市場低迷、現金流惡化，中國負債累累的房地產行業面臨越來越大的兌付壓力

文：德國之聲中文網（綜合報導）

房地產是中國經濟增長的主要支柱之一，佔GDP大約29％的份額。去（2021）年以來，政府開始整頓開發商過度借貸，進行去槓桿化，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情導致的經濟下滑，中國的房地產市場也隨之急劇放緩。

根據中國指數研究院（CIA）週二（11月1日）公佈的數據，全國100個城市今（2022）年10月已連續4個月房價下降，同上月相比下降幅度為0.01％。但數據同時顯示，下降的速度有所放緩：9月份環比下降0.02％。該研究院的另一份調查還顯示，在100個城市，住宅建築面積的銷售量同比下降了約20％。

上月，中國一線都市上海和深圳的新建房屋價格與上月相比分別下滑了0.05％和0.32％，兩個城市住宅面積的銷售量同去年相比分別下滑35％和26％。

多年來，十一國慶節前後是房地產市場的黃金周，但據《南華早報》，今年的黃金周房產面積交易量同比下降了26％，該數據足以表明需求的疲軟。

有分析人士指出，房地產行業能否恢復景氣取決於新冠防控措施以及政府出台政策的力度。外界一般認為，中國房地產市場不會短期內恢復元氣，因為即便在二十大之後，清零政策還將繼續執行下去。

今年9、10兩月，中央和地方政府出台了230多項刺激經濟措施，其中包括取消某些購房限制、降低借貸門檻等等，5年期貸款利息從4.45％降低到4.3％，政府為開發商撥款2000億元解決「爛尾樓」問題。但這些措施未能阻止房地產市場繼續衰退。

優先解除房地產市場的困境

彭博社也從房地產債務方面報導稱，中國的房地產企業今年年內將有537億美元債務將要到期，明年第一季度將有723億美元到期。在市場低迷、現金流惡化的背景下，中國負債累累的房地產行業面臨越來越大的兌付壓力。

至於房地產市場不景氣會不會引發金融危機，《南華早報》的評論認為，這種可能性很小，一是因為中國有非常審慎的抵押貸款標準，二是中國的儲蓄率佔GD的46％，為償還債務以及平衡損失提供了足夠的資金。

但這篇評論認為，「我們不該期待重返過去幾十年的『高槓桿、高增長』的模式」，但如果中國要重振經濟，恢復其活力，必須首先解除房地產市場的困境。因為與房地產有關的貸款約佔所有銀行貸款的39％，如果房地產的價值下降，信貸的壓力也隨之增大。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航