「子宮息肉」一定要切除嗎？手術切除後還有辦法自然懷孕嗎？
我們想讓你知道的是
一般生育年齡婦女的子宮內膜息肉比例小於10％，而不孕症婦女則高達20％。若息肉大小超過1.5公分或多發性就會影響懷孕，主要是子宮內膜凹凸不平，影響胚胎著床。如果有懷孕計劃的女性，有子宮息肉建議一定要切除。
子宮息肉因生長位置不同而區分，有時還會合併多囊性卵巢、慢性子宮內膜炎或子宮肌瘤等症狀，需透過切片進行病理診斷，確認是否為息肉，並判斷是良性或惡性（惡性機率小於1％，與腫瘤大小無關）。以下是兩種息肉的區別：
- 子宮內膜息肉（Endometrial Polyp）：子宮內膜息肉於子宮腔內生長，是子宮腔黏膜細胞發生異常增生。原因不明，主要好發在30～60歲女性，罹患多囊性卵巢症候群、子宮內膜炎的女性較容易形成息肉，另外，曾生長過子宮內膜息肉患者，在治療後也常見復發。子宮內膜息肉以子宮鏡或超音波檢查得知，需透過手術處理。
- 子宮頸息肉（cervical polyp）：子宮頸息肉於子宮頸生長，因發炎導致細胞過度增生，垂出子宮頸口時肉眼即見，通常非單一個而是多發性，大小多小於一公分，可透過手術治療。
茂盛醫院陳忠義醫師表示，一般生育年齡婦女的子宮內膜息肉比例小於10％，而不孕症婦女則高達20％。若息肉大小超過1.5公分或多發性就會影響懷孕，主要是子宮內膜凹凸不平，影響胚胎著床。如果有懷孕計劃的女性，有子宮息肉建議一定要切除。
如何檢查是否有子宮息肉？
子宮內膜息肉大多無症狀，除了少部分患者會出現經血量多、不孕、月經天數延長等狀況，其餘大多經過檢查之後才會發現。
常見的子宮息肉檢查方式為：
- 超音波檢查：通過超音波初步觀察子宮腔內是否有異樣，若發現腔室內有異物則需要進一步的檢查。
- 子宮鏡檢查：子宮鏡利用纖細導管進入子宮，透過37°C液體膨脹宮腔進行檢查
子宮息肉若切除後，還有辦法自然懷孕嗎？
一份針對2500名不孕症患者研究結果顯示，手術清除息肉後，半年內自然懷孕機率增加6成。陳忠義醫師表示「（手術）隔月或下個月內膜會再生，產生生產因子，反而增加受孕率。」他也補充，手術會造成內膜受傷，若有試管療程，切記手術當月不要植入。息肉切除之後也建議送去做病理檢查，檢測息肉是否為惡性。
常見處理息肉方法：
- 電燒刀：傳統的息肉手術是以電燒刀，這類手術非常依靠醫師的臨床經驗，若手術中切除過深可能會對子宮內膜造成傷害。
- 速潔刀：速潔刀可以安全精準地移除子宮息肉，不會傷害子宮內膜。
子宮息肉術後遲遲無法懷孕，該怎麼辦？
子宮內膜息肉即便清除，仍有復發機率，有懷孕計劃的女性建議定時回診追蹤。若非息肉影響，建議夫妻雙方都應進行詳盡的不孕症檢查，以排除可能因素，為成功懷孕進行相關療程。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
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從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
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