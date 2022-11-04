專訪陳時中：選舉是很殘酷的，我想在台北市政府8萬員工間重建信任和合作的組織文化
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陳時中表示，他第一個想要做，是要打造一個有信任感的團隊。他認為是最重要的，因為他一個人做很多事，比不上8萬人一起做一些事，如果大家心裡都準備做一點事情，這就很重要。
採訪：楊士範｜文字整理：李秉芳
台北市長選舉倒數一個月，相較於其他縣市，藍綠白「三角督」互相攻防下顯得特別熱鬧且選情膠著；民進黨籍的候選人陳時中，從連續兩年每天出現在防疫記者會上的指揮官，變成台北市候選人；從來沒有投入過選舉的他，對參選後的身份轉變，有什麼心情和感受？他對於要如何重新改造台北市政府的領導體系，又有什麼信念？
行程滿滿的陳時中在幕僚陪同下來到馬力歐陪你喝一杯的錄音室，聲音略帶沙啞的他沒有穿選戰中出席活動最常見的全套西裝，而是依然穿著「指揮官」時期常穿的白色襯衫，幕僚透露是因為要配合節目較為輕鬆的調性。訪談中他國台語交雜的細數自己的政見內容；雖然他沒有黃珊珊的實務市政經驗，也沒有蔣萬安作為台北市地方民代實際和選民接觸的經驗，對他來說，這一切似乎都是新的體驗，不過陳時中對自己的政務官領導經驗頗具信心。他表示，就像過去5年在衛福部以及指揮中心所做的，他要重建一個讓台北市8萬名公務員充分信任的文化。
陳時中訪談完整Podcast：
問：為什麼會有參選台北市長的念頭？怎麼看現在的台北？
答（陳時中）：我也算是老台北了，我一輩子都在台北長大。要形容的話，我覺得台北市有應該是有潛力，但是帶有一點徬徨的年輕人。
我們知道，台灣的GDP（平均每人）要超過3萬6000美元了。這麼好的基礎情況、條件，可是台北這幾年好像沒有特別整備。除了一些例行性的事，市政府這三四年間好像對創新事物停頓下來，不管是都更，或以前有淨零排碳，都曾被很熱烈的討論過，這幾年突然靜下來。有人說是因為疫情，不過我們也看到很多企業都利用疫情時間做積極整備，雖然不太方便，但是準備因應，經濟復甦時就可以及早做，但台北市這方面的準備看起來相對比較少。
現在的市府整體有點像是領導崩盤的情況，我覺得太可惜了；以前我在擔任台北市牙醫師公會理事長跟市府也有不少往來，員工算是蠻健全的，那沒有一個好的領導體系，讓它的量能沒發揮出來，我覺得很可惜。那誰來參選能讓台北能夠更好？就覺得這也是我在人生當中，也可以去努力的一件事情。
問：如果你當選的話，這會是24年後民進黨再度執政首都，有什麼可以整合中央資源讓台北市更好的？
第一個是交通建設。其實台北算蠻排外的，這我不太懂，像是前瞻計畫時我們就發覺台北不太願意提計畫出來。前瞻計畫裡有交通建設，但台北幾乎都沒提，那時我覺得為什麼不加快腳步來爭取？可是後來發現，所有計畫包括衛福部的如長照，台北市來申請的都不多。所以過去中央給台北的補助款相對少，因為台北不太願意來爭取經費，這我倒也覺得滿意外的，但以前就一直這樣。
那我能夠做的，當然交通之外就是都更。看能不能釋出一些公有地給社福和長照使用，不管是社區中心或住宿型機構。這在地方、中央政府都有一些補助計畫，這是我政見裡很重要的一環。
問：你的團隊要怎樣找人？然後可以把你想做的這些事做好？
我還是要說，市政府不是我當選了又要再重新組織；它本來就有8萬個公務人員，而且是很有經驗的，長期在執行各局處所的業務，我只要把頭頭找好就可以。因為他本身就是很強的工作人員。這些局處首長只要能知人善任，然後付賦予他責任和充分的信任，大致就可以了。我當然要有對事情的看法，市政的願景，然後同伴大家攜手一起去完成。
知人善任你說大家都會做，我認為不盡然如此，這其實就是政務官的決勝點。眼光夠不夠當然是個重點，但我認為知人善任是最重要的。它很難，你看看台北市政府這幾年換了多少局處主管，如果有做到知人善任還會一直換嗎？
問：假如當選，你會想要在第一階段就做的事情是什麼？
很多人問這問題，大概是因為柯市長上任就先把那個公車專用道拆了，立刻大家都有感（笑）。我是很難去做這種事，現在這樣的事情也比較少。但我第一個想要做，當然是我要把市府的員工跟主管這組織做起來，所以我上任後會好好寫一封信給所有員工，讓他們知道新老闆做事的態度想法等等，讓他們對我有信心，開始組織文化的重建。這我認為是最重要的。因為我一個人做很多事，比不上8萬人一起做一些事，如果大家心裡都準備做一點事情，這就很重要。
然後，剛剛講到都更是非常重要的，我真的想要做信維整宅。因為我去看感觸也蠻深的，台北市還有這樣的地方，歷任市長最早從郝龍斌開始就列為第一個重建目標，那到現在它還在那個地方，大家都受苦。對於想要當市長，就覺得這種事如果能夠做好，當這市長就有一些成就，有一些意思啦。
問：你說要重建組織文化，你認為你要打造的是怎樣的團隊文化？
我講的比較得意一點，我覺得我打造了一個大家絕對信任的團隊。之所以這樣講，你可以看到衛福部這5年多，立了8部法律，修正90部法律，有332條。在立法院其實大家都很不願意修法，修1條就來20條，對我們來講很辛苦。在立法院你要去溝通修法，也通常不是那麼「爽快」（台語）啦（笑）。
那我們可以修改那麼多條法律，是同仁是大家都願意拼著做。那像少子化政策，我剛進去時預算151億，現在800多億，長照一開始40億，現在600多億，且預算執行率都很好。社會安全網第一期我們68億也順利完成，第二期爭取407億。
我不是說我們「很懂花錢」，從另一種角度來看，我們的人是願意提計畫去爭取預算。其實大部分的政府機關是不要的，因為多花錢，工作就越多。對公務員來講，他的薪水固定，事情沒做完反而要被罵，所以多花這錢，有時對公務員反而是不想要，所以你看為什麼後來台北市很少跟中央請費用，因為大家寧願不做。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
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本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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