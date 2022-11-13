與變動中的城市展開對話：專訪藝術家蔡奕勳
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桃園是一座快速變遷、增長中的城市，也帶來許多新、舊文化的交替或衝突。藝術家蔡奕勳自研究所畢業後返回桃園家鄉，積極參與在地的社運議題和老城區的活化工作，也開設「只是光影」咖啡廳，提供地方策辦展覽的空間。蔡奕勳的創作以藝術行動為主，結合攝影與空間裝置，針對地方議題如市場拆遷等提出批判與反思。除此之外，他也關注城市變遷的過程，《高牆》系列作品試圖與新舊交替的城市展開對話，更提供觀眾另一種觀看城市視角的可能性。
文：漫遊藝術史編輯部
桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡
桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。
由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！
藝術家蔡奕勳專訪
桃園是一座快速變遷、增長中的城市，也帶來許多新、舊文化的交替或衝突。藝術家蔡奕勳自研究所畢業後返回桃園家鄉，積極參與在地的社運議題和老城區的活化工作，也開設「只是光影」咖啡廳，提供地方策辦展覽的空間。
蔡奕勳的創作以藝術行動為主，結合攝影與空間裝置，針對地方議題如市場拆遷等提出批判與反思。除此之外，他也關注城市變遷的過程，《高牆》系列作品試圖與新舊交替的城市展開對話，更提供觀眾另一種觀看城市視角的可能性。
- Q1：您的創作長期關注台灣不同市場的拆遷，能請您多談一點這個議題，以及《廟後G8當代藝術展》的策展經驗嗎？
《廟後G8當代藝術展》的策畫的契機是來自當時桃園捷運G08的永和市場拆遷案。[1]我最早關注的東門市場拆遷案，是我參與市場拆遷議題中，抗爭力道最強的，當時有一半的攤商希望能保留。
保留戶這一方，同意我使用市場空間的權利。而另一邊里長和市政府等管理單位，就會說我進去是違法的。那時候我對「高度」很敏感，因為封鎖線的高度是針對人的，而且難以跨越。
也因為它封鎖的範圍就是生活的範圍，所以我的作品就以交織的方法自己架設封鎖線，讓整個空間像似串聯的狀態，取消它原本的高度。
在做《東門大家》作品時，有一個很有趣的狀態：我在封鎖市場內部時，里長反而不知道要怎麼面對我的行為，因為他覺得我怎麼在幫他。封鎖線本來是他的工具，但變成我的創作方法之後，他竟然不知道要怎麼拆。所以我就很順利地做，他就在旁邊盯著我。我是在那樣倉促、恐懼、反抗的狀態下做完第一件作品。
另一個例子是中壢第一公有市場「大時鐘」的拆遷，當時是由桃園藝文陣線以比較溫和的方式關心攤商，[2]試著說服攤商保留市場，抗爭的力道就減弱許多。到了近期永和市場的案例，在這個案子中攤商的心情已經是等著拆遷，所以幾乎沒有抗爭的力道了。
回到《廟後G8當代藝術展》，那時候找了幾個藝術家，我的部分是去地下室的菜市場做封鎖線。當時市場內還有一些攤商，我以為會被反對或是需要跟攤商周旋，但是完全沒有人管。
在G08的創作中比較沒有強烈的反抗，反而多了群眾的參與，當時也號召桃托邦的志工約 10人左右協助。他們覺得可以跟著藝術家做這樣的事是很好的經驗，我也會跟他們解釋我要封的位置和原因，例如觀察人流動的足跡，然後把線和足跡封鎖及連結。
至於台灣市場背後的核心議題，無論是東門市場，或是永和市場都是當年跟政府租的，這與國民政府遷台後的經濟發展、都更及地上權爭議有關。尤其桃園升格直轄市以後，加速了變遷的速度且拆的更快了，在城市發展與文化意識間產生了拉扯關係。
- Q2：您的《高牆》系列作品似乎能凸顯某種「徒勞」的沉重之感，彷彿個人永遠追不上城市變遷的速度。對您而言，這座城市變動中最令人難以追趕的地方是什麼？
我會開始做這件作品是因為住在老城區的關係，在這邊走一圈就有許多昔日的油漆高牆。聽老一輩講說，新民街大廟以前有多熱鬧，只是我終究沒見過，但看到這些高牆，我就能想像以前這裡真的很熱鬧。
我開始從老城區遊走，後來走遍整個桃園，甚至走入台灣各個直轄市。老城區以外的高牆分布在通往城市的省道、高架橋、火車周邊等十字路口上，這也連結上了台灣經濟發展的脈絡。
這些高牆有時會被帆布蓋住，上面可能是房地產的廣告，我便開始思考早年高牆上的油漆廣告是賣什麼的？是不是也和現在一樣的邏輯？那這些牆是有否也形構了社會的發展？透過這個小小的觀察，我發現這都連結了城市的樣貌，也覺得這種樣貌容易找到城市早期的輪廓，是一種可見的變遷痕跡。
這些牆是建構桃園城市地貌很重要的一個狀態。那時我是比較詩意的在思考：我想要擦拭一面鏡子，好像把鏡面上的灰塵擦掉，就可以反射這個城市的脈絡。我也聯想到廣告牆老師傅刷油漆的動作，便以這種形式去打磨牆面。
我後來挑選了桃園客運附近的高牆，廣告內容是診所類（是我蒐集的高牆廣告中數量最多的產業），因為這個產業從日治時期開始發展，累積足夠的資金可以作大型廣告，又位於省道的交通要道上，這完全形構了早期城市重要的面向。
很多人跟我說：「你紀錄的這些我都知道在哪裡，但是你沒紀錄的時候，我都不知道有這些東西。」其實這些東西都是在十字路口，很重要醒目的地方，大家都視而不見，但是因為我紀錄了，它在展覽的時候都會被討論到：「我知道它在哪裡」。
- Q3：如果真的有辦法，把它底下的那個面貌磨出來、還原出來，會是什麼？
我想討論的是桃園這個環境的發展、城市變遷的速度感，或是變遷的痕跡。我在磨廣告牆這個擦拭的動作，便是我想去討論城市景觀的一個行為。我的作品呈現有三個畫面，從最近距離、到中景，再到遠景──可以看到整個城市的縮時影像。我用不同的視角去討論城市與高牆之間在創作過程中的關係。
那如果說還原，其實我有一些後續計劃的發想，但因為都很龐大，目前僅放在心裡。像我現在有點想去這些牆上放個監視器往下看，回到我想要觀察城市的狀態，去還原用高牆之眼看這個城市的第一視角。
- Q4：桃園地區是很多族群的匯聚，不同族群的生活背景皆不相同。對您而言，要將某一個特定議題透過藝術創作與不同的族群對話，最具挑戰性的面向會是什麼？
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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