些問題，雙和醫院決定借重AI科技力量，透過 AIGO 平台出題，期許臨床影像學獲得重大進展。他提出需求給解題方，如何讓AI模仿經驗豐富的醫生，對肺部超音波做出精準判斷，且必須指出熱區即病灶所在？
此次解題團隊為美索研發，成員皆具備醫學背景相當具有經驗。在多次緊密溝通合作下與雙和醫院攜手開發出AI模型，讓醫生在掃瞄肺部時，系統就能直接提示哪些區域是肺炎的高風險區，輔助年輕醫師進行精確診斷。 更便利的是，這套AI輔助模型方便可攜，在醫院以外的場域也能使用，例如長照中心等機構，更符合台灣進入超高齡社會的醫療照護需求。
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