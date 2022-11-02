六都房市交易量年減近3成，下探5年以來同期新低，升息持續衝擊後市難樂觀

受到地緣政治影響，各國通貨膨脹仍高居不下，以美國為首的升息政策，使全球景氣走向衰退，而台灣央行自今（2022）年初也啟動循環升息，房市降溫，六都交易量呈現年月雙減，其中年減幅度擴大逼近3成，下探5年以來同期新低。

房市衰退，六都交易量年減28%

六都地政局於11月1日公布「建物買賣移轉棟數」，10月份六都建物買賣移轉棟數整體月減6.9%。其中，台北市月減1.6%，新北市月減6.5%，桃園市月減16.3%，台中市月減0.7%，台南市月減7.7%，高雄市月減7.2%。

除了台中幾乎維持平盤，其餘5大都會區均量縮，其中以桃園量減逾一成五最多。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，因此10月建物買賣移轉棟數主要是反映9月至10月初的市況。

他說全球高通膨持續，加上俄烏戰爭、兩岸關係轉趨緊張，升息、貨幣緊縮讓經濟復甦力道放緩，金融市場也出現震盪加劇的情況，面對諸多不確定性下，房市交易冷卻，民眾轉趨觀望保守；不過，台中市則因北屯、烏日在交屋潮挹注下，交易量表現仍有4000棟以上，仍處高檔。

值得注意的是，如果和去（2021）年同期相比，六都10月交易量年減28.2%；其中台北市年減21.3%，新北市年減40.1%，桃園市年減30.7%，台中市年減7.0%，台南市年減21.2%，高雄市年減37.2%，六大都會區較去年同期皆是大幅量縮的格局。

陳金萍指出，去年9月受惠於國內疫情趨緩，房市報復性買盤自9月起陸續進場，交易量明顯提升，也墊高去年基期，而今年全球政經局勢已不可同日而語，讓交易量表現不如去年，除了台中市年減、月減都僅個位數外，其餘五都與去年同期相比，均出現二成甚至三成以上的衰退，新北市更年減四成最多。

升息持續衝擊房市，後市難樂觀看待

由於台灣是出口導向國家，景氣受到地緣政治影響大，觀察近期國際經濟情勢，國際貨幣基金組織（IMF）於10月公布估計數據，全球經濟成長率由2021年6%，降至2022年3.2%，且明（2023）年將度下修至2.7%。

IMF表示全球經濟活動正在經歷廣泛且超出預期的放緩，通膨高漲不僅讓民眾生活成本大幅攀升，亦讓大多數國家採行緊縮貨幣政策來對抗通膨，加上俄烏戰爭持續且有戰事升級的可能，全球經濟前景轉趨黯淡，且放緩情勢將延續到2023年。

台灣經濟研究院分析指出，國內不動產也受到兩岸局勢影響，主要是兩岸關係趨於緊張影響購屋人信心。展望未來半年，房市景氣多瀰漫保守、觀望的氛圍，由於經濟整體環境仍是處於持續趨緩的態勢，對於房市的支撐效果並不大，況且本身房地產市場將面臨供需調整的階段，買賣雙方對於價格的認知差距擴大也需要更多時間進行磨合所致。

另外，台經院調查營建業對景氣看法，再經過該院模型試算後，營建業2022年9月營業氣候測驗點為90.72點，較8月之93.27點下滑2.55點，已連續2個月呈現下跌的態勢。

最後，陳金萍還指出，國內景氣燈號轉呈黃藍燈，9月出口翻黑，表現不如預期，第四季國內經濟景氣面臨挑戰，而消費者信心指數也續降，9月五大行庫房貸利率已升至1.731%，後續房貸利率將再陸續反應升息幅度，且國內仍有再升息的機會，因此，在持續升息的狀況下，民眾購屋負擔將加重，可能衝擊民眾購屋意願，房市後市難樂觀看待。

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核稿編輯：翁世航