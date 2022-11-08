TNL+ 2022/11/08,
教育

頂大二類組科系不採計國文引發論戰：以英格蘭和柏林為例，參考他們是如何「教國文」

頂大二類組科系不採計國文引發論戰：以英格蘭和柏林為例，參考他們是如何「教國文」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在國文科的重要性又被拿出來討論的時候，我們可以參考其他國家的「國文課綱」，去思考國文教育到底要達到什麼？選文一定要限縮在特定幾篇文章嗎？語文教育跟文學教育，有什麼差異，又有什麼重合的地方？

最近，由於許多頂尖大學二類組科系不再採計國文科，再度引發網路上「國文科」是否有用的論戰。

在這篇文章中，我無意直接參與這個辯論；但是，我想以英格蘭和柏林為例，參考他們的是如何「教國文」的。這麼做的目的，並不是因為外國的月亮一定比較圓，而是在台灣，不論是採取國文科有用論或無用論的人們，經常是以「過去或現在的國文科長怎樣」來立論，這固然有其道理，是個重要的角度（畢竟我們眼下面對的就是此時此刻的國文科）。

但是，我們或許還可以同時採取另一個角度，思考「國文科如果要（更）有用，未來可以怎麼規劃」，而在思考這個問題的時候，外國的案例就可以作為討論的參考。

英格蘭：「語言能力」與「文學能力」的區分與重合

在英國，蘇格蘭、威爾斯跟北愛爾蘭的教育內容由各自的政府負責，我在這篇文章中要介紹的，是由英國教育部發布的英格蘭九到十一年級（GCSE）課綱。

在這份課綱中，一個和台灣國文科最不一樣的地方，是「英語語言」（English language）和「英語文學」（English literature）被分為兩個不同的科目，各自有各自的能力指標和內容設定。

「英語語言」強調的是訓練學生的閱讀與表達能力，在內容上，國家並沒有指定篇章，但要求選取橫跨各種類別的寫作，包含文學、紀實寫作、論說文、評論文章、媒體報導等。

在能力上，「英語語言」課綱表列的能力有三大項：批判性閱讀與理解，寫作，口說。在閱讀理解方面，這門課要訓練學生的，包含從複雜的文章中看出資訊、論點、主題，並且能夠加以統整；找出文中哪些論點有證據支持、哪些沒有；能夠就文章，提出自己的觀點，並以從文中找證據支持；能夠評價作者的文句、篇章結構等。

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