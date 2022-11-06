台北市長政見配對遊戲「給你珊時萬」幕後製作特輯：最難的是讓政見一看就懂，提醒設計師「開心最重要」

文：黃筱歡、丁肇九

在2022年九合一選舉台北市辯論會前幾天，關鍵評論網上線了「給你珊時萬，你想投給誰？」這個名稱響亮的政見配對遊戲。

其實早在2014年，關鍵就曾和Re-Lab做過政見配對遊戲「市長，安安，政見給窺嗎？」，這類互動遊戲在當時的選舉中還算是比較新鮮的事，不過回頭來看，當年的選舉環境跟今天相比，卻大有不同。

2014年底九合一選舉正值太陽花學運的高潮餘溫，當時台北市難得出現極有競爭力的無黨籍候選人。「翻轉」和「青年參政」都是當年熱詞，社會充滿想要一票一票改變台灣的氛圍，因此選民檢視每位候選人的身家背景、論戰各項政見，包含當時非藍非綠支持，但同樣提出許多政見的獨立參選人馮光遠，也都被細細分析。

8年過後，一切卻變得有些不一樣，選前不到一個月的時間，各方討論不算熱烈。各縣市候選人戰場好像也在論文、經歷、男朋友等議題，除了免治馬桶和深蹲，好像都沒什麼人實際討論候選人對城市的想望，更遑論政見細節。

然而，這並不影響關鍵評論網認為政見很重要這件事，所以冒著「沒人在乎政見啦」的風險，我們還是深刻檢視挖掘了三位台北市長主要候選人的政見，這個遊戲也就此誕生。

製作過程的重點，是讓政見「一看就懂」

我們從9月1日開始執行這個企劃，當時鎖定的3位市長候選人競選網站都還未上線，連競總都還沒成立，只能每天在Google上輸入「蔣萬安/陳時中/黃珊珊 政見」這些關鍵字，搜尋候選人在不同公開場合有哪些跟政見有關的發言，像擠牙膏一樣，每天一點一點收集政見。

政見的收集方式很陽春，就是開一個Excel檔，把幾個我們關心的領域列在上面，再蒐集候選人針對這些議題的政見回應，直到9月中，我們才確定了大部分的政見分類，另外也新增了一個「加分題」給候選人所提的獨具一格政見。

Photo Credit: 關鍵評論網 設計時使用的協作軟體「Figma」畫面，做到一半Figma就被Adobe收購了

確定好分類，接下來最重要的步驟，就是把政見內容轉譯成一看就懂的語言。

候選人談政見時很喜歡喊數字，但這些數字對於選民的意義是什麼？以很多人關心的都更來說，「降低公辦都更90%的同意門檻」和「4年內核定2成、8年核定5成」的差別在哪裡？這些看起來很厲害的「政見牛肉」哪個比較好？該怎麼衡量比較？

又或者在居住和育兒政策上，候選人提出要多蓋社會住宅和補助私立幼兒園，8年蓋5萬戶、4年蓋5.7萬戶，每年補助5萬元、5.4萬元，雖然說提出的數字會是未來審視政績的主要依據，不過在過程中我們也常問彼此「那投數字喊最高的那個候選人不就好？」，這又真的是人們衡量候選人政見的唯一依據嗎？

此外，在抓取政見重點的過程，我們也擔心如果為了區隔選項，刻意捨去候選人所提類似的政見，會不會有斷章取義的疑慮？不過退一步想，這個遊戲的真正目的，並非是用結果當作讀者投票的唯一指引，更像是拋出誘因，讓大家有興趣一讀候選人對各項議題的政見立場。

要設計師「開心最重要」，也特別感謝公民團體寶貴意見

相對於蒐集和精粹選項所花的時間，網站設計的部分對我們而言反而輕鬆，關鍵評論網一直有很專業的設計與工程團隊，很早我們就提出這個遊戲「首要是能在期程內完成，此外大家做得開心最重要」，而我們對工程團隊專業的信任也得到回報，互動網站風格突出、UI細緻，甚至「珊時萬」這個漂亮的哏，都是設計部門想出來的。

另外，雖然參與政見遊戲題目設計的三位主要成員都是熟悉政策的記者或編輯，但遇到生疏的議題領域，我們也曾向「Ours都市改革組織」、「崔媽媽基金會」、「托育政策催生聯盟」這些熟悉社會住宅、育兒議題的公民團體求助，多虧他們提供的觀察與意見，才讓我們能更聚焦候選人政見的關節之處。

特別值得一書的，就是雖然遊戲已經上線，各候選人仍在持續拋出政見——說真的，選前三個禮拜還看不到各候選人的完整政見實在有點不舒服，但這好像就是近年選舉的一大特色。

Photo Credit: 中央社

如果大家都不照政見投票，難道要問「你最討厭誰」？

我們都知道大部份人或許都不會照政見投票，討論過程中，我們也曾開玩笑說乾脆在加分題列出「『蔣介石、蔡英文、柯文哲』你最討厭哪一個？」當作正負一百分的金探子題，測試結果好像會更準確。跟著政黨投容易得多，但我們仍然希望這個遊戲能讓你了解在關心的議題上面，哪個候選人的想法離你更近一點。

當然，如果覺得「珊時萬」你都不滿意，我們也用了快問快答的方式，訪問台北市的另外九位候選人，歡迎參考。

誠心希望「給你珊時萬，你想投給誰？」能帶給你大多數媒體報導框架外的投票思考，也期待不論是誰當選，我們都要在接下來的4年，用力檢視他們的所作所為，是否真符合他們開出的政策支票。

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核稿編輯：楊士範