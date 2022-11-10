市場低迷、現金流惡化，中國負債累累的房地產行業面臨越來越大的兌付壓力
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中國房地產的價格和交易量今年10月份仍在繼續雙降。有評論認為，為恢復經濟增長，必須首先解決房地產的困境。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
房地產是中國經濟增長的主要支柱之一，佔GDP大約29％的份額。去（2021）年以來，政府開始整頓開發商過度借貸，進行去槓桿化，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情導致的經濟下滑，中國的房地產市場也隨之急劇放緩。
根據中國指數研究院（CIA）週二（11月1日）公佈的數據，全國100個城市今（2022）年10月已連續4個月房價下降，同上月相比下降幅度為0.01％。但數據同時顯示，下降的速度有所放緩：9月份環比下降0.02％。該研究院的另一份調查還顯示，在100個城市，住宅建築面積的銷售量同比下降了約20％。
上月，中國一線都市上海和深圳的新建房屋價格與上月相比分別下滑了0.05％和0.32％，兩個城市住宅面積的銷售量同去年相比分別下滑35％和26％。
多年來，十一國慶節前後是房地產市場的黃金周，但據《南華早報》，今年的黃金周房產面積交易量同比下降了26％，該數據足以表明需求的疲軟。
有分析人士指出，房地產行業能否恢復景氣取決於新冠防控措施以及政府出台政策的力度。外界一般認為，中國房地產市場不會短期內恢復元氣，因為即便在二十大之後，清零政策還將繼續執行下去。
今年9、10兩月，中央和地方政府出台了230多項刺激經濟措施，其中包括取消某些購房限制、降低借貸門檻等等，5年期貸款利息從4.45％降低到4.3％，政府為開發商撥款2000億元解決「爛尾樓」問題。但這些措施未能阻止房地產市場繼續衰退。
優先解除房地產市場的困境
彭博社也從房地產債務方面報導稱，中國的房地產企業今年年內將有537億美元債務將要到期，明年第一季度將有723億美元到期。在市場低迷、現金流惡化的背景下，中國負債累累的房地產行業面臨越來越大的兌付壓力。
至於房地產市場不景氣會不會引發金融危機，《南華早報》的評論認為，這種可能性很小，一是因為中國有非常審慎的抵押貸款標準，二是中國的儲蓄率佔GD的46％，為償還債務以及平衡損失提供了足夠的資金。
但這篇評論認為，「我們不該期待重返過去幾十年的『高槓桿、高增長』的模式」，但如果中國要重振經濟，恢復其活力，必須首先解除房地產市場的困境。因為與房地產有關的貸款約佔所有銀行貸款的39％，如果房地產的價值下降，信貸的壓力也隨之增大。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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