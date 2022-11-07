TNL+ 2022/11/07,
印太

「我站在牆外等你」那些年，因戒嚴而回不了家鄉的海外金門華僑們

「我站在牆外等你」那些年，因戒嚴而回不了家鄉的海外金門華僑們
圖為金門島古厝一隅。Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒

我們想讓你知道的是

金門在1949年進入戒嚴，1956年至1992年間進入所謂的「戰地政務時期」，在軍事管制下人員無法自由進入金門，也阻斷了過去金門這僑鄉與海外金門華僑的綿密關係。本文帶讀者們去了解，究竟在「戰地政務時期」，海外金門華僑如何設法救濟家鄉的家人與參與建設，又如何在海外為家人向國民政府發聲。

「我站在牆外等你，期盼著你的回音」這是黃明志在〈牆外〉這首與中國歌手小花的金門觀光主題曲中唱的句子，儘管沒有講明，但不免讓人想到與金門一水之隔的廈門。身在牆外的金門與身在牆內的廈門，儘管在歷史上有相當緊密的關係，卻因為國家邊界與政治體制差異而成為兩個世界。而在三十年前，仍在戰地政務體制（戒嚴）的金門，也因為其特殊地緣位置，而與曾經密切往來的東南亞與日本等地斷開來往，在這些地方有數量可觀的金門僑胞（「金僑」），也在牆外等著牆內親人們的回音。

連結金門與烈嶼的「金門大橋」於10月30日開通，這座讓金門縣內兩座主要島嶼更為緊密的基礎建設，讓金門何時能夠重新與外界（廈門）恢復連結成為話題，國民黨立委呼籲盡快恢復小三通，別讓金門繼續處於孤立之中。

這樣的社會地理情境有相當程度的既視感。曾經，許多金門人仰賴海外金僑從東南亞的西方殖民地匯回生活費，不料，國民黨與共產黨的戰爭延燒，國民黨撤退到台灣後，金門竟成了全球冷戰的前線島嶼，1949年進入戒嚴，接著在1956年至1992年間進入所謂的「戰地政務時期」，亦即軍事封鎖，與外地僑民的聯繫也出現波瀾。

金僑

一切要從19世紀開始說起，英國的萊佛士在新加坡實行自由港政策，來自中國南方沿海的移民工絡繹不絕，位處福建沿海的金門島亦不例外。

雖然說16世紀開始，就有或多或少的金門人向外討生活，但清朝中葉以後，東南地區人口不斷增長、土地不足，加上西方殖民勢力在東南亞極需大量人力，遂而在1860年，第二次鴉片戰爭過後，清朝與列強簽定《北京條約》被迫開放華人移工出海，構成金門的第一波海外移民潮。

金門人首先過海，來到距離數公里近的廈門；廈門在1842年的《南京條約》中開港通商，再經由也是英國屬地的香港，轉而進入東南亞。其中新加坡是當時最主要的目的地，也因此在新加坡擁有最多「金僑」人口。

第二波海外移民潮則發生在1912至1929年間，清末民初之際，東南亞已然興起的貿易經濟仍然持續吸引金門人背井離鄉討生活。據金門研究學者江柏煒的估計，至少四成金門人口在短短十四年間外移。

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