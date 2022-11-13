與變動中的城市展開對話：專訪藝術家蔡奕勳

文：漫遊藝術史編輯部

桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡

桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。

由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！

藝術家蔡奕勳專訪

桃園是一座快速變遷、增長中的城市，也帶來許多新、舊文化的交替或衝突。藝術家蔡奕勳自研究所畢業後返回桃園家鄉，積極參與在地的社運議題和老城區的活化工作，也開設「只是光影」咖啡廳，提供地方策辦展覽的空間。

蔡奕勳的創作以藝術行動為主，結合攝影與空間裝置，針對地方議題如市場拆遷等提出批判與反思。除此之外，他也關注城市變遷的過程，《高牆》系列作品試圖與新舊交替的城市展開對話，更提供觀眾另一種觀看城市視角的可能性。

Q1：您的創作長期關注台灣不同市場的拆遷，能請您多談一點這個議題，以及《廟後G8當代藝術展》的策展經驗嗎？

《廟後G8當代藝術展》的策畫的契機是來自當時桃園捷運G08的永和市場拆遷案。[1]我最早關注的東門市場拆遷案，是我參與市場拆遷議題中，抗爭力道最強的，當時有一半的攤商希望能保留。

保留戶這一方，同意我使用市場空間的權利。而另一邊里長和市政府等管理單位，就會說我進去是違法的。那時候我對「高度」很敏感，因為封鎖線的高度是針對人的，而且難以跨越。

也因為它封鎖的範圍就是生活的範圍，所以我的作品就以交織的方法自己架設封鎖線，讓整個空間像似串聯的狀態，取消它原本的高度。

Photo Credit: 藝術家提供 【圖1】《廟後G8當代藝術展》展覽現場

在做《東門大家》作品時，有一個很有趣的狀態：我在封鎖市場內部時，里長反而不知道要怎麼面對我的行為，因為他覺得我怎麼在幫他。封鎖線本來是他的工具，但變成我的創作方法之後，他竟然不知道要怎麼拆。所以我就很順利地做，他就在旁邊盯著我。我是在那樣倉促、恐懼、反抗的狀態下做完第一件作品。

另一個例子是中壢第一公有市場「大時鐘」的拆遷，當時是由桃園藝文陣線以比較溫和的方式關心攤商，[2]試著說服攤商保留市場，抗爭的力道就減弱許多。到了近期永和市場的案例，在這個案子中攤商的心情已經是等著拆遷，所以幾乎沒有抗爭的力道了。

回到《廟後G8當代藝術展》，那時候找了幾個藝術家，我的部分是去地下室的菜市場做封鎖線。當時市場內還有一些攤商，我以為會被反對或是需要跟攤商周旋，但是完全沒有人管。

在G08的創作中比較沒有強烈的反抗，反而多了群眾的參與，當時也號召桃托邦的志工約 10人左右協助。他們覺得可以跟著藝術家做這樣的事是很好的經驗，我也會跟他們解釋我要封的位置和原因，例如觀察人流動的足跡，然後把線和足跡封鎖及連結。

至於台灣市場背後的核心議題，無論是東門市場，或是永和市場都是當年跟政府租的，這與國民政府遷台後的經濟發展、都更及地上權爭議有關。尤其桃園升格直轄市以後，加速了變遷的速度且拆的更快了，在城市發展與文化意識間產生了拉扯關係。

Q2：您的《高牆》系列作品似乎能凸顯某種「徒勞」的沉重之感，彷彿個人永遠追不上城市變遷的速度。對您而言，這座城市變動中最令人難以追趕的地方是什麼？

我會開始做這件作品是因為住在老城區的關係，在這邊走一圈就有許多昔日的油漆高牆。聽老一輩講說，新民街大廟以前有多熱鬧，只是我終究沒見過，但看到這些高牆，我就能想像以前這裡真的很熱鬧。

我開始從老城區遊走，後來走遍整個桃園，甚至走入台灣各個直轄市。老城區以外的高牆分布在通往城市的省道、高架橋、火車周邊等十字路口上，這也連結上了台灣經濟發展的脈絡。

這些高牆有時會被帆布蓋住，上面可能是房地產的廣告，我便開始思考早年高牆上的油漆廣告是賣什麼的？是不是也和現在一樣的邏輯？那這些牆是有否也形構了社會的發展？透過這個小小的觀察，我發現這都連結了城市的樣貌，也覺得這種樣貌容易找到城市早期的輪廓，是一種可見的變遷痕跡。

這些牆是建構桃園城市地貌很重要的一個狀態。那時我是比較詩意的在思考：我想要擦拭一面鏡子，好像把鏡面上的灰塵擦掉，就可以反射這個城市的脈絡。我也聯想到廣告牆老師傅刷油漆的動作，便以這種形式去打磨牆面。

我後來挑選了桃園客運附近的高牆，廣告內容是診所類（是我蒐集的高牆廣告中數量最多的產業），因為這個產業從日治時期開始發展，累積足夠的資金可以作大型廣告，又位於省道的交通要道上，這完全形構了早期城市重要的面向。

很多人跟我說：「你紀錄的這些我都知道在哪裡，但是你沒紀錄的時候，我都不知道有這些東西。」其實這些東西都是在十字路口，很重要醒目的地方，大家都視而不見，但是因為我紀錄了，它在展覽的時候都會被討論到：「我知道它在哪裡」。

Q3：如果真的有辦法，把它底下的那個面貌磨出來、還原出來，會是什麼？

我想討論的是桃園這個環境的發展、城市變遷的速度感，或是變遷的痕跡。我在磨廣告牆這個擦拭的動作，便是我想去討論城市景觀的一個行為。我的作品呈現有三個畫面，從最近距離、到中景，再到遠景──可以看到整個城市的縮時影像。我用不同的視角去討論城市與高牆之間在創作過程中的關係。

那如果說還原，其實我有一些後續計劃的發想，但因為都很龐大，目前僅放在心裡。像我現在有點想去這些牆上放個監視器往下看，回到我想要觀察城市的狀態，去還原用高牆之眼看這個城市的第一視角。