中國火箭軍破紀錄擴編，華盛頓憂核武發展失控勸上談判桌

文；德國之聲中文網（路透社等）

美國高級官員週二（11月1日）表示，儘管有60年前古巴導彈危機的教訓，但中國對於討論減少核武器帶來的風險沒有興趣。中國國家主席習近平上個月才表示，北京將加強其戰略威懾力量。

五角大樓稱，中國正在進行核力量的大幅擴張，並正朝著到2030年擁有1000枚核彈頭的方向發展。但北京長期以來一直抵制與華盛頓的軍備控制談判，認為美國已經擁有更大的武庫。

負責軍備控制、核查和履約的副助理國務卿貝爾（Alexandra Bell）告訴在大西洋理事會（Atlantic Council）辦理的論壇上表示，儘管美國做出了努力，但華盛頓和北京仍未開始就這一問題進行接觸。

貝爾說：「作為第一步，我們真的希望與他們就彼此的理論、危機溝通、危機管理進行對話」，並指出華盛頓與俄羅斯進行這樣的會談已有幾十年。

她也提到：「我們與北京還沒有進入這個空間。因此，我們認為在開始對話方面還有很多工作要做。」

貝爾強調，今年是古巴導彈危機的60週年，中美「不需要重複這種情況」，所以需要在談判桌上直接進行對話。

中國準備擴張核武？

美國空軍大學（US Air University）轄下的中國航空航天研究所（China Aerospace Studies Institute）10月24日公佈《解放軍火箭軍組織》（PLA Rocket Force Organization）報告，披露中國火箭軍的部署，包括基地座標。

報告顯示，中國火箭軍（PLARF）目前轄下共有9處基地，其中6處負責各類彈道導彈作戰。分析研判，自2017年以來，中國火箭軍看似增加了至少10個導彈發射旅，超過三成的增速恐為了大量生產核彈預做準備。

1966年成立的中國火箭軍，前身為「第二炮兵部隊」（PLASAF），自2016年升格為解放軍的第四個軍種後，發展速度備受國際關注。中國火箭軍也陸續強化裝備，如東風-21D反艦彈道導彈（ASBM）和射程更遠、威力更強的東風-41公路機動洲際彈道導彈（ICBM），以及東風-17超高音速導彈（HGV）等。

其部隊規模也同步快速擴張，該報告指出，光是2017年至2019年間，中國火箭軍破紀錄地從29個旅增加到39個旅，擴張幅度達33％。相較10年前，中國火箭軍已從一支短程且易受攻擊的導彈部隊，現擴編為擁有各類核武及常規武器的現代化部隊。

中美爭霸

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）去年在習近平和美國總統拜登（Joe Biden）通話後說，兩人已同意「尋求開始推進關於戰略穩定的討論」。

但習近平在10月的共產黨大會上表示，中國將加強其戰略威懾力，這個詞通常被用來描述核武器。

美國國防部負責核與反大規模殺傷性武器政策的副助理部長強森（Richard Johnson）在論壇上強調，美國希望與中國就「更基本的事情」開始交流，而不是彈頭的數量。

他說：「如果那是北京給出的論據，我們並不要求討論數字……我們說的是，讓我們討論為這種關係設置一些護欄，以便我們不會出現不必要的危機。」

強森補充說，如果北京不願意進行雙邊接觸，可以通過國際原子能機構宣佈其用於民用目的鈈庫存，來「展示其核建設的一些透明度」。

中國方面，被問到美國國防部公佈《2022年美國防戰略報告》，認為中國對美國家安全構成「最嚴重的系統性挑戰」。外交部發言人趙立堅表示，報告「充滿冷戰零和思維和唯我獨尊的霸權邏輯」，稱其「暴露了美方為遏制打壓中國刻意編造藉口的險惡用心」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航