2022/11/02,
印太

越南部分地區加油站關閉或停止銷售汽油，民眾擔憂燃料供應是否短缺

越南部分地區加油站關閉或停止銷售汽油，民眾擔憂燃料供應是否短缺
圖為2022年6月，越南民眾在河內的加油站等待加油。Photo Credit：AP / 達志影像

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報導指出，近期越南河內與胡志明市兩大都市的部分加油站面臨關閉或停止銷售汽油的狀況。據稱，加油站關閉的其中一個原因是越南政府對汽油價格設置上限使經銷商無法轉嫁不斷上漲的成本，另一個原因則是因為越南南部缺乏煉油廠。

越南首都河內和最大城市胡志明市以及周邊地區，在近期出現部分加油站關閉、限制銷售或停止銷售汽油的狀況，因此引發越南民眾對燃料供應是否短缺的擔憂。

路透社》指出，越南官方通訊社1日報導，胡志明市部分加油站已關閉或停止銷售汽油，但維持銷售柴油。與此同時，越南國家之聲報導稱，河內的部分加油站也已關閉。不過，目前不清楚總共有多少加油站受到影響和其他地區的情況。

日經新聞》則報導，自10月初以來，胡志明市以及越南南部周邊城市的數百個加油站偶爾會面臨到暫停運營的狀況。

報導引述業界消息人士說法指出，加油站關閉的其中一個原因是越南政府對汽油價格設置上限，經銷商無法轉嫁不斷上漲的成本，其中較小的經銷商受到的打擊尤其嚴重，也因為利潤變得太少，進而導致他們不願向加油站供貨。

另一個原因，則是因為越南南部缺乏煉油廠。但是，位於南部胡志明市的石油和石化產品需求就佔越南全國的45%。此外，即使在首都河內，也有市民擔心燃料短缺很快會蔓延至北部，因此紛紛前往加油站加油。

越南政府在10月中旬即曾呼籲國內兩家煉油廠以最大限度地提高產量滿足國內需求，並要求經銷商加快速度向加油站交貨。

報導進一步指出，越南最大的國有石油公司「越南石油天然氣集團」（PetroVietnam）已將其位於中部廣義省（Quang Ngai）「Dung Quat煉油廠」的開工率從107%提高至109%；北部清化省（Thanh Hoa）的「Nghi Son煉油廠」則是自4月以來，一直以接近滿載的產能運轉。

不過，越南工商部阮鴻延（Nguyen Hong Dien）在10月28日時強調，越南並未面臨燃料短缺。《路透社》報導，他在上週表示，這是因為匯率波動以及部分燃料進口商難以從銀行獲得信貸所致。

阮鴻延說，越南國內燃料市場一直處於穩定狀態，沒有短缺。此外，工商部已要求越南國家銀行（State Bank of Vietnam）幫助當地燃料貿易商獲得外匯，用以支付燃料進口的費用。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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