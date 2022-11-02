越南部分地區加油站關閉或停止銷售汽油，民眾擔憂燃料供應是否短缺
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報導指出，近期越南河內與胡志明市兩大都市的部分加油站面臨關閉或停止銷售汽油的狀況。據稱，加油站關閉的其中一個原因是越南政府對汽油價格設置上限使經銷商無法轉嫁不斷上漲的成本，另一個原因則是因為越南南部缺乏煉油廠。
越南首都河內和最大城市胡志明市以及周邊地區，在近期出現部分加油站關閉、限制銷售或停止銷售汽油的狀況，因此引發越南民眾對燃料供應是否短缺的擔憂。
《路透社》指出，越南官方通訊社1日報導，胡志明市部分加油站已關閉或停止銷售汽油，但維持銷售柴油。與此同時，越南國家之聲報導稱，河內的部分加油站也已關閉。不過，目前不清楚總共有多少加油站受到影響和其他地區的情況。
《日經新聞》則報導，自10月初以來，胡志明市以及越南南部周邊城市的數百個加油站偶爾會面臨到暫停運營的狀況。
報導引述業界消息人士說法指出，加油站關閉的其中一個原因是越南政府對汽油價格設置上限，經銷商無法轉嫁不斷上漲的成本，其中較小的經銷商受到的打擊尤其嚴重，也因為利潤變得太少，進而導致他們不願向加油站供貨。
另一個原因，則是因為越南南部缺乏煉油廠。但是，位於南部胡志明市的石油和石化產品需求就佔越南全國的45%。此外，即使在首都河內，也有市民擔心燃料短缺很快會蔓延至北部，因此紛紛前往加油站加油。
越南政府在10月中旬即曾呼籲國內兩家煉油廠以最大限度地提高產量滿足國內需求，並要求經銷商加快速度向加油站交貨。
報導進一步指出，越南最大的國有石油公司「越南石油天然氣集團」（PetroVietnam）已將其位於中部廣義省（Quang Ngai）「Dung Quat煉油廠」的開工率從107%提高至109%；北部清化省（Thanh Hoa）的「Nghi Son煉油廠」則是自4月以來，一直以接近滿載的產能運轉。
不過，越南工商部阮鴻延（Nguyen Hong Dien）在10月28日時強調，越南並未面臨燃料短缺。《路透社》報導，他在上週表示，這是因為匯率波動以及部分燃料進口商難以從銀行獲得信貸所致。
阮鴻延說，越南國內燃料市場一直處於穩定狀態，沒有短缺。此外，工商部已要求越南國家銀行（State Bank of Vietnam）幫助當地燃料貿易商獲得外匯，用以支付燃料進口的費用。
新聞來源：
- Vietnam gas station closures raise concerns of fuel supply crunch（路透社）
- With nothing to sell, Vietnam gas stations start to close（日經新聞）
- Vietnam is not facing fuel shortages, minister says（路透社）
延伸閱讀：
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！