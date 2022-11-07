「氣候少女」稱COP 27是當權者「漂綠」的機會，但什麼是「漂綠」（greenwashing）？

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氣候活動人士童貝里（Greta Thunberg）表示，她將不會出席11月6日至18日在埃及舉行的聯合國氣候變遷大會（COP 27）。

這名19歲的女孩說，她做出這個決定的原因之一是，這將是「當權者……（使用）『漂綠』、撒謊和欺騙」的一次機會。

她在倫敦的新書發佈會上發表了上述言論，並表示，此前的COP大會都有「各種各樣的漂綠」。

但什麼是「漂綠」（greenwashing）？最重要的是，我們如何識別它？

都是為了說說而已

簡單來說，「漂綠」是指對政府或公司行為對環境造成的影響進行誤導，或營造錯誤印象。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 童貝里

隨著消費者越來越關注他們購買的產品是否合乎道德或「環保」，企業也做了相當大努力來展示自己的環保資質。

過去，一些企業被指控在他們的廣告中有虛假的環境聲明。

「如今，監管更加嚴格，企業很難『編造』自己的綠色資質。」哥本哈根商學院研究「漂綠」的教授安德烈亞斯．拉施（Andreas Rasch）在接受BBC採訪時表示。

「漂綠的性質已經改變了：例如，在20世紀90年代，他們可以公然撒謊。現在，他們探利用灰色地帶。」拉施說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 企業在強調其環保資質方面做了相當大的努力。

毛巾的問題

「漂綠」一詞最早是由美國環保主義者傑伊．韋斯特維爾德（ Jay Westerveld）在1986年的一篇文章中提出。他在文中批評了酒店要求客人重覆使用毛巾的做法，這被認為這是一種環保措施。

韋斯特維爾德稱，酒店老闆更感興趣的是降低洗衣成本，而不是減輕其業務對環境的影響。

但這只是如何讓產品或服務對關心環境的人，更有吸引力的一個例子。

「漂綠」的其他例子還包括，做出未經證實的減排聲明，或將食品描述為「天然」或「對生態環境友好」，但實際上只有部分成分屬於這類。

這些說法可能很普遍，而且難以核實。在2021年對500家公司網站的審查中，國際消費者保護執行網絡（International Consumer Protection and Enforcement Network）發現，40％的公司網站發佈了有誤導的環保聲明。國際消費者保護執行網絡是一個全球消費者保護機構網絡。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 像「可持續」和「天然」這樣標籤上的詞，通常沒有科學證據支持。

然而，有很多方法可以檢查一家公司的環保資質。一個很好的起點是看看官方的可持續性認證，如碳信託（Carbon Trust）、公平貿易基金會（Fairtrade Foundation）和共益企業運動發佈的認證。

蘇．戴維斯（Sue Davies）是一家消費者組織負責人。戴維斯對BBC表示，消費者應該盡量找到另一個權威的信息來源，來驗證製造商的聲明。

「想想大局。例如，能把一次性塑料水瓶的環保聲明當真嗎？」

另一個方法是將公司作為一個整體來看待。例如，時裝品牌可能會推廣用「可持續」面料製成的服裝，即使他們的其他服裝系列會對環境造成破壞。

戴維斯說，缺乏透明度是一個重要指標， 說明一家公司沒有積極應對給環境帶來的影響。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 獨立的可持續性認證，是檢查產品環保資質的好方法。

「如果你很難找到一個產品、品牌或服務的環保信息，就把它當作一個警示信號吧。」

「那些有所隱瞞的公司，或者沒有好故事可講的公司，往往會讓消費者更難核實它們的環保資質。」她說。

科技的一點幫助

科技在推動獲取更多信息的過程中發揮了作用。智慧型手機用戶可以依靠「品牌透明度」應用程式，來查看一家公司在從動物福利到工作倫理等一系列問題上的承諾。

「應用程式讓人們更容易獲得有關消費可持續性的信息，這對試圖漂綠的企業來說是個壞消息。」拉施說。

「社會期望提高了，企業不能只是做出我們無法衡量的大承諾。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 手機應用程式可以幫助人們驗證一系列公司的可持續發展資質。

他還說，這種意識的提高也將各國政府放在聚光燈下。

「我理解童貝里的意思。她指的是政府如何做出不一定會落實的承諾。」

「漂綠基本上是指你說話不算數，這不僅僅發生在商界。」拉施說。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航