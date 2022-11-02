六都房市交易量年減近3成，下探5年以來同期新低，升息持續衝擊後市難樂觀
我們想讓你知道的是
受到自今（2022）年央行啟動循環升息影響，台灣六都房市交易量急凍，年減逼近3成，下探5年以來同期新低。
受到地緣政治影響，各國通貨膨脹仍高居不下，以美國為首的升息政策，使全球景氣走向衰退，而台灣央行自今（2022）年初也啟動循環升息，房市降溫，六都交易量呈現年月雙減，其中年減幅度擴大逼近3成，下探5年以來同期新低。
房市衰退，六都交易量年減28%
六都地政局於11月1日公布「建物買賣移轉棟數」，10月份六都建物買賣移轉棟數整體月減6.9%。其中，台北市月減1.6%，新北市月減6.5%，桃園市月減16.3%，台中市月減0.7%，台南市月減7.7%，高雄市月減7.2%。
除了台中幾乎維持平盤，其餘5大都會區均量縮，其中以桃園量減逾一成五最多。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，因此10月建物買賣移轉棟數主要是反映9月至10月初的市況。
他說全球高通膨持續，加上俄烏戰爭、兩岸關係轉趨緊張，升息、貨幣緊縮讓經濟復甦力道放緩，金融市場也出現震盪加劇的情況，面對諸多不確定性下，房市交易冷卻，民眾轉趨觀望保守；不過，台中市則因北屯、烏日在交屋潮挹注下，交易量表現仍有4000棟以上，仍處高檔。
值得注意的是，如果和去（2021）年同期相比，六都10月交易量年減28.2%；其中台北市年減21.3%，新北市年減40.1%，桃園市年減30.7%，台中市年減7.0%，台南市年減21.2%，高雄市年減37.2%，六大都會區較去年同期皆是大幅量縮的格局。
陳金萍指出，去年9月受惠於國內疫情趨緩，房市報復性買盤自9月起陸續進場，交易量明顯提升，也墊高去年基期，而今年全球政經局勢已不可同日而語，讓交易量表現不如去年，除了台中市年減、月減都僅個位數外，其餘五都與去年同期相比，均出現二成甚至三成以上的衰退，新北市更年減四成最多。
升息持續衝擊房市，後市難樂觀看待
由於台灣是出口導向國家，景氣受到地緣政治影響大，觀察近期國際經濟情勢，國際貨幣基金組織（IMF）於10月公布估計數據，全球經濟成長率由2021年6%，降至2022年3.2%，且明（2023）年將度下修至2.7%。
IMF表示全球經濟活動正在經歷廣泛且超出預期的放緩，通膨高漲不僅讓民眾生活成本大幅攀升，亦讓大多數國家採行緊縮貨幣政策來對抗通膨，加上俄烏戰爭持續且有戰事升級的可能，全球經濟前景轉趨黯淡，且放緩情勢將延續到2023年。
台灣經濟研究院分析指出，國內不動產也受到兩岸局勢影響，主要是兩岸關係趨於緊張影響購屋人信心。展望未來半年，房市景氣多瀰漫保守、觀望的氛圍，由於經濟整體環境仍是處於持續趨緩的態勢，對於房市的支撐效果並不大，況且本身房地產市場將面臨供需調整的階段，買賣雙方對於價格的認知差距擴大也需要更多時間進行磨合所致。
另外，台經院調查營建業對景氣看法，再經過該院模型試算後，營建業2022年9月營業氣候測驗點為90.72點，較8月之93.27點下滑2.55點，已連續2個月呈現下跌的態勢。
最後，陳金萍還指出，國內景氣燈號轉呈黃藍燈，9月出口翻黑，表現不如預期，第四季國內經濟景氣面臨挑戰，而消費者信心指數也續降，9月五大行庫房貸利率已升至1.731%，後續房貸利率將再陸續反應升息幅度，且國內仍有再升息的機會，因此，在持續升息的狀況下，民眾購屋負擔將加重，可能衝擊民眾購屋意願，房市後市難樂觀看待。
延伸閱讀
- 房市上半年價漲量縮觀望濃，臉書社群與論壇各有哪些熱議話題？
- 社宅已不再是「要不要做」，而是「如何做得更好」：三位台北市長候選人各提出哪些政見？
- 台灣第2季住宅價格指數升2.4% ，推動房價持續走高，央行連續升息衝擊民眾購屋意願
- 徐國勇讚房地產業是「護國群山」「經濟火車頭」，民團立委痛批，憂《平均地權條例》本會期修法無望
- 台灣長期低利率造就中產階級「存房族」，成為支撐高房價的鐵板一塊
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
人類惰性成就無限商機，美耶APP開創居家懶美服務配送先驅！
我們想讓你知道的是
美耶為全台第一個居家生活服務型平台，試營運至今不到三個月，不僅獲得各方創投關注，更受邀作為資策會新創案例之示範企業及年代新聞台企業專訪邀請。
宅經濟當道，美耶立志打造居家懶美事業中的Uber！
隨著後疫情時代的來臨，大眾生活型態也更為e化，在食、衣、住、行、育、樂上都能在手機上完成，「以數位推動傳統實體產業，勢必是當前趨勢，國外很多服務都能宅配到家了，我們也可以試試！」 美耶執行長蔡嘉純在疫情期間發現電商平台業績飆升，外送行業光速成長，當Ubereat開始連保養品都能外送，進而萌生了創辦美耶的想法，為了實踐將「美」外送到家的這個概念，美耶開始以新零售模式掀開懶美產業全新篇章。
一鍵預訂，把美送到家！不用出門也能輕鬆變美！
大眾對於美容產業的需求，平時想做指甲、接睫毛打扮自己，或想全身按摩放鬆一下，卻礙於疫情能避免就盡量不出門，舉凡各式到府行業，順應消費型態轉變，業績平均成長約5倍！打造一個結合線下實體產業，與線上消費模式的O2O平台，來解決對居家生活服務需求端的阻礙是必然的事，於是一鍵預約到府的「美耶」APP就此誕生。
美耶為全台首個提供一站式生活居家到府服務APP，搭起了消費者端與技術服務間的橋樑，主要提供媒合服務，平台內有多元服務項目，對內也提供專業教學課程，來維持優良服務。美耶期望以數位推動實體產業，在後疫情時代下，打造全新居家服務市場經濟、新型態懶美服務事業中的Uber！
第一個考驗 : 先有雞還是先有蛋？
美耶目前在雙北地區簽下了200多位服務人員，也在今年第三季正式開通桃竹中地區，但其實招募上並不順利，美耶遇到的第一個考驗：顧客及服務人員端之間的平衡以及品質該如何拿捏?
「若服務品質不好，即使方便顧客也不會回流，先解決服務人員端的問題，加大招募力度，更要最大化提升服務品質！」為了解決能力參差不齊問題，蔡嘉純決定與國家級美容協會專業級講師聯手，共同制定了一套標準化考核制度、專業培訓，來維持服務品質達水準之上。針對各項目服務人員，會有難易程度不同的培訓課程，標準化每位服務人員的技術程度。進入平台前，會先經過「書面」及「實操」檢核，由資歷近20年的培訓講師進行審核，這樣一來，便可先排除缺乏基礎的人員，相對減少後續培訓的時間成本。
「解決了平台內服務人員能力素質控管問題，且全套培訓課程是個人化動態調整，能大幅增加內部培訓效率」蔡嘉純分享著，改善了招募困難，衍生出另一個問題：要如何使服務人員持續精進自我能力，並讓平台整體服務素質持續上升呢？
客製專業培訓，學習一技之長不用花大把冤枉錢！
想要長遠經營「以服務為產品」的美耶，就必需有個完善對策，執行長蔡嘉純與國家美業協會資深講師楊嘉欣合作，制定出一套考核制度，並配套獎勵機制，以1+1的模式，來鞏固提供優質服務的技術資源。
首先，會依據考核成品，將服務人員分級：A+、A、B、C，各別針對不同等級，搭配適合程度的培育課程，包含1-3個月的學科及術科訓練，提升硬實力；不定期舉辦各種研習課程，請外部講師授課，讓平台內的服務人員能夠吸收各面向新知。如此，便可提升均質，同時鞏固平台服務品質。
除了學習資源協助外，執行長蔡嘉純表示「藉著獎勵誘因，來增加服務人員提升品質的動力」，針對分級配有不同的業績抽成比例，等級越高、業績抽成比例越高，以此鼓勵努力升等；以高品質服務，增加消費者使用頻率，同時有業績抽成，形成互惠循環。
美業UBER項目持續擴大，極致懶美體驗就在美耶！
美耶前期以女性高剛需的美甲美睫作為切入點，未來更會新增按摩、清潔等全方位懶人服務，期盼以此新型服務模式成為全台最方便的居家生活服務平台。並以清晰易懂的APP介面，讓消費者輕鬆直覺下單，即時預定也能外送服務到家，下班預約、到家享受，就是這麼方便！
本文章內容由「美耶」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。