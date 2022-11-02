資金轉入美元避險，全球央行逢低搶買黃金，Q3全球需求暴增近3成

近月原本相當弱勢的金價可能逆轉。世界黃金協會（World Gold Council）昨（2）日公布，今（2022）年第3季黃金需求相較去（2021）年同期成長近3成，達到1181頓，截至9月相較同期成長2成，幾乎回到疫情前的水準。

各國央行正在買入大量黃金

自從今年年初俄烏戰爭開打以來，全球的通貨膨脹高居不下。根據《歐洲新聞網》報導指出，19個使用歐元的國家，10月物價年增長率高達10.7%，高於9月的9.9%；其中，能源價格同比上漲近42%，而食品、酒類和煙草的成本也上漲超過13%。

另外，全球主要經濟體——美國的9月消費者物價指數（CPI）也未見趨緩，CPI年增仍有8.2%，通膨情況高於市場預期；而物價漲勢蔓延到服務領域，剔除食品與能源價格的核心CPI年增率9月達到6.6%，衝上1982年8月以來最高點。

通膨巨獸成為美國聯準會（Fed）的頭號大敵。Fed啟動循環升息壓制通膨惡化，進一步推動各大市場投資人轉入美元避險，國債市場亦成為熱門標的，在資金排擠下，股票、加密貨幣和各國貨幣等市場走弱，而本該是抗擊通膨的黃金資產也跟著創下波段低點。

DailyFX數據顯示，黃金10月月線連續7個月下跌，創1982年以來最長連跌走勢。12月交割的黃金期貨價31日收盤下跌4.10美元或約0.3%，報每盎司1640.70美元，呈現相當疲弱的格局。《CNBC》報導指出，各界對美國聯準會（Fed）的升息預期，推動美國國債殖利率上升、美元走強，一再向各大貴金屬價格造成壓力。

但是近日黃金連續下跌的趨勢可能迎來逆轉。世界黃金協會近日報告指出，各國央行趁著「金價低點」買入許多黃金，本季各國央行ㄧ共購買了約400噸黃金，協會估計此為歷史最高水平。其中又以土耳其、烏茲別克和卡達是主要買家。

印度消費者購買金飾需求拉升

世界黃金協會也強調，近來印度消費者也助推了第3季的金飾需求，整體需求達到523噸，相較去年同期成長10%。光是印度購買量就比2021年同期增加了17%。綜合以上，本季黃金需求相較去（2021）年同期成長28%，達到1181頓；截至今年9月份的需求也比2021年成長了18%，回到疫情前水平。

世界黃金協會表示，市場對黃金的負面情緒已經開始消散，數據顯示升息和美元走強的影響，可能正在消退。世界黃金協會還說：「日前3次期貨和ETF合計拋售量超過400噸的時候，黃金價格都會在3到6個月內出現反彈。」

過去，黃金因爲稀有性和在工業上有需求，成為硬通貨。許多研究調查發現黃金可能有抗通膨的特性，例如1970年代美國消費者物價指數（CPI）高居不下，投資人由美元轉入黃金，使金價走勢和通貨膨脹呈現正相關，奠定了通膨買黃金的說法。

《日本經濟新聞》今年7月的報告也指出，市場投資人憂慮經濟衰退時，作為稀缺性和實物資産，黃金容易有大量購買的風潮，像是加拿大VisualCapitalist統計顯示，在1973年以後的7次美國經濟衰退時期，黃金價格比經濟衰退之前上漲的情況有6次。

不過，報導強調，近年黃金的抗通膨地位也可能動搖，尤其是最近的2001年、2008年和2020年經濟衰退時，由於美國Fed相繼啟動貨幣寬鬆，利率驟降，黃金和債券相比，黃金不產生利息，這對部分投資人而言，吸引力相對薄弱，顯示投資人有更多避險的選擇。

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核稿編輯：翁世航