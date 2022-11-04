專訪陳時中：選舉是很殘酷的，我想在台北市政府8萬員工間重建信任和合作的組織文化

採訪：楊士範｜文字整理：李秉芳

台北市長選舉倒數一個月，相較於其他縣市，藍綠白「三角督」互相攻防下顯得特別熱鬧且選情膠著；民進黨籍的候選人陳時中，從連續兩年每天出現在防疫記者會上的指揮官，變成台北市候選人；從來沒有投入過選舉的他，對參選後的身份轉變，有什麼心情和感受？他對於要如何重新改造台北市政府的領導體系，又有什麼信念？

行程滿滿的陳時中在幕僚陪同下來到馬力歐陪你喝一杯的錄音室，聲音略帶沙啞的他沒有穿選戰中出席活動最常見的全套西裝，而是依然穿著「指揮官」時期常穿的白色襯衫，幕僚透露是因為要配合節目較為輕鬆的調性。訪談中他國台語交雜的細數自己的政見內容；雖然他沒有黃珊珊的實務市政經驗，也沒有蔣萬安作為台北市地方民代實際和選民接觸的經驗，對他來說，這一切似乎都是新的體驗，不過陳時中對自己的政務官領導經驗頗具信心。他表示，就像過去5年在衛福部以及指揮中心所做的，他要重建一個讓台北市8萬名公務員充分信任的文化。

陳時中訪談完整Podcast：

問：為什麼會有參選台北市長的念頭？怎麼看現在的台北？

答（陳時中）：我也算是老台北了，我一輩子都在台北長大。要形容的話，我覺得台北市有應該是有潛力，但是帶有一點徬徨的年輕人。

我們知道，台灣的GDP（平均每人）要超過3萬6000美元了。這麼好的基礎情況、條件，可是台北這幾年好像沒有特別整備。除了一些例行性的事，市政府這三四年間好像對創新事物停頓下來，不管是都更，或以前有淨零排碳，都曾被很熱烈的討論過，這幾年突然靜下來。有人說是因為疫情，不過我們也看到很多企業都利用疫情時間做積極整備，雖然不太方便，但是準備因應，經濟復甦時就可以及早做，但台北市這方面的準備看起來相對比較少。

現在的市府整體有點像是領導崩盤的情況，我覺得太可惜了；以前我在擔任台北市牙醫師公會理事長跟市府也有不少往來，員工算是蠻健全的，那沒有一個好的領導體系，讓它的量能沒發揮出來，我覺得很可惜。那誰來參選能讓台北能夠更好？就覺得這也是我在人生當中，也可以去努力的一件事情。

問：如果你當選的話，這會是24年後民進黨再度執政首都，有什麼可以整合中央資源讓台北市更好的？

第一個是交通建設。其實台北算蠻排外的，這我不太懂，像是前瞻計畫時我們就發覺台北不太願意提計畫出來。前瞻計畫裡有交通建設，但台北幾乎都沒提，那時我覺得為什麼不加快腳步來爭取？可是後來發現，所有計畫包括衛福部的如長照，台北市來申請的都不多。所以過去中央給台北的補助款相對少，因為台北不太願意來爭取經費，這我倒也覺得滿意外的，但以前就一直這樣。

那我能夠做的，當然交通之外就是都更。看能不能釋出一些公有地給社福和長照使用，不管是社區中心或住宿型機構。這在地方、中央政府都有一些補助計畫，這是我政見裡很重要的一環。

問：你的團隊要怎樣找人？然後可以把你想做的這些事做好？

我還是要說，市政府不是我當選了又要再重新組織；它本來就有8萬個公務人員，而且是很有經驗的，長期在執行各局處所的業務，我只要把頭頭找好就可以。因為他本身就是很強的工作人員。這些局處首長只要能知人善任，然後付賦予他責任和充分的信任，大致就可以了。我當然要有對事情的看法，市政的願景，然後同伴大家攜手一起去完成。

知人善任你說大家都會做，我認為不盡然如此，這其實就是政務官的決勝點。眼光夠不夠當然是個重點，但我認為知人善任是最重要的。它很難，你看看台北市政府這幾年換了多少局處主管，如果有做到知人善任還會一直換嗎？

問：假如當選，你會想要在第一階段就做的事情是什麼？

很多人問這問題，大概是因為柯市長上任就先把那個公車專用道拆了，立刻大家都有感（笑）。我是很難去做這種事，現在這樣的事情也比較少。但我第一個想要做，當然是我要把市府的員工跟主管這組織做起來，所以我上任後會好好寫一封信給所有員工，讓他們知道新老闆做事的態度想法等等，讓他們對我有信心，開始組織文化的重建。這我認為是最重要的。因為我一個人做很多事，比不上8萬人一起做一些事，如果大家心裡都準備做一點事情，這就很重要。

然後，剛剛講到都更是非常重要的，我真的想要做信維整宅。因為我去看感觸也蠻深的，台北市還有這樣的地方，歷任市長最早從郝龍斌開始就列為第一個重建目標，那到現在它還在那個地方，大家都受苦。對於想要當市長，就覺得這種事如果能夠做好，當這市長就有一些成就，有一些意思啦。

問：你說要重建組織文化，你認為你要打造的是怎樣的團隊文化？

我講的比較得意一點，我覺得我打造了一個大家絕對信任的團隊。之所以這樣講，你可以看到衛福部這5年多，立了8部法律，修正90部法律，有332條。在立法院其實大家都很不願意修法，修1條就來20條，對我們來講很辛苦。在立法院你要去溝通修法，也通常不是那麼「爽快」（台語）啦（笑）。

那我們可以修改那麼多條法律，是同仁是大家都願意拼著做。那像少子化政策，我剛進去時預算151億，現在800多億，長照一開始40億，現在600多億，且預算執行率都很好。社會安全網第一期我們68億也順利完成，第二期爭取407億。

我不是說我們「很懂花錢」，從另一種角度來看，我們的人是願意提計畫去爭取預算。其實大部分的政府機關是不要的，因為多花錢，工作就越多。對公務員來講，他的薪水固定，事情沒做完反而要被罵，所以多花這錢，有時對公務員反而是不想要，所以你看為什麼後來台北市很少跟中央請費用，因為大家寧願不做。