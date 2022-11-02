傳北京正評估如何放鬆防疫政策，中港股市反彈

文：德國之聲中文網

思睿資產管理集團（Grow Investment Group）的合夥人、知名分析師洪灝在推特發文稱，據聞中央已經成立一個籌備重新開放（Reopening）的委員會，由中央政治局常委王滬寧領導。該委員會「正在檢視來自美國、香港及新加坡有關新冠疫情的數據，評估重新開放的可能性，目標是明年3月開放」。

在這一消息迅速傳開後，香港和滬深股市週二暴漲。恆生指數收盤報15,455點，漲幅超過5%，恆生科技指數升幅將近8%。A股亦飆高，上證綜合指數以2,969點收盤，升2.6%；滬深300指數（CSI300 Index）升3.4%。

經過上個月的猛烈拋售之後，中國大陸重啟經濟的前景觸發了大幅反彈。洪灝發推回應稱：「我認為從市場的反應可見對重新開放的預期有多強烈。」。

在有關「重新開放」的推文下，評論留言的態度可謂將信將疑。有人「希望選擇一條不影響生活又能防範新冠流行的道路」，有人「擔心這有點太晚了」， 有人認為主要是「富士康員工都提桶跑路，沒人幹活賺外匯急了」，有人感慨「一個上午收到三個加強防疫訊息……不過依然期待～期待」。

還有跟帖引述消息人士稱，中央成立的專家小組討論焦點是如何「有條件放開」，條件包括「疫苗、特效藥、基層醫療物資和承載，甚至包括思想認識轉變等多項工作」。

多項田徑賽事推遲、取消

不過，對這一傳聞中國官方不予證實。中國外交部發言人趙立堅在週二的例行記者會上回答有關問題時說，不瞭解這一情況。

據《路透社》報導，上個月有跡象表明，由於外國投資者在中共20大後拋售中國資產，中國的低價買家紛紛湧入飽受打擊的香港股市。

港媒引述上海冪數資產管理有限公司基金經理劉曉東稱，網上流傳關於有條件重新開放的傳言，市場不感到意外。他表示，國務院可能在等待專家團隊的討論，以確定下一步行動，市場也期待動態清零政策的拐點來臨。

不過，來自體育方面的消息則同這一期待不相符。就在週一（10月31日），世界田聯宣佈，因疫情影響，原定於2023年5月在廣州舉行的第23屆世界田徑接力賽推遲至2025年4月／5月。

此前，原定於2023年3月在南京舉行的世界室內田徑錦標賽已宣佈推遲至2025年3月舉行。此外，世界田聯鑽石聯賽今年夏季在中國進行的上海、深圳兩站比賽，也已因疫情形勢影響被取消。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin