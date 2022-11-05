《鏈鋸人》動畫觀後雜感：從果醬吐司到大片開場，MAPPA抓緊「電影」這個關鍵字全力強推
我們想讓你知道的是
藤本樹處理的畫格通常會剛好框住他的角色們，跨頁則有時候像重視結構與力道的海報，有時候像要用血肉的噴濺或堆疊形成一種乍看俗氣的重口味；然而動畫卻推開了這種密度。
文：金煜婕
因為米津玄師以〈Kick Back〉一曲做的詮釋，自己對動畫版《鏈鋸人》的期待在最近激速爆升，甚至超越了將近三年前初看漫畫時的心情。我突然很好奇自己當初為了《鏈鋸人》寫下的一點文字究竟是什麼。有點忘記了，印象深刻的只有果醬吐司，沒想到當時對於帶有純粹感的動物性以及欲望也略有所感：
- 主角過著每天只能吃一片白吐司的困頓生活，對他來說極品美食就是在吐司上面塗果醬，因為一般人好像都是那樣吃的。
- 在什麼都沒有、幾乎只殘留著生存本能或野性的情況下，還是和另一個動物相依為命。
- 角色抱著動物的姿勢常常很像小孩抱著娃娃。（從這個角度去看真紀真跟淀治的初識會很有趣。）
- 本來以為吃得起塗上果醬的吐司、過得上像人一樣的生活就應該達成了人生的目標，但為什麼還是會覺得有什麼地方不夠滿足？
- 拼命去做一件事的理由對一些人來說是有高下之分的，可是為了慾望付出的努力跟為了守護而付出的努力真的是能被區分出強弱的嗎？
- 作者的刻畫有時候會出現一種疏離感（那種疏離感一部分大概是來自角色的直率和動物性，另一部分我也還說不太上來）。
這段期間，異色的、邪典的、迷因的……網友口中戲稱的「有病」變成了對藤本樹過於親暱的讚賞；一篇現象級的《驀然回首》（原文：ルックバック，又譯《Look Back》）衝擊了讀者的淚腺之後，還在他們心中留下了一些非常雋永的東西，讓JUMP+上出現了最短時間內擁有最高點閱率的單篇漫畫，也讓藤本樹更廣泛地被世界認識；而《再見繪梨》之後，藤本樹想要用漫畫做電影的意圖昭然若揭。
「電影」是在欣賞藤本樹的作品時無法被忽略的切入點。在看過《鏈鋸人》動畫的片頭曲以及第一集後，不難發現MAPPA也抓緊了「電影」這個關鍵字進行全力強推。最早動畫版的短預告釋出時，我有種怎麼做得這麼唯美的感覺。那些攝影的粉霧感還有精緻的特寫，跟我初看《鏈鋸人》漫畫時荒謬又帶著簡潔粗暴的感受不太相同。
動畫相較於漫畫，不論是時間或空間上，所有的距離都被拉大了。台詞與台詞的連接、一幕與另一幕的連接、空間與空間的連接，它們之間的距離都被擴大，以至於（第一集）鋪陳時增加了更多陰鬱和寂寥的氛圍。
藤本樹處理的畫格通常會剛好框住他的角色們，跨頁則有時候像重視結構與力道的海報，有時候像要用血肉的噴濺或堆疊形成一種乍看俗氣的重口味。然而動畫卻推開了這種密度，比方說真紀真／瑪奇瑪帶著公安課的人來到殭屍惡魔的犯案現場時，倉庫的空間是被放大的。我們看到的不是真紀真撞進一堆屍塊中，而是她走向血肉模糊的地方，迎接暗處的淀治。
又比方說，有了動畫額外增加的cut、空景和台詞鋪墊，沒有看漫畫的人或許不會發現，淀治其實在故事開始的第二頁便準備要打番茄惡魔了。
MAPPA也想把《鏈鋸人》拍成電影吧，但大概不是往B級片的那種方向拍了。對我來說，能欣賞各種詮釋的效果和成功與否就是最有趣的地方，現在介意的只有片長。一般電影少說也有90分鐘吧，動畫一集20分鐘根本開個場而已，實在不夠看啊！ (;´༎ຶД༎ຶ`)
另外，《鏈鋸人》的角色對白有時候會透出一種悲觀的調性。那是一種經歷的死亡太多，所有身邊的人連同自己什麼時候也一起死進去都不意外的麻木。理性的人、還帶有一絲情感的人，常像日常對話般不帶太多表情地談論這些事，漫畫以此造就一種對於讀者來說的悲觀。不曉得MAPPA對於畫面的處理，會不會正是對這種悲觀的另一種詮釋呢？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
我們想讓你知道的是
當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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